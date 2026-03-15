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19:21 - Élections municipales à Fontenay-sous-Bois : impact de la démographie et de l'économie locale En marge des municipales, Fontenay-sous-Bois fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 34,53% de cadres supérieurs pour 52 646 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 4 253 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (58,34%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les 7 559 résidents étrangers, représentant 14,36% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,83%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 40 122 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Fontenay-sous-Bois, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN à Fontenay-sous-Bois : quel résultat aux élections de 2026 ? Le parti à la flamme restait loin du podium lors du scrutin municipal à Fontenay-sous-Bois en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 8,98% des votes lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 20,30% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 6,73% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Fontenay-sous-Bois comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 12,38% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 13,91% pour le Rassemblement national. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Fontenay-sous-Bois avant 2026 La participation des électeurs de Fontenay-sous-Bois sera un enjeu majeur pour ces municipales 2026. Il y a six ans, le premier tour de la municipale avait vu 38,50 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux. C'étaient 12 788 votants qui s'étaient mobilisés alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux du fait de la pandémie du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été chiffré à 75,24 %. Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 50,26 % au premier tour en 2022 à 69,29 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 55,41 % (51,49 % au national). En regardant l'ensemble, les chiffres semblent constituer une ville assez participative au regard des moyennes nationales.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Fontenay-sous-Bois il y a deux ans L'exploration des résultats de 2024 révèle que Fontenay-sous-Bois demeurait à l'époque un territoire très porté vers la gauche, affermissant encore un peu plus son orientation historique. Lors des dernières européennes, le podium à Fontenay-sous-Bois s'était en effet dessiné autour de l'équipe de Manon Aubry (20,64%), à la première place devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (19,79%) et Valérie Hayer (13,51%). May Bouhada (Union de la gauche) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Fontenay-sous-Bois après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 52,00%. Guillaume Gouffier Valente (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 26,97%. Le second tour avait confirmé ce résultat, May Bouhada culminant à 61,03% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Les électeurs de Fontenay-sous-Bois avaient franchement opté pour la gauche il y a 4 ans Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Fontenay-sous-Bois choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 36,26% des voix, devant Emmanuel Macron crédité de 28,06%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 79,70% pour Emmanuel Macron, contre 20,30% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Fontenay-sous-Bois plébiscitaient May Bouhada (Nupes) avec 46,74% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, May Bouhada virant de nouveau en tête avec 57,67% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune très ancrée à gauche.

12:58 - Le niveau de la fiscalité locale est en hausse à Fontenay-sous-Bois En ce qui concerne la fiscalité locale de Fontenay-sous-Bois, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté environ 1 767 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 1 554 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à environ 39,98 % en 2024 (contre 22,14 % en 2020). Ce taux s'intègre dans un contexte national où la moyenne avoisine les 40 % (en progression de 1,2 point en quatre ans). Attention cependant : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 1,34988 million d'euros (1 349 880 € très exactement) en 2024. Un total bien loin des 21 917 330 € récoltés en 2020 avec un taux resté à environ 23,80 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Fontenay-sous-Bois À l'occasion des élections municipales de 2020 à Fontenay-sous-Bois, les résultats ont offert un état des lieux précis des forces politiques en présence. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Philippe Gautrais (Union de la gauche) a pris la première place en rassemblant 57,14% des voix. Dans la position du principal opposant, Gildas Lecoq (Divers droite) a obtenu 29,97% des votes. Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ce scrutin de 2026 à Fontenay-sous-Bois, ce décor constitue un point de départ particulier. Afin d'ébranler cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront accomplir un effort colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.