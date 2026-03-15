Résultat municipale 2026 à Fontenay-lès-Briis (91640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fontenay-lès-Briis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontenay-lès-Briis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-lès-Briis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry DEGIVRY
Thierry DEGIVRY (16 élus) Agir ensemble pour Fontenay-lès-Briis 		610 58,77%
  • Thierry DEGIVRY
  • Catherine DUPONT
  • Pascal GERARD
  • Emmanuelle DUVAL
  • Manuel CIPRES
  • Anne-Rose NORDBERG
  • Jérémie BRUNEL
  • Marjorie DELANGUE
  • Emmanuel GOBLET
  • Tineke DECKX
  • Thomas SOLTANI
  • Stéphanie LAMBERT
  • Eric SCHMIDT
  • Fanny TREMBLAY
  • Yannick RIEL
  • Marianne LE BOUEDEC
Elie GIRAUD
Elie GIRAUD (2 élus) Fontenay avec vous 		193 18,59%
  • Elie GIRAUD
  • Sophie LANIQUE
Séverine ARTUS
Séverine ARTUS (1 élu) Alternative Fontenay 		151 14,55%
  • Séverine ARTUS
Sophie DE SOUSA
Sophie DE SOUSA Graines citoyennes 		84 8,09%
Participation au scrutin Fontenay-lès-Briis
Taux de participation 62,62%
Taux d'abstention 37,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,19%
Nombre de votants 1 047

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Essonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Essonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Fontenay-lès-Briis