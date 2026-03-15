Résultat municipale 2026 à Fontenay-en-Parisis (95190) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fontenay-en-Parisis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontenay-en-Parisis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-en-Parisis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland PY
Roland PY EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU POUR FONTENAY EN PARISIS 		278 31,56%
Hasan KARADAG
Hasan KARADAG L'UNION POUR FONTENAY 		267 30,31%
Clément MATUSIAK
Clément MATUSIAK ENSEMBLE POUR FONTENAY EN PARISIS 		170 19,30%
Réjeanne RENAULT
Réjeanne RENAULT FONTENAY NOTRE HISTOIRE NOTRE AVENIR 		166 18,84%
Participation au scrutin Fontenay-en-Parisis
Taux de participation 67,27%
Taux d'abstention 32,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 890

Source : ministère de l’Intérieur

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