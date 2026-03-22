Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-aux-Roses : les résultats du 2e tour

Programme de Pauline Le Fur à Fontenay-aux-Roses (MIEUX VIVRE FONTENAY)

Engagement citoyen

Le projet de Mieux Vivre Fontenay repose sur une forte implication des habitants dans la vie de leur ville. Ce rassemblement inclut des femmes et des hommes de tous âges et de tous horizons, unis par un même désir d'améliorer leur cadre de vie. La participation active des citoyens est essentielle pour construire une ville solidaire et démocratique.

Priorités pour Fontenay

Un ensemble de 16 priorités a été défini pour répondre aux enjeux de la ville, allant de la gestion éthique des finances publiques à la protection de l'environnement. Ces priorités visent à renforcer les services publics, à garantir des logements dignes et à promouvoir la sécurité au quotidien. L'accent est également mis sur la démocratie participative et l'accessibilité pour tous.

Renouveau et solidarité

La nécessité d'un véritable renouveau à Fontenay est mise en avant, avec un appel à remettre la solidarité et la justice sociale au cœur des préoccupations. Cela inclut des initiatives pour renforcer les liens entre les générations et soutenir les associations locales. Le projet vise à créer une ville plus humaine, où chacun se sent écouté et respecté.

Actions pour l'écologie

Face aux enjeux du réchauffement climatique, des actions concrètes sont proposées pour protéger l'environnement à Fontenay. Cela inclut la rénovation des bâtiments publics et la création d'espaces verts pour améliorer la qualité de vie. La ville s'engage à adopter des pratiques durables et à sensibiliser les citoyens à l'importance de l'écologie.