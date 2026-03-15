Résultat municipale 2026 à Fontenay-aux-Roses (92260) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fontenay-aux-Roses a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontenay-aux-Roses, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-aux-Roses [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent VASTEL
Laurent VASTEL Fontenay au Coeur 		3 182 37,32%
Pauline LE FUR
Pauline LE FUR MIEUX VIVRE FONTENAY 		2 035 23,87%
Gilles MERGY
Gilles MERGY L'ELAN CITOYEN POUR FONTENAY ! 		1 877 22,02%
Corine SCHÄFER-BÉNÉTREAU
Corine SCHÄFER-BÉNÉTREAU FONTENAY INSOUMISE 		528 6,19%
Philippe RIBATTO
Philippe RIBATTO Rassembler pour Fontenay 		460 5,40%
Michel FAYE
Michel FAYE Liste associative écologique citoyenne pour Fontenay 		444 5,21%
Participation au scrutin Fontenay-aux-Roses
Taux de participation 56,72%
Taux d'abstention 43,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 8 646

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Hauts-de-Seine ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Hauts-de-Seine. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Fontenay-aux-Roses

En savoir plus sur Fontenay-aux-Roses