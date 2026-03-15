Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Comte : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Comte

Tête de listeListe
Charlotte Gicquel
Charlotte Gicquel Liste du Rassemblement National
UNIS POUR FONTENAY
  • Charlotte Gicquel
  • Kévin Duguy
  • Maryse Pénard
  • Étienne Chaudron
  • Victoria Berton
  • Gilberto Almeida Costa
  • Magali Dauphin
  • Stéphane Mobuchon-Jan
  • Nicole Gritti
  • Ludovic Charre
  • Elodie Crouvoisier
  • Stéphane Jehin
  • Nathalie Cafane
  • Jean Pichonneau
  • Patricia Perochon
  • Raphaël Morival
  • Jessica Heraudeau
  • Adrien Seguin
  • Isabelle Pajot
  • Florian Dauphin
  • Isabelle Vandermeersch
  • Pierre Laurenceau
  • Françoise Chagnon
  • Kylian Michot
  • Marie-Jeanne Cadeau
  • Julien Derreveaux
  • Claude Capelle
  • Alain Boucard
  • Rose Suzanne
  • Philippe Amouriq
  • Henriette Richard
  • Fabrice Chaudron
  • Aurélie Mangeais
William Jayberlinos
William Jayberlinos Liste écologiste
UNION DE LA GAUCHE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
  • William Jayberlinos
  • Solange Henry
  • Marc Forgerit
  • Marie-Paule Texier
  • Antoine Vigneron
  • Dominique Chartier
  • Thomas Pasquier
  • Maria Esteves
  • Didier Boudesseul
  • Florence Payet
  • Ruben Orozco
  • Viviane Conte
  • Eric Lambert
  • Irène Gris
  • Brice Pensec
  • Justine Pairaud
  • Frédéric Cabon
  • Nicole Sagot
  • Philippe Lecoq
  • Marie Fillon
  • Marc Blanchard
  • Lisa Fanchin
  • Kévin Breyer
  • Sophie Bousique
  • Emmanuel Simoncini
  • Monique Rabeaux
  • Olivier Bertrand
  • Laura Vigneron
  • Gérard Peaudecerf
  • Dominique Etienne
  • Francis Lebrun
  • Pascale Moreau
  • André Chartier
  • Janick Cabon
Hugues Fourage
Hugues Fourage Liste divers gauche
VIVRE FONTENAY AUTREMENT
  • Hugues Fourage
  • Stéphanie Clay
  • Jean-Paul Macorps
  • Catherine Champarnaud-Roturier
  • Paul Gaboriau
  • Flavie Mondout
  • Didier Ribollet
  • Laura Loizeau
  • François-Xavier Berthod
  • Martine Mithra
  • Pierre-Hugues Fourage
  • Sophie Chamoin
  • Pierre-André Metay
  • Eva Guibert
  • Jean-Louis Fillon
  • Rim Dorai
  • Patrick Deville
  • Sylvie Grosset
  • Christian Benoit
  • Thi Nga Trinh
  • Benjamin Clément
  • Alicia Dubois
  • Antoine Pouponneau
  • Jacqueline Lanoix
  • Jérôme Guitton
  • Elisabeth Caillon
  • Alexandre Louvel
  • Sandrine Lardiere
  • Jean-Pierre Rèthoré
  • Lou Bouchain
  • Stéphane Faivre
  • Nelly Duranceau
  • François Danger
  • Anne Oury
  • Jean-Claude Luccin
Ludovic Hocbon
Ludovic Hocbon Liste divers droite
FONTENAY AU COEUR
  • Ludovic Hocbon
  • Marine Brandon
  • Benjamin Vergnaud
  • Christelle Rouhaud
  • Ludovic Baudry
  • Sophie Dabin
  • Matthias Lemoine
  • Emmanuelle Bernard
  • Michel Muller
  • Lydie Capron
  • Simon Vincent
  • Patricia Drouin
  • Stéphane Bouillaud
  • Christelle Trudeau
  • Sébastien Verdon
  • Estelle Batiot
  • Guillaume Porcheron
  • Ghislaine Légeron
  • Philippe Guyonnet
  • Marie Bonneau Gobin
  • Pascal Plaut
  • Alice Debard
  • Matthieu Foulonneau
  • Isabelle Foyard
  • Antoine Boissinot
  • Emeline Morin
  • Dominique Garreau
  • Claire Lauvriere
  • Loïc Marchais
  • Céline Voinot
  • Johan Gachignard
  • Nané Blanc-Gillier
  • Laurent Dufour
  • Anne-Lise Guignard
  • Christian Ciesielski
Dominique Verhaeghe-Grillo
Dominique Verhaeghe-Grillo Liste divers centre
FONTENAY LA VOIX DU TERRAIN
  • Dominique Verhaeghe-Grillo
  • Patrick Fédor
  • Céline Praud
  • Christophe Coiffard
  • Barbara Brézé
  • Jean-François Thuillier
  • Marie-Alice Thimoléon
  • Jean-Yves Brézé
  • Christine Boisson-Picault
  • Serge Petit
  • Sylviane Haas
  • Arthur Lambert
  • Flore Rocheteau
  • Dominique Burban
  • Anne Durmagne
  • Quentin Guillon
  • Jessica Melis
  • Rodolphe Martial
  • Colette Pouvreau
  • Bruno Doutreligne
  • Eva Rolland
  • Manu Allard
  • Véronique Roy
  • François Brand
  • Pascale Grossias
  • Yves Dazy
  • Anne-Marie Moussié
  • Benjamin Praud
  • Christine Souchet
  • Jacky Bertin
  • Christine Rocard
  • Jacques Metais
  • Catherine Gandouet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic Hocbon
Ludovic Hocbon (24 élus) 100% fontenay 		2 121 44,13%
  • Ludovic Hocbon
  • Christelle Rouhaud
  • Philippe Mignet
  • Ghislaine Légeron
  • Benjamin Vergnaud
  • Anne Huetz
  • Stéphane Bouillaud
  • Sylvie Saint-Cyr
  • Sébastien Verdon
  • Patricia Drouin
  • Michel Biré
  • Christelle Trudeau
  • Matthias Lemoine
  • Sophie Dabin
  • Jean-Pierre Pétorin
  • Arielle Memeteau
  • Philippe Guyonnet
  • Claire Lauvriere
  • Ludovic Bréau
  • Anne-Lise Guignard
  • Antoine Boissinot
  • Stéphanie Grauwin
  • Matthieu Foulonneau
  • Manon Quiniou
Hugues Fourage
Hugues Fourage (7 élus) Vivre fontenay 		2 074 43,15%
  • Hugues Fourage
  • Geneviève Seguy
  • Jean-Paul Macorps
  • Christelle Roussillon
  • Pierre-André Metay
  • Catherine Champarnaud
  • Stéphane Gerbaud
Dominique Verhaeghe-Grillo
Dominique Verhaeghe-Grillo (2 élus) Renaissance pour fontenay 		611 12,71%
  • Dominique Verhaeghe-Grillo
  • Jacky Bertin
Participation au scrutin Fontenay-le-Comte
Taux de participation 50,95%
Taux d'abstention 49,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 930

