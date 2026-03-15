Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-aux-Roses : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fontenay-aux-Roses

Tête de listeListe
Gilles Mergy
Gilles Mergy Liste divers gauche
L'ELAN CITOYEN POUR FONTENAY !
  • Gilles Mergy
  • Léa Poggi
  • Ahmed Mouldaïa
  • Odile Pouradier
  • Xavier Limage
  • Sarah Tissandier
  • Lamine Dia
  • Sophie Mauger
  • Jean-Jacques Fredouille
  • Nadège Hammoudi
  • Pierre-Matthieu Bessi
  • Nathalie Saucy
  • Antoine Petit
  • Aline Venturini
  • Michel Giraud
  • Yamina Tadinet
  • Rodolphe Scotto Di Fasano
  • Romy Mergy
  • Christian Nanmegni
  • Cécile Poutiers
  • Grégory Cauzot
  • Paule de Monti
  • Joffrey Crébassa
  • Zohra Jaayaf
  • François Desbordes
  • Chantal Dandrel
  • Benjamin Saucy
  • Noëlle Jouadi
  • Alain Lhémery
  • Jeannette Omoyi Osodu
  • Jean-Luc Hantrais-Gervois
  • Caroline Dartiguelongue
  • David Zanini
  • Colette Vidalenc
  • Jean-Paul Modez
  • Gnamoye Traoré
  • Pierre Douniol
Corine Schäfer-Bénétreau
Corine Schäfer-Bénétreau Liste de La France insoumise
FONTENAY INSOUMISE
  • Corine Schäfer-Bénétreau
  • Mathieu Bénard
  • Sandra Djerrah
  • Brice Marsollier
  • Nicolle Robrolle
  • Anton Razan
  • Michèle Calippe
  • Renald Josselin
  • Alex Brehier
  • Didier Remond
  • Martine Belmokadem
  • Paul Bénard
  • Marie Raymondi
  • Sylvain Billot
  • Virginie Bréhier
  • Fabien Tholin
  • Emma Bogdan
  • Richard Marazano
  • Touria Hamid
  • Éric Mosnier
  • Virginie Gaubert
  • Daniel Bogdan
  • Nathalie Dufour
  • Roddy Jamain
  • Rachel Marazano
  • Jean-Pierre Rigollet
  • Margaux Dornier
  • Abdellatif Mekahli
  • Samia Zaïdi
  • Abdelmalek Saad Rouana
  • Lou-Anne Bénétreau
  • Boris Johnson
  • Lylia Saïdani
  • Yann Bénétreau
  • Marine Portalés
Philippe Ribatto
Philippe Ribatto Liste divers droite
Rassembler pour Fontenay
  • Philippe Ribatto
  • Stéphanie Gün Tekin
  • Yves-André Gagnard
  • Anne-Marie Mercadier
  • Dominique Léonard
  • Anne-Sophie Vergne
  • Sébastien Preux
  • Catherine Ruffier
  • Maxime Berault
  • Laurence Riasse
  • Laurent Bonnet
  • Ketsia Houblon
  • Patrice Marlet
  • Iris Marotel
  • Fahd Jamai
  • Françoise Sagnier Gagnard
  • Nicolas Bloumine
  • Sylvie Ezquerra
  • Matthias Marguerite
  • Hélène Bessiere
  • Guillaume Boor
  • Chantal Vergne
  • Nicolas Landon
  • Séverine Croci
  • Jean-Charles Quemener
  • Michèle-Elisabeth Morin
  • Franck Courtet
  • Christina Hu
  • Bernard Dufour
  • Catherine Horvath
  • Gilles Hanouet
  • Céline Sebik
  • Jean-Yves Olivier
  • Thérèse Merlier
  • Cédric Croci
  • Anaëlle Bérault
  • Pierre Bosano
Pauline Le Fur
Pauline Le Fur Liste d'union à gauche
MIEUX VIVRE FONTENAY
  • Pauline Le Fur
  • Maxime Messier
  • Marie-Claire Cailletaud
  • Hakim Smaïl
  • Astrid Brobecker
  • Jean-Yves Sommier
  • Irène Korsakissok
  • Moussa Koné-Diallo
  • Catherine Goindin
  • Olivier Besson
  • Hajar Bousada
  • Emmanuel Durand
  • Ninon Poncet
  • Florian Bierre
  • Hélène Sol
  • Stein Van Oosteren
  • Christine Ziegler
  • Yacine Benachour
  • Fanny Parganin
  • Baboucar Diockou
  • Cécile Mallet
  • Benjamin Dubuis--Regal
  • Colette Oguike
  • Guillaume Caillaud
  • Agnès Gillot
  • Philippe Depoux
  • Emilie Perez
  • Pierre Bonnet
  • Sophie de Quatrebarbes
  • Pierre Kathola
  • Monika Miller
  • Pascal Paul
  • Patricia Le Querré
  • Marc Sylvain Frydman
  • Odile Marianne Jersyk
  • Martino Lo Bue
  • Annette Bon
Laurent Vastel
Laurent Vastel Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
Fontenay au Coeur
  • Laurent Vastel
  • Malika Assante
  • Michel Renaux
  • Muriel Galante-Guilleminot
  • Guillaume Laurencin
  • Claudine Antonucci
  • Pierre-Henri Constant
  • Cécile Collet
  • Lionel Tokam Kaptué
  • Despina Bekiari
  • Loïc Latour
  • Sophie Lecuyer
  • Jacky Gabriel
  • Peggy Vuibout
  • Arnaud Bouclier
  • Dominique Dussert
  • Rodolphe Renoncé
  • Véronique Radaoarisoa
  • Étienne Berthier
  • Sophie Ganne-Moison
  • Gérard Carmona
  • Constance Portalier-Jeusse
  • Grégory Evrard
  • Claire Karajani
  • Jean-Paul Toussaint
  • Rosa Catarino
  • Thomas Gueret
  • Zahira Kefifa
  • Robert Handschuh
  • Inès Alléno
  • Jérôme Clech
  • Vanessa Ramlogun
  • Laurent Carlier
  • Véronique Patalagoïty
  • Laurent Anello
  • Arielle Steinmann
  • Alexandre Kuzka
Michel Faye
Michel Faye Liste Divers
Liste associative écologique citoyenne pour Fontenay
  • Michel Faye
  • Suzanne Bourdet
  • Marc Soukup
  • Myriam Montlouis
  • Dominique Fruchter
  • Christine Vicari
  • Laurent Vandamme
  • Lina Asnam
  • Jean Okami
  • Cécile Frisch
  • Eric Bourgeois
  • Marie Jocelyne Voltaire
  • Nicolas Entem
  • Aya Jebali
  • Mario Marano
  • Aygerim Utepbergenova
  • Dominique Salin
  • Jacqueline Gruson
  • Rayan Naoum
  • Lydie Dumail
  • Igor Turcan
  • Zema Bokete
  • Jean-Pierre Fanton
  • Nicole Spitz
  • Laurent Culoma
  • Angélique Quiquine-Brachet
  • Bertrand Lekieffre
  • Cherifa Cherif
  • Jean-Louis Lavail
  • Josiane Duszak
  • Claude Desplanche
  • Hafida Asnam
  • Jean Fermandjian
  • Josiane Clapier
  • Sylvain Lecoeur
  • Isabelle Douard
  • Jean-Marie Quemper

