Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-aux-Roses : les infos en direct

Programme de Philippe Ribatto à Fontenay-aux-Roses (Rassembler pour Fontenay)

Familles et Enfance

Le programme met l'accent sur l'objectif 100 berceaux, visant à créer de nouvelles places en crèche et à soutenir des modes de garde innovants. Il inclut également un plan massif pour lutter contre le harcèlement dans les écoles, garantissant une vigilance accrue. Des initiatives pour renforcer les liens intergénérationnels sont également proposées, avec des lieux et des événements dédiés aux familles et aux seniors.

Sécurité Renforcée

Un des engagements majeurs est la sécurité renforcée, avec une augmentation significative des effectifs de police et l'armement des agents. La mise en place de la vidéoprotection en temps réel est également prévue pour améliorer la sécurité publique. Le programme propose une approche préventive, mobilisant les forces de l'ordre, les familles et les associations pour une meilleure sécurité dans la ville.

Engagements Locaux

Le programme présente dix engagements phares, dont la création du chèque "Fontenay-Proximité" pour soutenir les commerces locaux. Il insiste sur la transparence totale avec des retransmissions des conseils municipaux et des consultations citoyennes. D'autres engagements incluent la priorité aux Fontenaisiens pour l'attribution des logements et une aide municipale pour attirer de nouveaux professionnels de santé.

Environnement et Propreté

Un engagement fort est pris pour mettre fin à la bétonisation, avec l'abandon de projets de constructions massives pour préserver le cadre de vie. Le programme propose également des actions concrètes pour améliorer la propreté de la ville, avec une intervention garantie sous 24 heures contre les dépôts sauvages. Ces mesures visent à créer un environnement plus agréable et sain pour tous les habitants.