Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Fleury : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Fleury [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fontenay-le-Fleury sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fontenay-le-Fleury.
L'actu des élections municipales 2026 à Fontenay-le-Fleury
13:09 - Un résultat sans suspense pour les élections de 2020 à Fontenay-le-Fleury
L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Fontenay-le-Fleury est très instructive. Dès le premier tour, Richard Rivaud (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses rivaux en récoltant 2 327 suffrages (74,34%). À ses trousses, Alain Guiader (Divers gauche) a obtenu 25,65% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Fontenay-le-Fleury, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les forces d'opposition, faire basculer une telle majorité constituera ce dimanche une tâche colossale, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Fontenay-le-Fleury ?
Les 9 bureaux de vote de la ville de Fontenay-le-Fleury fermeront leurs portes à 20 h en prévision du dépouillement. À l’occasion des élections municipales 2026, les électeurs de Fontenay-le-Fleury devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Fontenay-le-Fleury. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Fleury
|Tête de listeListe
|
Richard Rivaud
Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE POUR FONTENAY
|
|
Béatrice Pierrat
Liste divers gauche
FONTENAY AVEC VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard Rivaud (29 élus) Continuons ensemble pour fontenay
|2 327
|74,34%
|
|Alain Guiader (4 élus) Fontenay en transition partageons demain
|803
|25,65%
|
|Participation au scrutin
|Fontenay-le-Fleury
|Taux de participation
|38,42%
|Taux d'abstention
|61,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 220
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard Rivaud (24 élus) Union pour fontenay
|2 228
|43,10%
|
|Dominique Conort (5 élus) Rassembler pour fontenay
|1 718
|33,23%
|
|Eric Maretheu (3 élus) Pour les fontenaysien(ne)s
|876
|16,94%
|
|Emmanuel Tetu (1 élu) Reunir fontenay
|347
|6,71%
|
|Participation au scrutin
|Fontenay-le-Fleury
|Taux de participation
|62,22%
|Taux d'abstention
|37,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Nombre de votants
|5 254
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard Rivaud Union pour fontenay
|1 854
|36,98%
|Dominique Conort Rassembler pour fontenay
|1 594
|31,79%
|Eric Maretheu Pour les fontenaysien(ne)s
|995
|19,84%
|Emmanuel Tetu Reunir fontenay
|570
|11,37%
|Participation au scrutin
|Fontenay-le-Fleury
|Taux de participation
|61,22%
|Taux d'abstention
|38,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,06%
|Nombre de votants
|5 171
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