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19:19 - Le poids démographique et économique de Fontaines-Saint-Martin aux élections municipales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Fontaines-Saint-Martin mettent en évidence des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,57%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (77,55%) met en avant le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 37,00%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,31%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,42%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (60,26%), témoignent d'une population instruite à Fontaines-Saint-Martin, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.

17:57 - Les données clés du vote RN à Fontaines-Saint-Martin Le parti à la flamme n'avait pas concouru lors de la dernière municipale à Fontaines-Saint-Martin il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la commune. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 13,84% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 23,57% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 11,31% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Fontaines-Saint-Martin comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 18,26% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 21,77% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 24,21% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Fontaines-Saint-Martin très mobilisés lors des scrutins Il y a six ans à Fontaines-Saint-Martin, le premier tour du scrutin municipal avait vu 34,07 % des inscrits venir aux isoloirs dans la commune, un taux inférieur aux 44,7 % du pays. 784 votants s'étaient alors mobilisés, en pleine crise sanitaire à l'époque. Soulignons que les élections municipales demeurent pourtant historiquement, avec les présidentielles, celles où les Français votent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a ainsi été chiffré à 83,15 %. La mobilisation aux législatives, mesurée de son côté à 57,17 % en 2022, a largement grossi pour s'élever à 79,58 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 66,21 %. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur se positionne in fine comme une contrée civiquement engagée. Pour ces élections municipales 2026, cette réalité à Fontaines-Saint-Martin sera en tout cas fondamentale dans l'issue du scrutin.

15:59 - À Fontaines-Saint-Martin, les élections de 2024 en faveur de la gauche Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Fontaines-Saint-Martin avait vu la victoire locale de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (23,42%), suivie par la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui s'était arrogée 18,26% des voix. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Fontaines-Saint-Martin portaient leur choix sur Blandine Brocard (Ensemble !) avec 39,80% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Blandine Brocard culminant à 53,48% des voix dans la localité. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Fontaines-Saint-Martin ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Fontaines-Saint-Martin votaient en priorité pour Emmanuel Macron (40,69%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 16,13%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en donnant 76,43% pour Emmanuel Macron, contre 23,57% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Fontaines-Saint-Martin plébiscitaient Blandine Brocard (Ensemble !) avec 42,41% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,12% des suffrages. Cette physionomie politique de Fontaines-Saint-Martin révèle ainsi un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Fontaines-Saint-Martin Concernant la pression fiscale à Fontaines-Saint-Martin, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 072 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 1 039 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 34,00 % en 2024 (contre près de 17,77 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 72 300 euros en 2024, en net recul par rapport aux 919 150 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 16,89 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Fontaines-Saint-Martin Les résultats des municipales il y a 6 ans à Fontaines-Saint-Martin ont offert un panorama précis des forces politiques en présence. Seule en lice, 'Demain fontaines saint-martin' a naturellement recueilli 100,00% des voix dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Fontaines-Saint-Martin, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. La naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs après cette élection sans véritable compétition. Un indice est sans doute à trouver dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur.