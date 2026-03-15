Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Fleury : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Fleury

Tête de listeListe
Richard Rivaud
Richard Rivaud Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE POUR FONTENAY
  • Richard Rivaud
  • Anne-Sophie Bodarwe
  • Bruno Gaultier
  • Laëtitia Niemczyk
  • Philippe Grognet
  • Jade-Lara Lesieur
  • Michel Rauche
  • Françoise Pichon
  • Christophe Ferrié
  • Marion Lebrun
  • Yanis Marzougui
  • Joëlle Staub
  • Yannick Le Goaëc
  • Nély Chum
  • Luc Videau
  • Elise Lefebvre
  • Samer El Sokhon
  • Sophie Bronner
  • Didier Caron
  • Diana Barbosa
  • Nicolas Fels
  • Anne-Sophie Thuillier
  • Mathias Verdier
  • Delphine Têté
  • Cédric Laroche-Joubert
  • Marion Vaillant
  • Baptiste Le Vourch
  • Léna Liborio
  • Patrice Le Cudennec
  • Camille Evangelista
  • Alexis Renon
  • Déborah Furtak
  • Patrick Guerault
  • Nathalie Grocholski
  • Jérôme Gautier
Béatrice Pierrat
Béatrice Pierrat Liste divers gauche
FONTENAY AVEC VOUS
  • Béatrice Pierrat
  • Lionel Carassic
  • Malika Ghilas
  • Michael Poisson
  • Catherine Arnault
  • Blaise Lapôtre
  • Blandine Beucherie
  • Frédéric Didelot
  • Tiphaine Pichon
  • Philippe Ribour
  • Anne-Marie Delamare
  • Xénio Montabord
  • Valérie Farolfi
  • Alain Guiader
  • Béatrice Perera
  • Eric Monrocq
  • Caroline Penicaud
  • Philippe Gourdon
  • Carmise Azor
  • Michel Deschamps
  • Michèle Guiader
  • Félix Louistisserand
  • Bénédicte Guédon
  • Laurent Richard
  • Ouardia Taourite
  • Cédric Zeitter
  • Stella Cholet
  • Florian Moreau
  • Séverine Bounhol
  • Jocelyn Mercier
  • Frédérique Chevillet
  • Jean-Louis Sabatié
  • Dominique Loth

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard Rivaud
Richard Rivaud (29 élus) Continuons ensemble pour fontenay 		2 327 74,34%
  • Richard Rivaud
  • Anne-Sophie Bodarwe
  • Bruno Gaultier
  • Nathalie Fradetal
  • Philippe Grognet
  • Sabrina Juillet-Garzon
  • Alain Sanson
  • Pascale Renaud
  • Yves Trauger
  • Annie Benoist
  • Yannick Le Goaëc
  • Anne Fougeres
  • Philippe Bonnet
  • Sandrine Segard Reine
  • Luc Videau
  • Sandra Hen
  • Patrick Guerault
  • Laetitia Niemczyk
  • Samer El Sokhon
  • Véronique Plessis Sechet
  • Thierry Mayot
  • Claire Jean Renault
  • Maxime Corson
  • Emma Williams
  • Bakary Djiba
  • Fazia Ait Mohand
  • Valentin Delaballe
  • Ana Ugrina
  • Loic Didier
Alain Guiader
Alain Guiader (4 élus) Fontenay en transition partageons demain 		803 25,65%
  • Alain Guiader
  • Catherine Bertin
  • Lionel Carassic
  • Agnès Zeitter
Participation au scrutin Fontenay-le-Fleury
Taux de participation 38,42%
Taux d'abstention 61,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 220

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard Rivaud
Richard Rivaud (24 élus) Union pour fontenay 		2 228 43,10%
  • Richard Rivaud
  • Anne-Sophie Bodarwe
  • Daniel Moszynski
  • Annie Benoist
  • Philippe Grognet
  • Pascale Renaud
  • Alain Sanson
  • Sabrina Juillet-Garzon
  • Jean-Marie Yborra
  • Chantal Duval
  • Bruno Gaultier
  • Nathalie Fradetal
  • Yves Trauger
  • Sandrine Segard-Reine
  • Didier Caron
  • Cidalia Valente
  • Léon Dubois
  • Anne Fougeres
  • Patrick Guerault
  • Isabelle Olivier
  • Benjamin Paris
  • Marie-Jeanne Gross
  • Sébastien Le Henaff
  • Jessie Bucheron
Dominique Conort
Dominique Conort (5 élus) Rassembler pour fontenay 		1 718 33,23%
  • Dominique Conort
  • Pierre-Yves Stucki
  • Chantal Canal
  • Yves Billon
  • Roselyne Lecomte
Eric Maretheu
Eric Maretheu (3 élus) Pour les fontenaysien(ne)s 		876 16,94%
  • Eric Maretheu
  • Dalila Boudrai
  • Alain Guiader
Emmanuel Tetu
Emmanuel Tetu (1 élu) Reunir fontenay 		347 6,71%
  • Emmanuel Tetu
Participation au scrutin Fontenay-le-Fleury
Taux de participation 62,22%
Taux d'abstention 37,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Nombre de votants 5 254

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard Rivaud
Richard Rivaud Union pour fontenay 		1 854 36,98%
Dominique Conort
Dominique Conort Rassembler pour fontenay 		1 594 31,79%
Eric Maretheu
Eric Maretheu Pour les fontenaysien(ne)s 		995 19,84%
Emmanuel Tetu
Emmanuel Tetu Reunir fontenay 		570 11,37%
Participation au scrutin Fontenay-le-Fleury
Taux de participation 61,22%
Taux d'abstention 38,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,06%
Nombre de votants 5 171

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