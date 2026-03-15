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19:21 - Démographie et politique à Fontenay-le-Fleury, un lien étroit La structure démographique et socio-économique de Fontenay-le-Fleury définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des municipales. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,04% de plus de 75 ans. Le taux important de cadres, représentant 32,96%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 13,33% et d'une population immigrée de 18,09% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (52,20%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Fontenay-le-Fleury, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Fontenay-le-Fleury aux élections de 2026 ? Le RN ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Fontenay-le-Fleury en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 11,78% des suffrages lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,19% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 9,67% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Fontenay-le-Fleury comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 19,13% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 23,10% pour le parti d'extrême droite. Il était ensuite sorti des premières places lors du vote final.

16:58 - Fontenay-le-Fleury classée parmi les villes mobilisées avant les municipales La participation s'élevait à 38,42 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Fontenay-le-Fleury (en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale) alors que l'épidémie de Covid-19 avait fait fuir beaucoup d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 6 402 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 78,17 % de participation. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 52,57 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation augmenter très nettement à 69,70 %. Précédemment, le scrutin européen avait rassemblé 55,28 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité civiquement engagée. En ce jour d'élections municipales 2026 à Fontenay-le-Fleury, cette donnée sera en tout cas scrutée.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Fontenay-le-Fleury ? Le scrutin des Européennes 2024 à Fontenay-le-Fleury avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (19,13%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 17,51% des voix. Laurent Mazaury (Union des Démocrates et Indépendants) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à Fontenay-le-Fleury après la dissolution avec 35,30%. William Martinet (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 35,09%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Laurent Mazaury culminant à 58,98% des voix sur place. La situation politique de Fontenay-le-Fleury a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Dernière présidentielle à Fontenay-le-Fleury : les points à comprendre La synthèse des votes de 2022 dépeint Fontenay-le-Fleury comme une ville acquise au bloc central. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Fontenay-le-Fleury votaient en priorité pour Emmanuel Macron (32,83%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 26,21%. Le duel final se soldait finalement par un score de 72,81% pour Emmanuel Macron, contre 27,19% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Fontenay-le-Fleury plébiscitaient Aurélie Piacenza (Ensemble !) avec 29,26% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Aurélie Piacenza virant de nouveau en tête avec 58,02% des voix.

12:58 - Municipales : les impôts vont-ils peser à Fontenay-le-Fleury ? Témoignage d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Fontenay-le-Fleury, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 14,82 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville près de 157 500 euros environ. Un apport qui est loin des 5 053 320 € enregistrés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement sa portée et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Fontenay-le-Fleury s'est établi à environ 27,96 % en 2024 (contre 16,38 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Fontenay-le-Fleury a atteint 868 euros en 2024 contre 1 099 euros en début de mandat.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les élections de 2020 à Fontenay-le-Fleury L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Fontenay-le-Fleury est très instructive. Dès le premier tour, Richard Rivaud (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses rivaux en récoltant 2 327 suffrages (74,34%). À ses trousses, Alain Guiader (Divers gauche) a obtenu 25,65% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Fontenay-le-Fleury, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les forces d'opposition, faire basculer une telle majorité constituera ce dimanche une tâche colossale, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.