Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-en-Parisis : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fontenay-en-Parisis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fontenay-en-Parisis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fontenay-en-Parisis.
L'actu des élections municipales 2026 à Fontenay-en-Parisis
11:47 - Match serré entre Roland Py et Hasan Karadag
Pour le lancement des municipales à Fontenay-en-Parisis, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 67,27 % localement, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Pour ce premier tour, c'est Roland Py qui a terminé premier avec 31,56 % des votes. Ensuite, Hasan Karadag a pris la position de dauphin avec 30,31 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. La pole position, déjà occupée il y a six ans, a été conservée pour Roland Py, mais il a chuté lourdement, abandonnant 22 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Clément Matusiak a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Réjeanne Renault a rassemblé 18,84 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fontenay-en-Parisis
Le deuxième tour des élections municipales à Fontenay-en-Parisis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Clément Matusiak
Divers
ENSEMBLE POUR FONTENAY EN PARISIS
|
|
Hasan Karadag
Divers
L'UNION POUR FONTENAY
|
|
Roland Py
Divers
EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU POUR FONTENAY EN PARISIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fontenay-en-Parisis
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland PY (Ballotage) EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU POUR FONTENAY EN PARISIS
|278
|31,56%
|Hasan KARADAG (Ballotage) L'UNION POUR FONTENAY
|267
|30,31%
|Clément MATUSIAK (Ballotage) ENSEMBLE POUR FONTENAY EN PARISIS
|170
|19,30%
|Réjeanne RENAULT (Ballotage) FONTENAY NOTRE HISTOIRE NOTRE AVENIR
|166
|18,84%
|Participation au scrutin
|Fontenay-en-Parisis
|Taux de participation
|67,27%
|Taux d'abstention
|32,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,45%
|Nombre de votants
|890
Source : ministère de l’Intérieur
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