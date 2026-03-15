Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-aux-Roses : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-aux-Roses [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fontenay-aux-Roses sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fontenay-aux-Roses.
L'actu des élections municipales 2026 à Fontenay-aux-Roses
13:09 - Les résultats des dernières municipales à Fontenay-aux-Roses
Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Fontenay-aux-Roses ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour, Laurent Vastel (Union des Démocrates et Indépendants) a pris la première place avec 2 808 voix (42,77%). En deuxième position, Gilles Mergy (Divers gauche) a capté 1 554 voix (23,67%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Pascal Buchet (Union de la gauche), glanant 1 168 voix (17,79%). Un large retard. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Laurent Vastel l'a finalement emporté avec 52,89% des voix, face à Gilles Mergy qui a obtenu 47,10% des votants. À la surprise générale, le candidat arrivé en deuxième position a pu revenir dans la course avec un important réservoir de voix, et aboutissant à un résultat extrêmement serré. Gilles Mergy a certes réalisé la meilleure progression en ajoutant 1 198 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.
09:57 - Elections à Fontenay-aux-Roses : les horaires des 17 bureaux de vote
Les élections municipales 2026 se tiennent ce dimanche à Fontenay-aux-Roses. Ce scrutin va permettre d'élire les maires de toutes les communes françaises. Lors des municipales précédentes, le 2nd tour avait été repoussé en raison du premier confinement. Consultez ci-dessous tous les candidats à Fontenay-aux-Roses. Retenez également que les horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote de Fontenay-aux-Roses sont les suivants : de 8 heures à 20 heures en continu. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Fontenay-aux-Roses dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fontenay-aux-Roses
|Tête de listeListe
|
Gilles Mergy
Liste divers gauche
L'ELAN CITOYEN POUR FONTENAY !
|
|
Corine Schäfer-Bénétreau
Liste de La France insoumise
FONTENAY INSOUMISE
|
|
Philippe Ribatto
Liste divers droite
Rassembler pour Fontenay
|
|
Pauline Le Fur
Liste d'union à gauche
MIEUX VIVRE FONTENAY
|
|
Laurent Vastel
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
Fontenay au Coeur
|
|
Michel Faye
Liste Divers
Liste associative écologique citoyenne pour Fontenay
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Vastel (27 élus) Fontenay demain
|3 090
|52,89%
|
|Gilles Mergy (8 élus) Un temps d'avance pour fontenay
|2 752
|47,10%
|
|Participation au scrutin
|Fontenay-aux-Roses
|Taux de participation
|39,39%
|Taux d'abstention
|60,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 005
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Vastel Fontenay demain
|2 808
|42,77%
|Gilles Mergy Un temps d'avance pour fontenay
|1 554
|23,67%
|Pascal Buchet Fontenay avec vous
|1 168
|17,79%
|Suzanne Bourdet Liste associative ecologique citoyenne pour fontenay
|493
|7,50%
|Céline Alvaro Penser fontenay
|289
|4,40%
|Corine Schäfer-Bénétreau Fontenay en commun
|253
|3,85%
|Participation au scrutin
|Fontenay-aux-Roses
|Taux de participation
|44,14%
|Taux d'abstention
|55,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 716
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Vastel (27 élus) Fontenay tous ensemble
|4 826
|52,91%
|
|Pascal Buchet (8 élus) Fontenay pour tous, rassemblement de la gauche, des écologistes et de tous les citoyens qui aiment fontenay-aux-roses
|4 294
|47,08%
|
|Participation au scrutin
|Fontenay-aux-Roses
|Taux de participation
|60,45%
|Taux d'abstention
|39,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,46%
|Nombre de votants
|9 447
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Buchet Fontenay pour tous, rassemblement de la gauche, des écologistes et de tous les citoyens qui aiment fontenay-aux-roses
|3 321
|37,63%
|Laurent Vastel Fontenay demain
|2 217
|25,12%
|Dominique Lafon Fontenay avec vous
|1 144
|12,96%
|Michel Faye Liste associative et citoyenne.agir pour mieux vivre ensemble à fontenay-aux-roses
|1 076
|12,19%
|Philippe Ribatto Union pour fonteany-aux-roses
|1 066
|12,08%
|Participation au scrutin
|Fontenay-aux-Roses
|Taux de participation
|58,15%
|Taux d'abstention
|41,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,92%
|Nombre de votants
|9 089
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