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19:21 - Fontenay-lès-Briis : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Fontenay-lès-Briis, les élections s'achèvent. Avec ses 2 322 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 159 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 695 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (86,73%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 21,04% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, 53,67% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 427,42 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Fontenay-lès-Briis, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - L'avancée du vote RN RN à Fontenay-lès-Briis avant les municipales Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru à la dernière élection municipale à Fontenay-lès-Briis en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 23,76% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 39,64% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 20,05% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Fontenay-lès-Briis comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 31,15% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 34,55% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il finira avec 39,31% le dimanche suivant.

16:58 - La commune de Fontenay-lès-Briis plutôt mobilisée lors des élections Aux municipales de 2020, la participation à Fontenay-lès-Briis s'était établie à 48,98 % lors du premier round (un niveau conforme à la tendance du pays). C'étaient 746 votants qui s'étaient mobilisés alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche réuni 79,86 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Naturellement, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais la trajectoire entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste instructive. L'affluence pour les législatives, établie pour sa part à 54,18 % en 2022, a fortement progressé pour culminer à 73,40 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 56,81 %. Si on suit la trajectoire globale, le territoire se révèle comme une contrée soucieuse de voter. L'adhésion au scrutin des électeurs de Fontenay-lès-Briis constituera en tout cas un gros enjeu pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Il y a deux ans, Fontenay-lès-Briis avait opté pour la droite La physionomie politique de Fontenay-lès-Briis a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un fief macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire difficile à étiqueter. Le choc des Européennes de juin 2024 à Fontenay-lès-Briis avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (31,15%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 14,97% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Fontenay-lès-Briis avaient ensuite propulsé aux avants-postes Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 34,55% au premier tour, devant Jérôme Carbriand (Union de l'extrême droite) avec 34,55%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marie-Pierre Rixain culminant à 60,69% des voix sur place.

14:57 - Fontenay-lès-Briis : des verdicts particulièrement parlants dans les urnes en 2022 Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Fontenay-lès-Briis était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 30,58% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 23,76%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,36% pour Emmanuel Macron, contre 39,64% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Fontenay-lès-Briis plébiscitaient Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 31,93% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,63%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Fontenay-lès-Briis s'inscrit comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Fontenay-lès-Briis Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Fontenay-lès-Briis entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,12 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 25 300 euros. Une somme bien en-dessous des 624 130 € enregistrés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Fontenay-lès-Briis s'est établi à 34,87 % en 2024 (contre 18,50 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. De son côté, la taxe sur le foncier non bâti a été gelée à 65,69 % en 2024, tout comme en 2020 (contre une moyenne au niveau national d'environ 40 à 50 %). Pour la taxe d'enlèvement des déchets ménagers, le taux voté s'est élevé à 8,16 % environ en 2024 (contre près de 8,42 % en 2020, pour une moyenne nationale de l'ordre de 9,5 %). Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Fontenay-lès-Briis a représenté environ 1 075 euros en 2024 (contre 1 028 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Fontenay-lès-Briis La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Fontenay-lès-Briis est très instructive. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Thierry Degivry a imposé son rythme en rassemblant 67,93% des bulletins. À ses trousses, Séverine Artus a capté 236 bulletins valides (32,06%). Ce triomphe au premier tour a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Fontenay-lès-Briis, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Pour le camp adverse, renverser une telle majorité sera ce dimanche le principal défi, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.