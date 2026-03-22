Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Comte : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fontenay-le-Comte

Le deuxième tour des élections municipales à Fontenay-le-Comte a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Charlotte Gicquel
Charlotte Gicquel Liste du Rassemblement National
UNIS POUR FONTENAY
  • Charlotte Gicquel
  • Kévin Duguy
  • Maryse Pénard
  • Étienne Chaudron
  • Victoria Berton
  • Gilberto Almeida Costa
  • Magali Dauphin
  • Stéphane Mobuchon-Jan
  • Nicole Gritti
  • Ludovic Charre
  • Elodie Crouvoisier
  • Stéphane Jehin
  • Nathalie Cafane
  • Jean Pichonneau
  • Patricia Perochon
  • Raphaël Morival
  • Jessica Heraudeau
  • Adrien Seguin
  • Isabelle Pajot
  • Florian Dauphin
  • Isabelle Vandermeersch
  • Pierre Laurenceau
  • Françoise Chagnon
  • Kylian Michot
  • Marie-Jeanne Cadeau
  • Julien Derreveaux
  • Claude Capelle
  • Alain Boucard
  • Rose Suzanne
  • Philippe Amouriq
  • Henriette Richard
  • Fabrice Chaudron
  • Aurélie Mangeais
Hugues Fourage
Hugues Fourage Liste divers gauche
VIVRE FONTENAY AUTREMENT
  • Hugues Fourage
  • Stéphanie Claye
  • Jean-Paul Macorps
  • Catherine Champarnaud-Roturier
  • Paul Gaboriau
  • Flavie Mondout
  • Didier Ribollet
  • Laura Loizeau
  • François-Xavier Berthod
  • Martine Mithra
  • Pierre-Hugues Fourage
  • Sophie Chamoin
  • Pierre-André Metay
  • Eva Guibert
  • Jean-Louis Fillon
  • Rim Dorai
  • Patrick Deville
  • Sylvie Grosset
  • Christian Benoit
  • Thi Nga Trinh
  • Benjamin Clément
  • Alicia Dubois
  • Antoine Pouponneau
  • Jacqueline Lanoix
  • Jérôme Guitton
  • Elisabeth Caillon
  • Alexandre Louvel
  • Sandrine Lardiere
  • Jean-Pierre Rèthoré
  • Lou Bouchain
  • Stéphane Faivre
  • Nelly Duranceau
  • François Danger
  • Anne Oury
  • Jean-Claude Luccin
Ludovic Hocbon
Ludovic Hocbon Liste divers droite
FONTENAY AU COEUR
  • Ludovic Hocbon
  • Marine Brandon
  • Benjamin Vergnaud
  • Christelle Rouhaud
  • Ludovic Baudry
  • Sophie Dabin
  • Matthias Lemoine
  • Emmanuelle Bernard
  • Michel Muller
  • Lydie Capron
  • Simon Vincent
  • Patricia Drouin
  • Stéphane Bouillaud
  • Christelle Trudeau
  • Sébastien Verdon
  • Estelle Batiot
  • Guillaume Porcheron
  • Ghislaine Légeron
  • Philippe Guyonnet
  • Marie Bonneau Gobin
  • Pascal Plaut
  • Alice Debard
  • Matthieu Foulonneau
  • Isabelle Foyard
  • Antoine Boissinot
  • Emeline Morin
  • Dominique Garreau
  • Claire Lauvriere
  • Loïc Marchais
  • Céline Voinot
  • Johan Gachignard
  • Nané Blanc-Gillier
  • Laurent Dufour
  • Anne-Lise Guignard
  • Christian Ciesielski
Dominique Verhaeghe-Grillo
Dominique Verhaeghe-Grillo Liste divers centre
FONTENAY LA VOIX DU TERRAIN
  • Dominique Verhaeghe-Grillo
  • Patrick Fédor
  • Céline Praud
  • Christophe Coiffard
  • Barbara Brézé
  • Jean-François Thuillier
  • Marie-Alice Thimoléon
  • Jean-Yves Brézé
  • Christine Boisson-Picault
  • Serge Petit
  • Sylviane Haas
  • Arthur Lambert
  • Flore Rocheteau
  • Dominique Burban
  • Anne Durmagne
  • Quentin Guillon
  • Jessica Melis
  • Rodolphe Martial
  • Colette Pouvreau
  • Bruno Doutreligne
  • Eva Rolland
  • Manu Allard
  • Véronique Roy
  • François Brand
  • Pascale Grossias
  • Yves Dazy
  • Anne-Marie Moussié
  • Benjamin Praud
  • Christine Souchet
  • Jacky Bertin
  • Christine Rocard
  • Jacques Metais
  • Catherine Gandouet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Comte

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic HOCBON
Ludovic HOCBON (Ballotage) FONTENAY AU COEUR 		2 772 45,07%
Hugues FOURAGE
Hugues FOURAGE (Ballotage) VIVRE FONTENAY AUTREMENT 		1 360 22,11%
Charlotte GICQUEL
Charlotte GICQUEL (Ballotage) UNIS POUR FONTENAY 		836 13,59%
Dominique VERHAEGHE-GRILLO
Dominique VERHAEGHE-GRILLO (Ballotage) FONTENAY LA VOIX DU TERRAIN 		660 10,73%
William JAYBERLINOS
William JAYBERLINOS UNION DE LA GAUCHE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 		522 8,49%
Participation au scrutin Fontenay-le-Comte
Taux de participation 65,36%
Taux d'abstention 34,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 6 243

Source : ministère de l’Intérieur

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