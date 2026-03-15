Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-sous-Bois : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-sous-Bois [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fontenay-sous-Bois sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fontenay-sous-Bois.
L'actu des élections municipales 2026 à Fontenay-sous-Bois
13:10 - Les résultats de la dernière élection municipale à Fontenay-sous-Bois
À l'occasion des élections municipales de 2020 à Fontenay-sous-Bois, les résultats ont offert un état des lieux précis des forces politiques en présence. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Philippe Gautrais (Union de la gauche) a pris la première place en rassemblant 57,14% des voix. Dans la position du principal opposant, Gildas Lecoq (Divers droite) a obtenu 29,97% des votes. Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ce scrutin de 2026 à Fontenay-sous-Bois, ce décor constitue un point de départ particulier. Afin d'ébranler cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront accomplir un effort colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Premier tour des municipales à Fontenay-sous-Bois : horaires des bureaux de vote
Pour voter, les citoyens de la commune ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 33 bureaux de vote de Fontenay-sous-Bois. Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour connaître qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. À titre de rappel, le premier tour des élections municipales de 2020 s'est déroulé de façon controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fontenay-sous-Bois
|Tête de listeListe
|
Véronique Hunaut
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Anaïs Edon
Liste d'extrême-gauche
HABITANTS DE FONTENAY POUR LES SERVICES PUBLICS
|
|
Florian James
Liste divers centre
FONTENAY C'EST VOUS, L'UNION AU SERVICE DES FONTENAYSIENS !
|
|
Jean-Philippe Gautrais
Liste d'union à gauche
Fontenay nous rassemble et nous ressemble avec Jean-Philippe GAUTRAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe Gautrais (36 élus) Vivre fontenay
|7 089
|57,14%
|
|Gildas Lecoq (7 élus) Gildas lecoq avec vous pour fontenay
|3 719
|29,97%
|
|Chantal Cazals (2 élus) Ensemble, autrement!
|1 392
|11,22%
|
|Anne Saintier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|205
|1,65%
|Participation au scrutin
|Fontenay-sous-Bois
|Taux de participation
|38,50%
|Taux d'abstention
|61,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 788
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Voguet (36 élus) Fontenay pour tous. liste de rassemblement des forces de gauche - ecologistes et citoyennes
|9 756
|59,25%
|
|Gildas Lecoq (9 élus) Avec gildas lecoq, ensemble réveillons fontenay
|6 708
|40,74%
|
|Participation au scrutin
|Fontenay-sous-Bois
|Taux de participation
|51,92%
|Taux d'abstention
|48,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,61%
|Nombre de votants
|17 081
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Voguet Fontenay pour tous. liste de rassemblement des forces de gauche - ecologistes et citoyennes
|8 055
|48,40%
|Gildas Lecoq Avec gildas lecoq, ensemble réveillons fontenay
|5 044
|30,31%
|Patrice Bedouret Un nouvel elan pour fontenay-sous-bois
|2 173
|13,05%
|Murielle Michon Murielle michon appel pour fontenay
|1 369
|8,22%
|Participation au scrutin
|Fontenay-sous-Bois
|Taux de participation
|52,11%
|Taux d'abstention
|47,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,94%
|Nombre de votants
|17 145
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