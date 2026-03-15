Résultat municipale 2026 à Fontvieille (13990) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fontvieille a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontvieille, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontvieille [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard GARNIER
Gérard GARNIER (21 élus) AGIR ENSEMBLE 		1 238 53,36%
  • Gérard GARNIER
  • Marion EYSSETTE
  • Laurent SAUTECOEUR
  • Sylvette SCIFO ANTON
  • Jean-Michel CALANDIN
  • Anne BROTOT
  • Pierre GAUTHIER
  • Laure PERUCHON SERME
  • Henri JOYE
  • Véronique FULLIAS-CARDONE
  • Jean-Marc BAILLY
  • Pétra LE BOURNOT
  • Olivier MARSEILLE
  • Mireille PRAT LABRUNA
  • Benoit HERTZ
  • Sandrine ROUMANILLE GOMEZ
  • Alain PERTUISOT
  • Daniele COSTABELLO MOURET
  • Marc MAFFEI
  • Lugdivine VALAT
  • Gerald GRIGNARD
Thierry ALLARD
Thierry ALLARD (2 élus) LE RENOUVEAU POUR FONTVIEILLE 		380 16,38%
  • Thierry ALLARD
  • Martine DUBOIS
Stephan CATHALA
Stephan CATHALA (2 élus) FONTVIEILLE LA TRADITION COMME FONDATION L'AVENIR COMME HORIZON 		363 15,65%
  • Stephan CATHALA
  • Magalie VIGNON
Marion BISCIONE
Marion BISCIONE (2 élus) UN NOUVEL ELAN POUR FONTVIEILLE 		341 14,70%
  • Marion BISCIONE
  • Nicolas JOURDAN
Participation au scrutin Fontvieille
Taux de participation 71,02%
Taux d'abstention 28,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 2 392

Source : ministère de l’Intérieur

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