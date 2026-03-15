Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Comte : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Comte [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fontenay-le-Comte sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fontenay-le-Comte.
L'actu des élections municipales 2026 à Fontenay-le-Comte
13:09 - Élections municipales 2020 : la victoire de Ludovic Hocbon à Fontenay-le-Comte
À Fontenay-le-Comte, à l'occasion des élections municipales de 2020, les résultats ont livré un panorama précis des forces politiques en présence. Au soir du premier tour à l'époque, Ludovic Hocbon (Divers droite) a viré en tête en rassemblant 1 707 bulletins (38,40%). À sa poursuite, Hugues Fourage (Divers gauche) a engrangé 35,45% des suffrages. Avec un écart aussi ténu, la configuration du 2ème tour interrogeait. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Ludovic Hocbon l'a finalement emporté avec 2 121 voix (44,13%), face à Hugues Fourage qui a obtenu 43,15% des électeurs et Dominique Verhaeghe-Grillo avec 611 votes (12,71%). Comme le laissait entrevoir la première manche, le scrutin est demeuré hautement disputé jusqu'à la toute fin. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. En dépit du fait que Hugues Fourage a réalisé la meilleure progression en ajoutant 498 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement profité des voix des partisans des listes de droite éliminées. La formation minoritaire est confrontée au défi de fédérer plus largement ce dimanche soir, dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Tenez-vous informé sur les municipales à Fontenay-le-Comte
Les 9 bureaux de vote de l'agglomération de Fontenay-le-Comte fermeront à 18 heures en prévision du dépouillement. Les élections municipales offrent la possibilité aux Français de se prononcer sur la façon dont est régie leur ville. À Fontenay-le-Comte comme ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. À titre de rappel, Ludovic Hocbon (Divers droite) a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Retrouvez ci-dessous tous les candidats à Fontenay-le-Comte. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Comte
|Tête de listeListe
|
Charlotte Gicquel
Liste du Rassemblement National
UNIS POUR FONTENAY
|
|
William Jayberlinos
Liste écologiste
UNION DE LA GAUCHE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|
|
Hugues Fourage
Liste divers gauche
VIVRE FONTENAY AUTREMENT
|
|
Ludovic Hocbon
Liste divers droite
FONTENAY AU COEUR
|
|
Dominique Verhaeghe-Grillo
Liste divers centre
FONTENAY LA VOIX DU TERRAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic Hocbon (24 élus) 100% fontenay
|2 121
|44,13%
|
|Hugues Fourage (7 élus) Vivre fontenay
|2 074
|43,15%
|
|Dominique Verhaeghe-Grillo (2 élus) Renaissance pour fontenay
|611
|12,71%
|
|Participation au scrutin
|Fontenay-le-Comte
|Taux de participation
|50,95%
|Taux d'abstention
|49,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 930
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic Hocbon 100% fontenay
|1 707
|38,40%
|Hugues Fourage Vivre fontenay
|1 576
|35,45%
|Dominique Verhaeghe-Grillo Renaissance pour fontenay
|737
|16,58%
|Philippe Terroire Voie citoyenne ecologique et solidaire
|425
|9,56%
|Participation au scrutin
|Fontenay-le-Comte
|Taux de participation
|47,15%
|Taux d'abstention
|52,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 566
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Lalere (25 élus) Une dynamique pour fontenay
|3 189
|50,00%
|
|Hugues Fourage (7 élus) Ensemble pour fontenay
|2 747
|43,06%
|
|Josselin Le Claire (1 élu) L'humain d'abord - fontenay a gauche
|442
|6,93%
|
|Participation au scrutin
|Fontenay-le-Comte
|Taux de participation
|69,56%
|Taux d'abstention
|30,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,73%
|Nombre de votants
|6 557
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hugues Fourage Ensemble pour fontenay
|2 670
|45,53%
|Jean-Michel Lalere Une dynamique pour fontenay
|2 596
|44,27%
|Josselin Le Claire L'humain d'abord - fontenay a gauche
|597
|10,18%
|Participation au scrutin
|Fontenay-le-Comte
|Taux de participation
|65,20%
|Taux d'abstention
|34,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,65%
|Nombre de votants
|6 149
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