Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Comte : les infos en direct

Charlotte Gicquel Liste du Rassemblement National

UNIS POUR FONTENAY Voir la liste des candidats

Charlotte Gicquel

Kévin Duguy

Maryse Pénard

Étienne Chaudron

Victoria Berton

Gilberto Almeida Costa

Magali Dauphin

Stéphane Mobuchon-Jan

Nicole Gritti

Ludovic Charre

Elodie Crouvoisier

Stéphane Jehin

Nathalie Cafane

Jean Pichonneau

Patricia Perochon

Raphaël Morival

Jessica Heraudeau

Adrien Seguin

Isabelle Pajot

Florian Dauphin

Isabelle Vandermeersch

Pierre Laurenceau

Françoise Chagnon

Kylian Michot

Marie-Jeanne Cadeau

Julien Derreveaux

Claude Capelle

Alain Boucard

Rose Suzanne

Philippe Amouriq

Henriette Richard

Fabrice Chaudron

Aurélie Mangeais

William Jayberlinos Liste écologiste

UNION DE LA GAUCHE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de William Jayberlinos Programme de William Jayberlinos à Fontenay-le-Comte (UNION DE LA GAUCHE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE) Engagement citoyen Le texte appelle les citoyens de Fontenay-le-Comte à voter pour une liste qui lutte contre le racisme, le sexisme et toute forme de discrimination. Il met en avant l'importance de redonner du pouvoir aux citoyens pour construire une démocratie renouvelée. L'engagement collectif est présenté comme essentiel pour faire entendre la voix de chacun dans la société. Services publics renforcés Une des priorités évoquées est la mise en place d'une mutuelle intercommunale solidaire pour réduire les dépenses de santé. Le soutien aux associations promouvant le sport et la culture est également souligné pour favoriser l'accès à ces activités pour tous. La création d'un centre intercommunal de santé pluridisciplinaire sans dépassement d'honoraires est proposée pour améliorer l'accès aux soins. Équité et accessibilité Le texte insiste sur l'adaptation de la tarification de la cantine scolaire pour la rendre plus progressive et équitable. L'ouverture d'une nouvelle crèche publique accessible à tous est également mentionnée pour accompagner les jeunes parents. Ces mesures visent à garantir une meilleure accessibilité aux services pour l'ensemble des habitants de Fontenay-le-Comte. Développement durable Un plan pluriannuel de rénovation thermique et énergétique des bâtiments municipaux est proposé pour améliorer l'efficacité énergétique. La création d'une ferme municipale bio vise à fournir des produits locaux pour les restaurations collectives. Ces initiatives s'inscrivent dans une démarche écologique pour préparer l'avenir de la ville.

William Jayberlinos

Solange Henry

Marc Forgerit

Marie-Paule Texier

Antoine Vigneron

Dominique Chartier

Thomas Pasquier

Maria Esteves

Didier Boudesseul

Florence Payet

Ruben Orozco

Viviane Conte

Eric Lambert

Irène Gris

Brice Pensec

Justine Pairaud

Frédéric Cabon

Nicole Sagot

Philippe Lecoq

Marie Fillon

Marc Blanchard

Lisa Fanchin

Kévin Breyer

Sophie Bousique

Emmanuel Simoncini

Monique Rabeaux

Olivier Bertrand

Laura Vigneron

Gérard Peaudecerf

Dominique Etienne

Francis Lebrun

Pascale Moreau

André Chartier

Janick Cabon

Hugues Fourage Liste divers gauche

VIVRE FONTENAY AUTREMENT Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Hugues Fourage Programme de Hugues Fourage à Fontenay-le-Comte (VIVRE FONTENAY AUTREMENT) Sécurité et Prévention La sécurité est présentée comme un droit fondamental pour tous les citoyens. Il est prévu d'augmenter la présence sur le terrain, notamment durant la nuit, pour mieux répondre aux incivilités. Des mesures telles que l'optimisation de l'éclairage public avec des dispositifs leds et des détecteurs de présence après 22h sont également envisagées. Accès aux Soins L'accès aux soins est une priorité essentielle, avec un engagement à défendre l'hôpital et les services d'urgence. Pour lutter contre la désertification médicale, il est prévu d'attirer et de salarier des médecins. La création d'un centre de santé municipal et pluriprofessionnel est également envisagée pour assurer un parcours de soins de qualité. Écologie et Mobilité Une écologie ambitieuse est au cœur des projets, avec des initiatives pour végétaliser et embellir la ville. La gestion des déchets sera revue pour améliorer l'impact environnemental. De plus, le développement et la sécurisation des pistes cyclables sont des mesures clés pour promouvoir une mobilité durable. Investissement et Développement Un plan d'investissement chiffré est prévu, avec une gestion rigoureuse des dépenses pour garantir leur utilité. Un montant total de 30 à 35 M€ d'investissement est envisagé pour le mandat, en fonction des subventions obtenues. Les projets prioritaires incluent la santé, la sécurité, l'embellissement et la réhabilitation de divers espaces publics.