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Vastel
Laurent Vastel (27 élus) Fontenay demain 		3 090 52,89%
  • Laurent Vastel
  • Gabriela Reigada
  • Michel Renaux
  • Anne Bullet
  • Dominique Lafon
  • Muriel Galante-Guilleminot
  • Jean-Luc Delerin
  • Zahira Kefifa
  • Pierre-Henri Constant
  • Anne-Marie Mercadier
  • Emmanuel Chambon
  • Françoise Gagnard
  • Jean-Claude Porcheron
  • Cécile Collet
  • Mohamed Houcini
  • Despina Bekiari
  • Etienne Berthier
  • Véronique Radaoarisoa
  • Jacky Gabriel
  • Claudine Antonucci
  • Philippe Roussel
  • Sophie Lecuyer
  • Roger Lhoste
  • Nathalie Saucy
  • Arnaud Bouclier
  • Constance Portalier-Jeusse
  • Esteban Le Rouzes
Gilles Mergy
Gilles Mergy (8 élus) Un temps d'avance pour fontenay 		2 752 47,10%
  • Gilles Mergy
  • Pauline Le Fur
  • Maxime Messier
  • Léa-Iris Poggi
  • Pierre Kathola
  • Sonia Gouja
  • Jean-Yves Sommier
  • Astrid Brobecker
Participation au scrutin Fontenay-aux-Roses
Taux de participation 39,39%
Taux d'abstention 60,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 005

