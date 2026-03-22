Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-aux-Roses : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fontenay-aux-Roses

Le deuxième tour des élections municipales à Fontenay-aux-Roses a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pauline Le Fur
Pauline Le Fur Liste d'union à gauche
MIEUX VIVRE FONTENAY
  • Pauline Le Fur
  • Gilles Mergy
  • Léa Poggi
  • Maxime Messier
  • Catherine Goindin
  • Stein Van Oosteren
  • Nadège Hammoudi
  • Michel Faye
  • Astrid Brobecker
  • Jean-Yves Sommier
  • Sarah Tissandier
  • Lamine Dia
  • Ninon Poncet
  • Moussa Koné-Diallo
  • Aline Venturini
  • Antoine Petit
  • Hélène Sol
  • Yacine Benachour
  • Cécile Poutiers
  • Jean-Jacques Fredouille
  • Hajar Bousada
  • Emmanuel Durand
  • Christine Vicari
  • Dominique Fruchter
  • Sophie de Quatrebarbes
  • Florian Bierre
  • Noëlle Jouadi
  • Pierre-Matthieu Bessi
  • Colette Oguike
  • Hakim Smaïl
  • Zohra Jaayaf
  • Christian Nanmegni
  • Emilie Perez
  • Baboucar Diockou
  • Myriam Montlouis
  • Guillaume Caillaud
  • Yamina Tadinet
Laurent Vastel
Laurent Vastel Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
Fontenay au Coeur
  • Laurent Vastel
  • Malika Assante
  • Michel Renaux
  • Muriel Galante-Guilleminot
  • Guillaume Laurencin
  • Claudine Antonucci
  • Pierre-Henri Constant
  • Cécile Collet
  • Lionel Tokam Kaptué
  • Despina Bekiari
  • Loïc Latour
  • Sophie Lecuyer
  • Jacky Gabriel
  • Peggy Vuibout
  • Arnaud Bouclier
  • Dominique Dussert
  • Rodolphe Renoncé
  • Véronique Radaoarisoa
  • Étienne Berthier
  • Sophie Ganne-Moison
  • Gérard Carmona
  • Constance Portalier-Jeusse
  • Grégory Evrard
  • Claire Karajani
  • Jean-Paul Toussaint
  • Rosa Catarino
  • Thomas Gueret
  • Zahira Kefifa
  • Robert Handschuh
  • Inès Alléno
  • Jérôme Clech
  • Vanessa Ramlogun
  • Laurent Carlier
  • Véronique Patalagoïty
  • Laurent Anello
  • Arielle Steinmann
  • Alexandre Kuzka

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fontenay-aux-Roses

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent VASTEL
Laurent VASTEL (Ballotage) Fontenay au Coeur 		3 182 37,32%
Pauline LE FUR
Pauline LE FUR (Ballotage) MIEUX VIVRE FONTENAY 		2 035 23,87%
Gilles MERGY
Gilles MERGY (Ballotage) L'ELAN CITOYEN POUR FONTENAY ! 		1 877 22,02%
Corine SCHÄFER-BÉNÉTREAU
Corine SCHÄFER-BÉNÉTREAU FONTENAY INSOUMISE 		528 6,19%
Philippe RIBATTO
Philippe RIBATTO Rassembler pour Fontenay 		460 5,40%
Michel FAYE
Michel FAYE Liste associative écologique citoyenne pour Fontenay 		444 5,21%
Participation au scrutin Fontenay-aux-Roses
Taux de participation 56,72%
Taux d'abstention 43,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 8 646

Source : ministère de l’Intérieur

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