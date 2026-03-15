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19:21 - Élections municipales à Fontenay-aux-Roses : un éclairage démographique Dans la commune de Fontenay-aux-Roses, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 11,12% et une densité de population de 9795 hab par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 37,87%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,71% et d'une population immigrée de 17,50% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 8,69% à Fontenay-aux-Roses, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Vote RN à Fontenay-aux-Roses : ce que disent les chiffres Le parti nationaliste restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Fontenay-aux-Roses il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 9,28% des votes lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 21,06% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 6,09% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Fontenay-aux-Roses comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 12,90% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 14,59% pour le parti nationaliste. Il était ensuite éliminé de la course de tête lors du vote final.

16:58 - Fontenay-aux-Roses classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Pour rappel, la participation s'élevait à 44,14 % à Fontenay-aux-Roses lors des municipales de 2020, un niveau conforme aux 44,7 % du pays, en pleine crise sanitaire à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été chiffré à 77,87 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 56,05 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 71,08 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 52,98 % des inscrits. Si on prend un peu de recul, le territoire apparaît donc sensiblement comme une contrée relativement attachée au vote. En ce jour de municipale 2026 à Fontenay-aux-Roses, cette réalité sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Fontenay-aux-Roses L'orientation des électeurs de Fontenay-aux-Roses a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de gauche social-démocrate. Le choc des Européennes de 2024 à Fontenay-aux-Roses avait en effet vu la victoire locale de la liste de Raphaël Glucksmann (20,27%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 17,69% des votes. Les élections des députés à Fontenay-aux-Roses près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Lounes Adjroud (Union de la gauche) en tête avec 44,65% au premier tour, devant Jean-Didier Berger (Les Républicains) avec 35,21%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Lounes Adjroud culminant à 53,28% des voix sur place.

14:57 - Fontenay-aux-Roses présentait un profil politique atypique lors des dernières élections Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Fontenay-aux-Roses privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (32,92%), devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 29,53%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en donnant 78,94% pour Emmanuel Macron, contre 21,06% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Fontenay-aux-Roses plébiscitaient Cathy Thomas (Nupes) avec 33,71% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-Louis Bourlanges (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 53,11%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Fontenay-aux-Roses comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Les impôts sont en baisse à Fontenay-aux-Roses avant l'élection À Fontenay-aux-Roses, en matière de fiscalité locale, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a représenté environ 1 247 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 1 472 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est pourtant passé à 33,83 % en 2024 (contre près de 17,50 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 751 900 euros en 2024, loin des 12,28116 millions d'euros (12 281 160 € très exactement) perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 25,99 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Les résultats des dernières municipales à Fontenay-aux-Roses Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Fontenay-aux-Roses ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour, Laurent Vastel (Union des Démocrates et Indépendants) a pris la première place avec 2 808 voix (42,77%). En deuxième position, Gilles Mergy (Divers gauche) a capté 1 554 voix (23,67%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Pascal Buchet (Union de la gauche), glanant 1 168 voix (17,79%). Un large retard. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Laurent Vastel l'a finalement emporté avec 52,89% des voix, face à Gilles Mergy qui a obtenu 47,10% des votants. À la surprise générale, le candidat arrivé en deuxième position a pu revenir dans la course avec un important réservoir de voix, et aboutissant à un résultat extrêmement serré. Gilles Mergy a certes réalisé la meilleure progression en ajoutant 1 198 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.