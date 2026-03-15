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19:21 - Fontenay-en-Parisis : démographie et socio-économie impactent les municipales Quel portrait faire de Fontenay-en-Parisis, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 2 220 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 127 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (12,38%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Fontenay-en-Parisis incarne une communauté diversifiée, avec ses 198 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 212 euros par an, la commune est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. À Fontenay-en-Parisis, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Les électeurs de Fontenay-en-Parisis conquis par le RN ? Le Rassemblement national n'était pas représenté lors de la dernière campagne municipale à Fontenay-en-Parisis en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 30,71% des voix lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 52,27% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 29,36% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le parti nationaliste sécurisait 52,18% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 41,64% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 39,31% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 52,80% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Arnaud Le Gall.

16:58 - Les électeurs de Fontenay-en-Parisis très mobilisés lors des scrutins Dans le cadre de cette municipale à Fontenay-en-Parisis, l'affluence dans les isoloirs aura un rôle déterminant sur les résultats. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 670 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 58,88 %, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale alors que le Covid-19 avait dissuadé beaucoup d'électeurs. Le choix du locataire de l'Elysée avait toutefois attiré les électeurs, avec 80,98 % de participation dans la ville (contre une abstention à 19,02 %). Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, les législatives de 2022 et de 2024 offrent une base de comparaison tout à fait pertinente. L'affluence pour les législatives, mesurée quant à elle à 47,23 % en 2022, a largement grossi pour atteindre 70,50 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation atteignait 53,87 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Fontenay-en-Parisis a-t-elle voté ? Au printemps 2024, les élections législatives à Fontenay-en-Parisis avaient placé en tête Agnès Marion (Rassemblement National) avec 39,31% au premier tour, devant Arnaud Le Gall (Union de la gauche) avec 31,24%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Agnès Marion culminant à 52,80% des votes dans la localité. Le scrutin des Européennes précédemment à Fontenay-en-Parisis avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,64%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait obtenu 18,93% des votes.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Fontenay-en-Parisis s'était massivement ancrée à le RN Lors des législatives de 2022, les votants de Fontenay-en-Parisis portaient leur choix sur Jean-Baptiste Marly (RN) avec 29,36% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Baptiste Marly virant de nouveau en tête avec 52,18% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Fontenay-en-Parisis accordaient précédemment leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 30,71%, devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 27,92%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,27% pour Marine Le Pen, contre 47,73% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Impôts à Fontenay-en-Parisis : un enjeu central pour 2026 Pour ce qui est des contributions locales à Fontenay-en-Parisis, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 072 euros en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 812 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 44,96 % en 2024 (contre environ 18,70 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 27 000 € en 2024, loin des 378 600 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 12,46 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Fontenay-en-Parisis L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Fontenay-en-Parisis s'avère particulièrement éclairante. Au terme du premier tour, Roland Py a imposé son rythme en rassemblant 54,15% des voix. À sa poursuite, Réjanne Renault a obtenu 45,84% des voix. Ce triomphe au premier tour de Roland Py a rendu tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Fontenay-en-Parisis, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à un défi gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.