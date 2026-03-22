Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-en-Parisis : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fontenay-en-Parisis

Le deuxième tour des élections municipales à Fontenay-en-Parisis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Clément Matusiak
Clément Matusiak Divers
ENSEMBLE POUR FONTENAY EN PARISIS
  • Clément Matusiak
  • Françoise Yahia-Cherif
  • Jean-Yves Trottier
  • Angélique Biasoli
  • Jérémie Leclusse
  • Yolande Gaudry
  • Lotfi Cheriguene
  • Sophie Choplin
  • Fabien Quintanet
  • Linda Slimi
  • Kévin de Sa Fernandes
  • Léa Trottier
  • Medy Prod'Homme
  • Elisabeth Ignoti
  • Stéphane Asmussen
  • Valérie Chazal
  • Fabrice Lionnet
  • Mélanie Brouillet
  • Jacques Deneux
Hasan Karadag
Hasan Karadag Divers
L'UNION POUR FONTENAY
  • Hasan Karadag
  • Virginie Ventimiglia
  • Alexis Brevault
  • Songul Saglam
  • Wesley Renard
  • Myriam Ajili
  • Guillaume Strub
  • Carole Sapia
  • Patrick Jesbac
  • Irène Adlim
  • Jean-Marc Le Goff
  • Sophie Ousaad
  • Wassim Benaboura
  • Yaëlle Da Costa Pereira
  • Samir Gulmahamed
  • Nathalie Gauthier
  • Jean-Louis Giudice
  • Kheira Bouhalfaya
  • Denis Bulle
Roland Py
Roland Py Divers
EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU POUR FONTENAY EN PARISIS
  • Roland Py
  • Brigitte Brigant
  • Jérémy Dazy
  • Melisse Hamon
  • Anthony Graveline
  • Gwenola Le Roy
  • Eric Minotte
  • Derya Korul
  • Jack Auzannet
  • Michelle Monzillat
  • Junior Louis
  • Christine Luce Wiatrowski
  • Mohcine El Oubnani
  • Laetitia Rouillay
  • Wolguy Gilbert
  • Latifa Bouadla
  • Farhan Mahmood
  • Stéphanie Dias
  • Djibril Camara
  • Evelyne Calmon
  • Luc Villermin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fontenay-en-Parisis

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland PY
Roland PY (Ballotage) EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU POUR FONTENAY EN PARISIS 		278 31,56%
Hasan KARADAG
Hasan KARADAG (Ballotage) L'UNION POUR FONTENAY 		267 30,31%
Clément MATUSIAK
Clément MATUSIAK (Ballotage) ENSEMBLE POUR FONTENAY EN PARISIS 		170 19,30%
Réjeanne RENAULT
Réjeanne RENAULT (Ballotage) FONTENAY NOTRE HISTOIRE NOTRE AVENIR 		166 18,84%
Participation au scrutin Fontenay-en-Parisis
Taux de participation 67,27%
Taux d'abstention 32,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 890

Source : ministère de l’Intérieur

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