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic Hocbon
Ludovic Hocbon 100% fontenay 		1 707 38,40%
Hugues Fourage
Hugues Fourage Vivre fontenay 		1 576 35,45%
Dominique Verhaeghe-Grillo
Dominique Verhaeghe-Grillo Renaissance pour fontenay 		737 16,58%
Philippe Terroire
Philippe Terroire Voie citoyenne ecologique et solidaire 		425 9,56%
Participation au scrutin Fontenay-le-Comte
Taux de participation 47,15%
Taux d'abstention 52,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 566

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Lalere
Jean-Michel Lalere (25 élus) Une dynamique pour fontenay 		3 189 50,00%
  • Jean-Michel Lalere
  • Delphine Beziat
  • Ludovic Hocbon
  • Leslie Gaillard
  • Hervé Boigeol
  • Martine Bonnet
  • Stéphane Bouillaud
  • Annette Moretton
  • Philippe Mignet
  • Claudine Plaire
  • Sébastien Verdon
  • Christelle Trudeau
  • Michel Biré
  • Myriam Garreau
  • Thierry Drouin
  • Ghislaine Légeron
  • Adrien Dombal
  • Tatiana Rabin
  • Lionel Petitgas
  • Arielle Memeteau
  • Jean-Pierre Petorin
  • Monique Baudry
  • Charles Berdoll
  • Céline Barbareau
  • Bernard Garon
Hugues Fourage
Hugues Fourage (7 élus) Ensemble pour fontenay 		2 747 43,06%
  • Hugues Fourage
  • Dominique Parlot
  • Jean-Paul Macorps
  • Isabelle Willemot
  • Pierre-André Metay
  • Christelle Roussillon
  • Michel Nodet
Josselin Le Claire
Josselin Le Claire (1 élu) L'humain d'abord - fontenay a gauche 		442 6,93%
  • Josselin Le Claire
Participation au scrutin Fontenay-le-Comte
Taux de participation 69,56%
Taux d'abstention 30,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,73%
Nombre de votants 6 557

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hugues Fourage
Hugues Fourage Ensemble pour fontenay 		2 670 45,53%
Jean-Michel Lalere
Jean-Michel Lalere Une dynamique pour fontenay 		2 596 44,27%
Josselin Le Claire
Josselin Le Claire L'humain d'abord - fontenay a gauche 		597 10,18%
Participation au scrutin Fontenay-le-Comte
Taux de participation 65,20%
Taux d'abstention 34,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,65%
Nombre de votants 6 149

Villes voisines de Fontenay-le-Comte

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