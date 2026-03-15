Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-en-Parisis : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fontenay-en-Parisis

Tête de listeListe
Clément Matusiak
Clément Matusiak Divers
ENSEMBLE POUR FONTENAY EN PARISIS
  • Clément Matusiak
  • Françoise Yahia-Cherif
  • Jean-Yves Trottier
  • Angélique Biasoli
  • Jérémie Leclusse
  • Yolande Gaudry
  • Lotfi Cheriguene
  • Sophie Choplin
  • Fabien Quintanet
  • Linda Slimi
  • Kévin de Sa Fernandes
  • Léa Trottier
  • Medy Prod'Homme
  • Elisabeth Ignoti
  • Stéphane Asmussen
  • Valérie Chazal
  • Fabrice Lionnet
  • Mélanie Brouillet
  • Jacques Deneux
Réjeanne Renault
Réjeanne Renault Divers
FONTENAY NOTRE HISTOIRE NOTRE AVENIR
  • Réjeanne Renault
  • Gilbert Montagne
  • Nadine de Bellis
  • Jean-Pierre Georget
  • Anne Genty
  • Antonin Mallard
  • Raymonde Gilant
  • Rosan Moënza
  • Marie-José Filipe
  • Emmanuel Akakpo
  • Laurence Clerté
  • Erwin Bernhard
  • Marie Genty
  • Bruno Robin
  • Carole Gonneau
  • Gabriel Mariani
  • Cécile Brassart
  • Laurent Renault
  • Eliane Renault
Hasan Karadag
Hasan Karadag Divers
L'UNION POUR FONTENAY
  • Hasan Karadag
  • Virginie Ventimiglia
  • Alexis Brevault
  • Songul Saglam
  • Wesley Renard
  • Myriam Ajili
  • Guillaume Strub
  • Carole Sapia
  • Patrick Jesbac
  • Irène Adlim
  • Jean-Marc Le Goff
  • Sophie Ousaad
  • Wassim Benaboura
  • Yaëlle Da Costa Pereira
  • Samir Gulmahamed
  • Nathalie Gauthier
  • Jean-Louis Giudice
  • Kheira Bouhalfaya
  • Denis Bulle
Roland Py
Roland Py Divers
EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU POUR FONTENAY EN PARISIS
  • Roland Py
  • Brigitte Brigant
  • Jérémy Dazy
  • Melisse Hamon
  • Anthony Graveline
  • Gwenola Le Roy
  • Eric Minotte
  • Derya Korul
  • Jack Auzannet
  • Michelle Monzillat
  • Junior Louis
  • Christine Luce Wiatrowski
  • Mohcine El Oubnani
  • Laetitia Rouillay
  • Wolguy Gilbert
  • Latifa Bouadla
  • Farhan Mahmood
  • Stéphanie Dias
  • Djibril Camara
  • Evelyne Calmon
  • Luc Villermin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Py
Roland Py (15 élus) Bien vivre a fontenay-en-parisis 		352 54,15%
  • Roland Py
  • Sylvie Baticle
  • Jean-Michel Baroni
  • Brigitte Meurger
  • Denis Vallerant
  • Sonia Français
  • Jack Auzannet
  • Latifa Belkessam
  • Patrice Saubatte
  • Sophie Da Silva
  • Jean-Yves Trottier
  • Francoise Yahia-Cherif
  • Djibril Camara
  • Elisabeth Ignoti
  • Clément Matusiak
Réjanne Renault
Réjanne Renault (4 élus) Fontenay, notre histoire, notre avenir 		298 45,84%
  • Réjanne Renault
  • Gilbert Montagne
  • Nadine De Bellis
  • Patrick Payan
Participation au scrutin Fontenay-en-Parisis
Taux de participation 58,88%
Taux d'abstention 41,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 670

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Py
Roland Py (15 élus) Bien vivre a fontenay en parisis 		391 47,10%
  • Roland Py
  • Sylvie Baticle
  • Jean-Michel Baroni
  • Brigitte Meurger
  • Luc Villermin
  • Marlene Leroyer
  • Jack Auzannet
  • Eunice Trajkovic
  • Nicolas Melot
  • Justine Leobon
  • Jean-Yves Trottier
  • Sophie Da Silva
  • Patrice Saubatte
  • Marta Casqueiro
  • Jordan Bethmont
Michèle Greneau
Michèle Greneau (3 élus) Fontenay pour tous 		286 34,45%
  • Michèle Greneau
  • Jean-François Cochet
  • Estelle-Sarah Bulle
Guy Lubaczewski
Guy Lubaczewski (1 élu) S'unir et agir pour fontenay-en-parisis 		153 18,43%
  • Guy Lubaczewski
Participation au scrutin Fontenay-en-Parisis
Taux de participation 71,93%
Taux d'abstention 28,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Nombre de votants 843

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Py
Roland Py Bien vivre a fontenay en parisis 		391 48,57%
Michèle Greneau
Michèle Greneau Fontenay pour tous 		236 29,31%
Guy Lubaczewski
Guy Lubaczewski S'unir et agir pour fontenay-en-parisis 		178 22,11%
Participation au scrutin Fontenay-en-Parisis
Taux de participation 70,73%
Taux d'abstention 29,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 829

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