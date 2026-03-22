Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Comte : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Comte [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fontenay-le-Comte sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fontenay-le-Comte.
L'actu des élections municipales 2026 à Fontenay-le-Comte
11:49 - Qui est en tête à Fontenay-le-Comte avant le 2e tour de ces élections municipales 2026 ?
Il y a une semaine à Fontenay-le-Comte, le scrutin s'est soldé par une participation de 65,36 % localement, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Ludovic Hocbon (Divers droite) qui a pris l'avantage en récoltant 45,07 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Hugues Fourage (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 22,11 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré un ascendant très fort. Ludovic Hocbon a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 6,67 points. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Charlotte Gicquel, étiquetée Rassemblement National, s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Dominique Verhaeghe-Grillo, avec la nuance Divers centre, a obtenu 10,73 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fontenay-le-Comte
Le deuxième tour des élections municipales à Fontenay-le-Comte a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Charlotte Gicquel
Liste du Rassemblement National
UNIS POUR FONTENAY
|
|
Hugues Fourage
Liste divers gauche
VIVRE FONTENAY AUTREMENT
|
|
Ludovic Hocbon
Liste divers droite
FONTENAY AU COEUR
|
|
Dominique Verhaeghe-Grillo
Liste divers centre
FONTENAY LA VOIX DU TERRAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Comte
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic HOCBON (Ballotage) FONTENAY AU COEUR
|2 772
|45,07%
|Hugues FOURAGE (Ballotage) VIVRE FONTENAY AUTREMENT
|1 360
|22,11%
|Charlotte GICQUEL (Ballotage) UNIS POUR FONTENAY
|836
|13,59%
|Dominique VERHAEGHE-GRILLO (Ballotage) FONTENAY LA VOIX DU TERRAIN
|660
|10,73%
|William JAYBERLINOS UNION DE LA GAUCHE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|522
|8,49%
|Participation au scrutin
|Fontenay-le-Comte
|Taux de participation
|65,36%
|Taux d'abstention
|34,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Nombre de votants
|6 243
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Fontenay-le-Comte
- Fontenay-le-Comte (85200)
- Ecole primaire à Fontenay-le-Comte
- Maternités à Fontenay-le-Comte
- Crèches et garderies à Fontenay-le-Comte
- Classement des collèges à Fontenay-le-Comte
- Salaires à Fontenay-le-Comte
- Impôts à Fontenay-le-Comte
- Dette et budget de Fontenay-le-Comte
- Climat et historique météo de Fontenay-le-Comte
- Accidents à Fontenay-le-Comte
- Délinquance à Fontenay-le-Comte
- Inondations à Fontenay-le-Comte
- Nombre de médecins à Fontenay-le-Comte
- Pollution à Fontenay-le-Comte
- Entreprises à Fontenay-le-Comte
- Prix immobilier à Fontenay-le-Comte