Hugues Fourage

Stéphanie Clay

Jean-Paul Macorps

Catherine Champarnaud-Roturier

Paul Gaboriau

Flavie Mondout

Didier Ribollet

Laura Loizeau

François-Xavier Berthod

Martine Mithra

Pierre-Hugues Fourage

Sophie Chamoin

Pierre-André Metay

Eva Guibert

Jean-Louis Fillon

Rim Dorai

Patrick Deville

Sylvie Grosset

Christian Benoit

Thi Nga Trinh

Benjamin Clément

Alicia Dubois

Antoine Pouponneau

Jacqueline Lanoix

Jérôme Guitton

Elisabeth Caillon

Alexandre Louvel

Sandrine Lardiere

Jean-Pierre Rèthoré

Lou Bouchain

Stéphane Faivre

Nelly Duranceau

François Danger

Anne Oury

Jean-Claude Luccin

Ludovic Hocbon Liste divers droite

FONTENAY AU COEUR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Ludovic Hocbon Programme de Ludovic Hocbon à Fontenay-le-Comte (FONTENAY AU COEUR) Santé et solidarités Le programme inclut la mise en place d'une mutuelle municipale pour améliorer l'accès aux soins. Le développement du village santé Simone-Veil vise à accueillir de nouveaux médecins pour renforcer l'offre de santé. Ces initiatives témoignent d'un engagement fort envers le bien-être des citoyens. Sécurité et tranquillité publique Un des objectifs principaux est d'augmenter les effets de la Police Municipale de 30% pour garantir la sécurité des habitants. Le projet inclut également le visionnage en temps réel des sites sous vidéoprotection pour une surveillance accrue. Enfin, le dispositif "Tu casses, tu payes" est mis en place pour responsabiliser les citoyens. Attractivité économique Pour dynamiser l'économie locale, des aménagements sont prévus dans la rue du Dr Audé et la rue de la République. La gratuité du stationnement sera maintenue tout en créant de nouvelles places pour faciliter l'accès aux commerces. L'accueil d'artisans d'art avec le label "Villes et Métiers d'Art" vise à enrichir l'offre artisanale de la ville. Éducation et jeunesse La création de la Cité de la jeunesse pour les jeunes de 11 à 25 ans est une priorité pour favoriser leur épanouissement. De plus, le nombre de places en crèche "La Farandole" sera augmenté de 20% pour répondre aux besoins des familles. Une bourse jeunesse sera également mise en place pour soutenir les projets des jeunes.

Ludovic Hocbon

Marine Brandon

Benjamin Vergnaud

Christelle Rouhaud

Ludovic Baudry

Sophie Dabin

Matthias Lemoine

Emmanuelle Bernard

Michel Muller

Lydie Capron

Simon Vincent

Patricia Drouin

Stéphane Bouillaud

Christelle Trudeau

Sébastien Verdon

Estelle Batiot

Guillaume Porcheron

Ghislaine Légeron

Philippe Guyonnet

Marie Bonneau Gobin

Pascal Plaut

Alice Debard

Matthieu Foulonneau

Isabelle Foyard

Antoine Boissinot

Emeline Morin

Dominique Garreau

Claire Lauvriere

Loïc Marchais

Céline Voinot

Johan Gachignard

Nané Blanc-Gillier

Laurent Dufour

Anne-Lise Guignard

Christian Ciesielski

Dominique Verhaeghe-Grillo Liste divers centre

FONTENAY LA VOIX DU TERRAIN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Dominique Verhaeghe-Grillo Programme de Dominique Verhaeghe-Grillo à Fontenay-le-Comte (FONTENAY LA VOIX DU TERRAIN) Engagement citoyen La candidature de Dominique Verhaeghe-Grillo s'inscrit dans une démarche ouverte et citoyenne. Elle met l'accent sur la transparence et la responsabilité dans l'action publique. Des consultations régulières permettront à chaque habitant de s'exprimer et de participer activement à la vie de la commune. Attractivité économique Pour renforcer l'attractivité de Fontenay-le-Comte, il est essentiel de soutenir les commerces de proximité et les entreprises locales. Le partenariat avec des villes comme Niort et La Rochelle sera développé pour dynamiser l'économie locale. Des initiatives comme un garage solidaire visent à améliorer la mobilité et l'accès à l'emploi. Durabilité et cadre de vie La préservation du cadre de vie est une priorité, avec des projets visant à maintenir la gratuité des transports et à promouvoir des animations culturelles. L'objectif est d'assurer une alimentation locale et bio dans les cantines tout en développant des infrastructures adaptées. La durabilité sera au cœur des décisions pour garantir un environnement sain. Solidarité intergénérationnelle La ville souhaite être un lieu de solidarité pour tous, en soutenant les associations et en simplifiant les démarches administratives. Un ancien cinéma sera réhabilité en un espace intergénérationnel pour favoriser les échanges entre les générations. Des actions seront mises en place pour renforcer le lien social et accompagner les familles en difficulté.