Résultat municipale 2026 à Fontenay-le-Comte (85200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fontenay-le-Comte a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontenay-le-Comte, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Comte [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic HOCBON
Ludovic HOCBON FONTENAY AU COEUR 		2 772 45,07%
Hugues FOURAGE
Hugues FOURAGE VIVRE FONTENAY AUTREMENT 		1 360 22,11%
Charlotte GICQUEL
Charlotte GICQUEL UNIS POUR FONTENAY 		836 13,59%
Dominique VERHAEGHE-GRILLO
Dominique VERHAEGHE-GRILLO FONTENAY LA VOIX DU TERRAIN 		660 10,73%
William JAYBERLINOS
William JAYBERLINOS UNION DE LA GAUCHE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 		522 8,49%
Participation au scrutin Fontenay-le-Comte
Taux de participation 65,36%
Taux d'abstention 34,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 6 243

Source : ministère de l’Intérieur

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