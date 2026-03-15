Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-en-Parisis : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-en-Parisis [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fontenay-en-Parisis sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fontenay-en-Parisis.
L'actu des élections municipales 2026 à Fontenay-en-Parisis
13:45 - Impôts à Fontenay-en-Parisis : un enjeu central pour 2026
Pour ce qui est des contributions locales à Fontenay-en-Parisis, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 072 euros en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 812 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 44,96 % en 2024 (contre environ 18,70 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 27 000 € en 2024, loin des 378 600 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 12,46 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune.
11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Fontenay-en-Parisis
L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Fontenay-en-Parisis s'avère particulièrement éclairante. Au terme du premier tour, Roland Py a imposé son rythme en rassemblant 54,15% des voix. À sa poursuite, Réjanne Renault a obtenu 45,84% des voix. Ce triomphe au premier tour de Roland Py a rendu tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Fontenay-en-Parisis, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à un défi gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Les municipales à Fontenay-en-Parisis, c'est aujourd'hui
Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs de Fontenay-en-Parisis sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. En 2020, le second tour n’a pas eu lieu à la date prévue à cause du covid. Il avait été repoussé au mois de juin. La liste de ceux qui veulent diriger la commune après les élections municipales 2026 à Fontenay-en-Parisis a été publiée ci-dessous. L'unique bureau de vote de la commune de Fontenay-en-Parisis sera accessible jusqu'à 20 heures pour accueillir les citoyens. Vous retrouverez les résultats à Fontenay-en-Parisis ici dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fontenay-en-Parisis
|Tête de listeListe
|
Clément Matusiak
Divers
ENSEMBLE POUR FONTENAY EN PARISIS
|
|
Réjeanne Renault
Divers
FONTENAY NOTRE HISTOIRE NOTRE AVENIR
|
|
Hasan Karadag
Divers
L'UNION POUR FONTENAY
|
|
Roland Py
Divers
EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU POUR FONTENAY EN PARISIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Py (15 élus) Bien vivre a fontenay-en-parisis
|352
|54,15%
|
|Réjanne Renault (4 élus) Fontenay, notre histoire, notre avenir
|298
|45,84%
|
|Participation au scrutin
|Fontenay-en-Parisis
|Taux de participation
|58,88%
|Taux d'abstention
|41,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|670
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Py (15 élus) Bien vivre a fontenay en parisis
|391
|47,10%
|
|Michèle Greneau (3 élus) Fontenay pour tous
|286
|34,45%
|
|Guy Lubaczewski (1 élu) S'unir et agir pour fontenay-en-parisis
|153
|18,43%
|
|Participation au scrutin
|Fontenay-en-Parisis
|Taux de participation
|71,93%
|Taux d'abstention
|28,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,54%
|Nombre de votants
|843
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Py Bien vivre a fontenay en parisis
|391
|48,57%
|Michèle Greneau Fontenay pour tous
|236
|29,31%
|Guy Lubaczewski S'unir et agir pour fontenay-en-parisis
|178
|22,11%
|Participation au scrutin
|Fontenay-en-Parisis
|Taux de participation
|70,73%
|Taux d'abstention
|29,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Nombre de votants
|829
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