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Vastel
Laurent Vastel Fontenay demain 		2 808 42,77%
Gilles Mergy
Gilles Mergy Un temps d'avance pour fontenay 		1 554 23,67%
Pascal Buchet
Pascal Buchet Fontenay avec vous 		1 168 17,79%
Suzanne Bourdet
Suzanne Bourdet Liste associative ecologique citoyenne pour fontenay 		493 7,50%
Céline Alvaro
Céline Alvaro Penser fontenay 		289 4,40%
Corine Schäfer-Bénétreau
Corine Schäfer-Bénétreau Fontenay en commun 		253 3,85%
Participation au scrutin Fontenay-aux-Roses
Taux de participation 44,14%
Taux d'abstention 55,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 716

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Vastel
Laurent Vastel (27 élus) Fontenay tous ensemble 		4 826 52,91%
  • Laurent Vastel
  • Anne Bullet
  • Dominique Lafon
  • Suzanne Bourdet
  • Philippe Ribatto
  • Muriel Galante-Guilleminot
  • Michel Faye
  • Françoise Gagnard
  • Christian Bigret
  • Sandrine Le Rouzes
  • Emmanuel Chambon
  • Véronique Radaoarisoa
  • Jean-Paul Aubrun
  • Céline Alvaro
  • Jean-Luc Delerin
  • Razika Benmeradi
  • Jean-Michel Durand
  • Véronique Fontaine Bordenave
  • Jules Ngalle Eboa
  • Michele-Elisabeth Morin
  • Jean-Claude Porcheron
  • Séverine Croci
  • Thomas Napoly
  • Anne-Marie Mercadier
  • Roger Lhoste
  • Muriel Foulard
  • Jean-Marie Gasselin
Pascal Buchet
Pascal Buchet (8 élus) Fontenay pour tous, rassemblement de la gauche, des écologistes et de tous les citoyens qui aiment fontenay-aux-roses 		4 294 47,08%
  • Pascal Buchet
  • Annie Sommier
  • Jean-Jacques Fredouille
  • Françoise Zinger
  • Gilles Mergy
  • Despina Bekiari
  • Stéphane Cicérone
  • Claudine Marazano
Participation au scrutin Fontenay-aux-Roses
Taux de participation 60,45%
Taux d'abstention 39,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,46%
Nombre de votants 9 447

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Buchet
Pascal Buchet Fontenay pour tous, rassemblement de la gauche, des écologistes et de tous les citoyens qui aiment fontenay-aux-roses 		3 321 37,63%
Laurent Vastel
Laurent Vastel Fontenay demain 		2 217 25,12%
Dominique Lafon
Dominique Lafon Fontenay avec vous 		1 144 12,96%
Michel Faye
Michel Faye Liste associative et citoyenne.agir pour mieux vivre ensemble à fontenay-aux-roses 		1 076 12,19%
Philippe Ribatto
Philippe Ribatto Union pour fonteany-aux-roses 		1 066 12,08%
Participation au scrutin Fontenay-aux-Roses
Taux de participation 58,15%
Taux d'abstention 41,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,92%
Nombre de votants 9 089

Villes voisines de Fontenay-aux-Roses

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