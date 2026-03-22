Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Comte : les résultats du 2e tour

Programme de Charlotte Gicquel à Fontenay-le-Comte (UNIS POUR FONTENAY)

Sécurité et Ordre Public

La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. L'objectif est d'augmenter les effectifs de la Police Municipale et de déployer une présence policière continue. Cela vise à rétablir l'ordre dans les rues de Fontenay et à assurer la sécurité des citoyens.

Gestion des Finances

Une réduction des dépenses de fonctionnement est prévue pour privilégier les investissements nécessaires à la commune. La candidate s'engage à gérer chaque euro public avec rigueur et responsabilité. Cette approche vise à garantir une utilisation optimale des ressources financières de la municipalité.

Culture et Artisanat

La valorisation de la richesse culturelle et associative de Fontenay est une priorité. Un projet est envisagé pour refaire de la Rue des Loges la vitrine de l'artisanat local, accompagné d'un festival dédié. Cela vise à renforcer l'identité locale et à soutenir les artisans de la région.

Inclusion Sociale

La lutte contre l'isolement des seniors et des personnes en situation de handicap est une préoccupation majeure. Des consultations des habitants seront lancées pour élaborer des projets qui répondent à leurs besoins. Cette initiative vise à favoriser l'inclusion et le bien-être de tous les citoyens de Fontenay.