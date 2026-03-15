Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-sous-Bois : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fontenay-sous-Bois

Tête de listeListe
Véronique Hunaut
Véronique Hunaut Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Véronique Hunaut
  • Charly Ivanoff
  • Anne Saintier
  • Didier Daclinat
  • Françoise Oudot-Lepicier
  • Antonio Alberto Carvalho Pina
  • Céline de Belsunce
  • Kevin Behboudi Sakha
  • Joséphine Ratomposon
  • Inere Padilla Justino
  • Ivana Dobrovic
  • Patrice Charles-Nicolas
  • Marina Linda
  • Jérôme Depierre
  • Estelle Barbarin
  • Philibert Livety
  • Béatrice Tiberj
  • Maël Ratomposon
  • Nadia Phirmis
  • Serge Vieira
  • Wendy Nemorin
  • Giovanni Morel
  • Patricia Herembert
  • Marc Beranger
  • Véronique Pohu
  • Benoit Vauchelles
  • Mlchèle Marolleau
  • Tristan Singer
  • Claire Pouvreau
  • Thierry Rakotomamonjy
  • Sara Hemdane Abdelali
  • Abdelkader Laimeche
  • Cécilia Serra
  • Michel Kramp
  • Maryline Mongis
  • Léo Mercier
  • Aurore Tangre
  • Thompson Ratomposon
  • Joëlle Leger
  • Marius Aduayi
  • Annie Guirchoun
  • Gilles Decroix
  • Félicienne Linord
  • Gérard Setbon
  • Catherine Picard-Noiriel
Anaïs Edon
Anaïs Edon Liste d'extrême-gauche
HABITANTS DE FONTENAY POUR LES SERVICES PUBLICS
  • Anaïs Edon
  • Alexandre Herzog
  • Mathilde Surmont
  • Hiram Kavciyan
  • Mikaëlla Mongorin
  • Damien Gunes
  • Ayélé Kueviakoe
  • Charles Okomboyila
  • Sokona Niakate
  • Fabrice Carre
  • Betul Arslan
  • Richard Borenstein
  • Camille Poulvet-Carré
  • Christophe Levy
  • Mireille Ledig
  • Vitali Bogdan
  • Saadia Fakhi
  • Luc Arrignon
  • Salimata Konkobo
  • Thierry Lagarde
  • Madeleine Audoin
  • Philippe Tour
  • Mokhtaria Ben Daoud
  • Thomas Mahéo
  • Carole Lagoutte
  • Albert Uzan
  • Natalia Bogdan
  • Maxime Guffroy
  • Micheline Igalla
  • Jean-Paul Nortain
  • Wency Cornet
  • Grégoire Thébault
  • Ximena Delgado
  • Vincent Garnier
  • Laurence Pain
  • Patrick Diquet
  • Pauline Borenstein
  • Nicolas Crosse
  • Marianne Camille Laure Mahéo
  • Sabry Ammouche
  • Dana Radulescu
  • Souleymen Azouz
  • Sarah Crosse
  • Cyril Schalkens
  • Céline Bleubar
Florian James
Florian James Liste divers centre
FONTENAY C'EST VOUS, L'UNION AU SERVICE DES FONTENAYSIENS !
  • Florian James
  • Chantal Cazals
  • Mohamed Targui
  • Stéphanie Laroque
  • Denis Coviaux
  • Mounia Derfoufi
  • Renato Febbraro
  • Julie Senkus
  • Marc Hernandez
  • Alice Maupin
  • Rudy Borne
  • Hélène Gomis
  • Bernard Bénédict
  • Cécile Marie Pierre Cauuet
  • Antonio Maciel
  • Eveline Baranger Cacais
  • Jean-Luc Commeleran
  • Mélissandre Trébout
  • Serge Belaiche
  • Valérie Berké
  • Vincent Belmon
  • Anne Gerardi
  • Jean-François Sanchez
  • Amirah Mohungoo
  • Antonin Marcel
  • Claudine Andrée Dutripon
  • Didier Gal
  • Maria Vozian
  • Aaron Koffi
  • Karima Belghazi
  • Adem Khida
  • Christine Liliane Moret
  • Thierno Sow
  • Magalie Jauneau
  • Claude Bonnepart
  • Sarah Mesri
  • Pierre Ramadier
  • Rim Choura
  • Bruno Muret
  • Anne-Clarisse Aka
  • Christophe Mathieu
  • Nicole Mari
  • Pierre Philippi
  • Geneviève Guilbert
  • Daniel Keller
Jean-Philippe Gautrais
Jean-Philippe Gautrais Liste d'union à gauche
Fontenay nous rassemble et nous ressemble avec Jean-Philippe GAUTRAIS
  • Jean-Philippe Gautrais
  • May Bouhada
  • Vianney Orjebin
  • Anne-Marie Maffre
  • Nassim Lachelache
  • Anne Klopp
  • Jeoffrey Gueniche
  • Stéphanie Michel
  • Franck Mora
  • Sokona Niakhate
  • Quentin Bernier-Gravat
  • Delphine Fenasse
  • Louis-Mohamed Seye
  • Fabienne Boué Lelu
  • Jean-Luc Fernandez
  • Assia Nait-Bahloul
  • Christophe Chevallier
  • Fanny Trancart
  • Vincent Battal
  • Fara Farnoux
  • Yacine Khedim
  • Amélie Laussel
  • Claude Mallerin
  • Claire Barbay
  • Vitalii Osipa
  • Clémence Avognon
  • Arno Moliner
  • Assia Benziane
  • Djibril Keita
  • Nora Saint-Gal
  • Loïc Damiani
  • Vanessa Garnier
  • Khalid Deraaoui
  • Gilda Mutarello
  • Slimane Ammouche
  • Sophie Fourestier
  • Yoann Rispal
  • Ingrid Renaudin
  • Kévin Vercin
  • Nacera Larabi
  • Mathieu Pierronne
  • Oumeya El-Sabbagh
  • Nacim Gaid
  • Christine Lebon
  • Silamaka Soukouna

