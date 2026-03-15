Résultat municipale 2026 à Fontaines-Saint-Martin (69270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fontaines-Saint-Martin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontaines-Saint-Martin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontaines-Saint-Martin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Virginie POULAIN
Virginie POULAIN (20 élus) Fontaines-Saint-Martin notre village de coeur 		1 054 71,95%
  • Virginie POULAIN
  • Pascal ROLLET
  • Sabine COLLIOT
  • Sébastien MOREAU
  • Joëlle CLARY
  • Philippe BEYRAND
  • Marie-Charlotte TERRIÈRE
  • Jean-Phillipe DIJOUX
  • Frédérique BONNET
  • Jean-Baptiste DUFEU
  • Pascale LANTELME
  • Gilles SOUDARIN
  • Françoise MAGNIN
  • Yannick BOUCHER
  • Chantal BELLAT
  • Olivier LE MOINE
  • Murielle CART
  • Hubert PERRUSSET
  • Lise PANGON
  • Rémy OUAIDA
Julien PLOTON
Julien PLOTON (3 élus) Fontaines-Saint-Martin Par Conviction 		411 28,05%
  • Julien PLOTON
  • Hélène VOGT
  • Nicolas DUSSON
Participation au scrutin Fontaines-Saint-Martin
Taux de participation 65,04%
Taux d'abstention 34,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Nombre de votants 1 509

Source : ministère de l’Intérieur

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