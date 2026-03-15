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19:17 - Les enjeux locaux de Fontenilles : tour d'horizon démographique A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Fontenilles émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 29,23% de cadres supérieurs pour 5 869 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 410 entreprises, Fontenilles permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 4,31% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 195 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 6,42%, Fontenilles se classe comme un exemple de multiculturalisme. Parmi cette diversité sociale, près de 34,61% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 612,30 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour conclure, Fontenilles incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Quel poids pour le RN à Fontenilles lors des dernières élections ? Le mouvement nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Fontenilles en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 20,44% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 36,88% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 19,88% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Fontenilles comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 29,33% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 32,97% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 43,77% le dimanche suivant.

16:58 - Fontenilles : des résultats d'ordinaire marqués par la participation À l'occasion de la municipale de 2026, le score de l'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Fontenilles. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait été marqué par une abstention de 51,43 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 48,57 %) alors que la pandémie du Covid touchait la population. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'élever à 14,75 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 38,93 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 23,42 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 44,82 % des inscrits. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune apparaît à l'arrivée comme une zone où l'abstention est contenue.

15:59 - Fontenilles : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le paysage politique de Fontenilles a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale. Le scrutin des Européennes de 2024 à Fontenilles avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,33%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 16,26% des votes. Nadine Demange-Fierlej (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Fontenilles après la dissolution avec 32,97%. Monique Iborra (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 32,70%. Au second tour, c'est en revanche Arnaud Simion (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 56,23% des suffrages exprimés.

14:57 - Fontenilles : des résultats éminemment parlants lors des scrutins il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une municipalité de tradition centriste. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Fontenilles privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (30,54%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 20,44%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en offrant 63,12% pour Emmanuel Macron, contre 36,88% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Fontenilles portaient leur choix sur Monique Iborra (Ensemble !) avec 30,97% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Monique Iborra virant de nouveau en tête avec 52,71% des voix.

12:58 - Les premières élections municipales à Fontenilles depuis la réforme fiscale À Fontenilles, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 16,88 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 24 900 euros environ la même année, contre 1,17713 million d'euros perçus en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Fontenilles est passé à environ 49,58 % en 2024 (contre 23,59 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Fontenilles s'est chiffrée à environ 1 041 euros en 2024 contre 864 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Fontenilles La lecture des résultats des municipales il y a six ans à Fontenilles est riche d'enseignements. Dès le premier tour, Christophe Tountevich (Divers centre) a devancé tous ses rivaux avec 50,71% des suffrages. À ses trousses, Fabienne Vitrice (Parti socialiste) a capté 35,79% des votes. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Thérèse Monfraix (Divers droite), avec 13,49% des suffrages. Cette victoire sans appel du candidat Divers centre a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette élection de 2026 à Fontenilles, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Pour les forces d'opposition, faire basculer une telle majorité sera ce dimanche un challenge titanesque, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.