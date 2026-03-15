En direct

19:21 - Élections municipales à Fontenay-le-Comte : impact de la démographie et de l'économie locale En pleine campagne électorale municipale, Fontenay-le-Comte est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 13 806 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 006 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 792 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (29,48%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Fontenay-le-Comte accueille une communauté diversifiée, avec ses 640 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,59%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 131 euros par an. Finalement, à Fontenay-le-Comte, les enjeux locaux se joignent aux défis français.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Fontenay-le-Comte aux municipales ? Le Rassemblement national n'apparaissait pas parmi les listes arrivées en tête lors des élections municipales à Fontenay-le-Comte en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 21,59% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 37,09% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 14,84% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 33,05% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 27,81% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 29,62% pour le parti d'extrême droite. Il finira avec 33,57% lors du vote définitif.

16:58 - Aux dernières municipales, 52,85 % d'abstention à Fontenay-le-Comte La participation atteignait 47,15 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Fontenay-le-Comte (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux) alors que le coronavirus commençait à se propager dans le pays. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a en revanche été chiffré à 72,94 %. Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 49,69 % au premier tour en 2022 à 69,73 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 53,99 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le territoire se positionne in fine comme une contrée civiquement engagée. Dans le cadre des élections municipales à Fontenay-le-Comte, ce facteur aura en définitive un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Les scrutins de 2024 : quel verdict à Fontenay-le-Comte ? La préférence des électeurs de Fontenay-le-Comte a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Fontenay-le-Comte avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (27,81%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 18,06% des voix. Pierre Henriet (Ensemble !) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Fontenay-le-Comte une vingtaine de jours plus tard avec 35,42%. Stéphane Buffetaut (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 29,62%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Pierre Henriet culminant à 66,43% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Fontenay-le-Comte : des résultats éminemment parlants lors des élections il y a 4 ans Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Fontenay-le-Comte votaient en priorité pour Emmanuel Macron (33,30%), surpassant ainsi Marine Le Pen avec 21,59%. Lors de la finale de l'élection à Fontenay-le-Comte, les électeurs accordaient 62,91% pour Emmanuel Macron, contre 37,09% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Fontenay-le-Comte portaient leur choix sur Pierre Henriet (Ensemble !) avec 38,57% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre Henriet virant de nouveau en tête avec 66,95% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Fontenay-le-Comte comme une place forte du courant central.

12:58 - Avant ces municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Fontenay-le-Comte ? Reflet d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Fontenay-le-Comte, la taxe d'habitation a affiché un taux à 14,51 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 312 350 € la même année. Une somme bien en-dessous des 2,78101 millions d'euros (2 781 010 € très exactement) récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Fontenay-le-Comte est passé à près de 41,86 % en 2024 (contre 25,34 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Fontenay-le-Comte s'est établi à 1 072 € en 2024, alors que ce montant se situait à 923 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Ludovic Hocbon à Fontenay-le-Comte À Fontenay-le-Comte, à l'occasion des élections municipales de 2020, les résultats ont livré un panorama précis des forces politiques en présence. Au soir du premier tour à l'époque, Ludovic Hocbon (Divers droite) a viré en tête en rassemblant 1 707 bulletins (38,40%). À sa poursuite, Hugues Fourage (Divers gauche) a engrangé 35,45% des suffrages. Avec un écart aussi ténu, la configuration du 2ème tour interrogeait. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Ludovic Hocbon l'a finalement emporté avec 2 121 voix (44,13%), face à Hugues Fourage qui a obtenu 43,15% des électeurs et Dominique Verhaeghe-Grillo avec 611 votes (12,71%). Comme le laissait entrevoir la première manche, le scrutin est demeuré hautement disputé jusqu'à la toute fin. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. En dépit du fait que Hugues Fourage a réalisé la meilleure progression en ajoutant 498 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement profité des voix des partisans des listes de droite éliminées. La formation minoritaire est confrontée au défi de fédérer plus largement ce dimanche soir, dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.