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe Gautrais
Jean-Philippe Gautrais (36 élus) Vivre fontenay 		7 089 57,14%
  • Jean-Philippe Gautrais
  • Fabienne Lelu
  • Franck Mora
  • Delphine Fenasse
  • Louis-Mohamed Seye
  • Clémence Avognon-Zonon
  • Nassim Lachelache
  • Sokona Niakhate
  • Marc Brunet
  • Anne Klopp
  • Vianney Orjebin
  • May Bouhada
  • Nicolas Leblanc
  • Anne-Marie Maffre
  • Pascal Clerget
  • Nora Saint-Gal
  • Jeoffrey Gueniche
  • Stephanie Michel
  • Claude Mallerin
  • Anne Vienney
  • Loïc Damiani
  • Assia Benziane
  • Nicolas Daumont-Leroux
  • Sylvie Chardin
  • Yoann Rispal
  • Sylviane Gauthier
  • Philippe Cornelis
  • Vanessa Garnier
  • Samuel Muller
  • Assia Naït-Bahloul
  • Emmanuel Champetier
  • Raphaëlle Martinez
  • Julien Nombo-Poaty
  • Vega Janiaux
  • Vincent Battal
  • Nacera Larabi
Gildas Lecoq
Gildas Lecoq (7 élus) Gildas lecoq avec vous pour fontenay 		3 719 29,97%
  • Gildas Lecoq
  • Clémentine Amsellem-Simonnet
  • Lionel Bertrand
  • Faiza Indja
  • David Guyot
  • Brigitte Chambre-Martin
  • Christophe Mathieu
Chantal Cazals
Chantal Cazals (2 élus) Ensemble, autrement! 		1 392 11,22%
  • Chantal Cazals
  • Patrice Bédouret
Anne Saintier
Anne Saintier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		205 1,65%
Participation au scrutin Fontenay-sous-Bois
Taux de participation 38,50%
Taux d'abstention 61,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 788

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Voguet
Jean-François Voguet (36 élus) Fontenay pour tous. liste de rassemblement des forces de gauche - ecologistes et citoyennes 		9 756 59,25%
  • Jean-François Voguet
  • Nora Saint-Gal
  • Marc Brunet
  • Clémence Avognon-Zonon
  • Yoann Rispal
  • Sylvie Tricot-Devert
  • Nassim Lachelache
  • Michèle Le Gauyer
  • Pascal Clerget
  • Fabienne Bihner
  • Michel Tabanou
  • Sokona Niakhate
  • Loïc Damiani-Aboulkheir
  • Sylvie Chardin
  • Philippe Habib
  • Assia Naït-Bahloul
  • Didier Levy
  • Vanessa Garnier
  • Philippe Cornelis
  • Delphine Fenasse
  • Jean-Philippe Gautrais
  • Marie-José Do Rosario
  • Régis Pio
  • Assia Benziane
  • Georges Locko
  • Fanny Brunet
  • Claude Mallerin
  • Anne Perez
  • Gilles Saint-Gal
  • Anne Vienney
  • François Mainié
  • Olpha Sfar
  • Claude Gueneau
  • Françoise Garcia
  • Dominique Macabeth
  • Solène Jestin
Gildas Lecoq
Gildas Lecoq (9 élus) Avec gildas lecoq, ensemble réveillons fontenay 		6 708 40,74%
  • Gildas Lecoq
  • Brigitte Chambre-Martin
  • David Guyot
  • Sana Ronda
  • Philippe De La Croix
  • Geneviève Louicellier-Calmels
  • Christophe Esclattier
  • Brigitte Roche
  • Lionel Bertrand
Participation au scrutin Fontenay-sous-Bois
Taux de participation 51,92%
Taux d'abstention 48,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,61%
Nombre de votants 17 081

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Voguet
Jean-François Voguet Fontenay pour tous. liste de rassemblement des forces de gauche - ecologistes et citoyennes 		8 055 48,40%
Gildas Lecoq
Gildas Lecoq Avec gildas lecoq, ensemble réveillons fontenay 		5 044 30,31%
Patrice Bedouret
Patrice Bedouret Un nouvel elan pour fontenay-sous-bois 		2 173 13,05%
Murielle Michon
Murielle Michon Murielle michon appel pour fontenay 		1 369 8,22%
Participation au scrutin Fontenay-sous-Bois
Taux de participation 52,11%
Taux d'abstention 47,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,94%
Nombre de votants 17 145

Villes voisines de Fontenay-sous-Bois

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