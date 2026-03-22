Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-aux-Roses : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fontenay-aux-Roses [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fontenay-aux-Roses sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fontenay-aux-Roses.
L'actu des élections municipales 2026 à Fontenay-aux-Roses
11:51 - Laurent Vastel largement en tête des municipales la semaine dernière
Laurent Vastel (Union des Démocrates et Indépendants) a terminé en tête du premier tour des élections municipales à Fontenay-aux-Roses la semaine dernière, avec 37,32 % des voix. Derrière, Pauline Le Fur (Union de la gauche) a obtenu la seconde place avec 23,87 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. Laurent Vastel a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a marqué un léger repli de 5 points depuis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Gilles Mergy (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Corine Schäfer-Bénétreau, portant la nuance La France insoumise, a récolté 6,19 % des suffrages, trop peu pour se qualifier seul. Enfin, concernant la participation à Fontenay-aux-Roses, le vote a enregistré une participation de 56,72 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fontenay-aux-Roses
Le deuxième tour des élections municipales à Fontenay-aux-Roses a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pauline Le Fur
Liste d'union à gauche
MIEUX VIVRE FONTENAY
|
|
Laurent Vastel
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
Fontenay au Coeur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fontenay-aux-Roses
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent VASTEL (Ballotage) Fontenay au Coeur
|3 182
|37,32%
|Pauline LE FUR (Ballotage) MIEUX VIVRE FONTENAY
|2 035
|23,87%
|Gilles MERGY (Ballotage) L'ELAN CITOYEN POUR FONTENAY !
|1 877
|22,02%
|Corine SCHÄFER-BÉNÉTREAU FONTENAY INSOUMISE
|528
|6,19%
|Philippe RIBATTO Rassembler pour Fontenay
|460
|5,40%
|Michel FAYE Liste associative écologique citoyenne pour Fontenay
|444
|5,21%
|Participation au scrutin
|Fontenay-aux-Roses
|Taux de participation
|56,72%
|Taux d'abstention
|43,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|8 646
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Fontenay-aux-Roses
- Fontenay-aux-Roses (92260)
- Ecole primaire à Fontenay-aux-Roses
- Maternités à Fontenay-aux-Roses
- Crèches et garderies à Fontenay-aux-Roses
- Classement des collèges à Fontenay-aux-Roses
- Salaires à Fontenay-aux-Roses
- Impôts à Fontenay-aux-Roses
- Dette et budget de Fontenay-aux-Roses
- Climat et historique météo de Fontenay-aux-Roses
- Accidents à Fontenay-aux-Roses
- Délinquance à Fontenay-aux-Roses
- Inondations à Fontenay-aux-Roses
- Nombre de médecins à Fontenay-aux-Roses
- Pollution à Fontenay-aux-Roses
- Entreprises à Fontenay-aux-Roses
- Prix immobilier à Fontenay-aux-Roses