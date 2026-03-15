Résultat municipale 2026 à Fontenay-sous-Bois (94120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fontenay-sous-Bois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontenay-sous-Bois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenay-sous-Bois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe GAUTRAIS
Jean-Philippe GAUTRAIS (35 élus) Fontenay nous rassemble et nous ressemble avec Jean-Philippe GAUTRAIS 		9 276 53,50%
  • Jean-Philippe GAUTRAIS
  • May BOUHADA
  • Vianney ORJEBIN
  • Anne-Marie MAFFRE
  • Nassim LACHELACHE
  • Anne KLOPP
  • Jeoffrey GUENICHE
  • Stéphanie MICHEL
  • Franck MORA
  • Sokona NIAKHATE
  • Quentin BERNIER-GRAVAT
  • Delphine FENASSE
  • Louis-Mohamed SEYE
  • Fabienne BOUÉ LELU
  • Jean-Luc FERNANDEZ
  • Assia NAIT-BAHLOUL
  • Christophe CHEVALLIER
  • Fanny TRANCART
  • Vincent BATTAL
  • Fara FARNOUX
  • Yacine KHEDIM
  • Amélie LAUSSEL
  • Claude MALLERIN
  • Claire BARBAY
  • Vitalii OSIPA
  • Clémence AVOGNON
  • Arno MOLINER
  • Assia BENZIANE
  • Djibril KEITA
  • Nora SAINT-GAL
  • Loïc DAMIANI
  • Vanessa GARNIER
  • Khalid DERAAOUI
  • Gilda MUTARELLO
  • Slimane AMMOUCHE
Florian JAMES
Florian JAMES (10 élus) FONTENAY C'EST VOUS, L'UNION AU SERVICE DES FONTENAYSIENS ! 		7 322 42,23%
  • Florian JAMES
  • Chantal CAZALS
  • Mohamed TARGUI
  • Stéphanie LAROQUE
  • Denis COVIAUX
  • Mounia DERFOUFI
  • Renato FEBBRARO
  • Julie SENKUS
  • Marc HERNANDEZ
  • Alice MAUPIN
Véronique HUNAUT
Véronique HUNAUT LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		408 2,35%
Anaïs EDON
Anaïs EDON HABITANTS DE FONTENAY POUR LES SERVICES PUBLICS 		333 1,92%
Participation au scrutin Fontenay-sous-Bois
Taux de participation 51,20%
Taux d'abstention 48,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 17 829

Source : ministère de l’Intérieur

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