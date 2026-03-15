Résultat municipale 2026 à Fontenilles (31470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fontenilles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontenilles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontenilles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe TOUNTEVICH
Christophe TOUNTEVICH (27 élus) FONTENILLES AU COEUR 		2 333 81,60%
  • Christophe TOUNTEVICH
  • Jocelyne TRIAES
  • Christophe JUMEL
  • Aurélie GARCIA
  • Mohammed EL HAMMOUMI
  • Betty EVEN
  • Philippe DAGUES-BIE
  • Séverine Valérie DASSENOY
  • Guillaume Xavier SUC
  • Alexandra DE KERGOMMEAUX
  • Nicolas PANAVILLE
  • Claude RANCHET
  • Fabrice Claude MEYER
  • Agnès MARTIN-GOURVAT
  • David MARC
  • Jeanne-Marie RECH
  • Gérard GOMES
  • Jessy TARDIEU
  • Patrick Christophe GARNIER
  • Christine MARTIN
  • Mickaël THIBAULT
  • Yolande SPINOSA
  • Yannick SOR
  • Claudie PADRA
  • Gilles BAULARD
  • Nimsi GAUNT
  • Eric SUDRIE
Nadine DEMANGE-FIERLEJ
Nadine DEMANGE-FIERLEJ (2 élus) FONTENILLES AUTHENTIQUE 		526 18,40%
  • Nadine DEMANGE-FIERLEJ
  • Fabrice AMET
Participation au scrutin Fontenilles
Taux de participation 64,04%
Taux d'abstention 35,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 2 923

Source : ministère de l’Intérieur

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