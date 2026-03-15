Résultat municipale 2026 à Fontenay-le-Fleury (78330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fontenay-le-Fleury a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontenay-le-Fleury, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-le-Fleury [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard RIVAUD
Richard RIVAUD (30 élus) AGIR ENSEMBLE POUR FONTENAY 		3 300 78,87%
  • Richard RIVAUD
  • Anne-Sophie BODARWE
  • Bruno GAULTIER
  • Laëtitia NIEMCZYK
  • Philippe GROGNET
  • Jade-Lara LESIEUR
  • Michel RAUCHE
  • Françoise PICHON
  • Christophe FERRIÉ
  • Marion LEBRUN
  • Yanis MARZOUGUI
  • Joëlle STAUB
  • Yannick LE GOAËC
  • Nély CHUM
  • Luc VIDEAU
  • Elise LEFEBVRE
  • Samer EL SOKHON
  • Sophie BRONNER
  • Didier CARON
  • Diana BARBOSA
  • Nicolas FELS
  • Anne-Sophie THUILLIER
  • Mathias VERDIER
  • Delphine TÊTÉ
  • Cédric LAROCHE-JOUBERT
  • Marion VAILLANT
  • Baptiste LE VOURCH
  • Léna LIBORIO
  • Patrice LE CUDENNEC
  • Camille EVANGELISTA
Béatrice PIERRAT
Béatrice PIERRAT (3 élus) FONTENAY AVEC VOUS 		884 21,13%
  • Béatrice PIERRAT
  • Lionel CARASSIC
  • Malika GHILAS
Participation au scrutin Fontenay-le-Fleury
Taux de participation 50,34%
Taux d'abstention 49,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 4 259

Source : ministère de l’Intérieur

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