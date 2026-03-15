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19:16 - Les enjeux locaux de Fontvieille : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale municipale, Fontvieille est perçue comme une commune dynamique et active. Dotée de 2 130 logements pour 3 555 habitants, la densité de la commune est de 88 hab/km². L'existence de 393 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (75,82%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 33,47% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 10,72%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2 715 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Fontvieille contribue à construire l'avenir français.

17:57 - Quel score pour le RN à Fontvieille aux derniers scrutins ? Le RN était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Fontvieille en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 27,45% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 52,53% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 29,24% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste validait 58,85% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 38,81% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 46,24% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 59,05% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Emmanuel Tache de la Pagerie.

16:58 - À Fontvieille, la participation s'annonce forte aux municipales Il y a six ans, le premier round de la municipale à Fontvieille avait été marqué par une abstention de 51,61 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 48,39 %), bon nombre d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause de l'épidémie de Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention se fixer à 19,27 % au premier tour (contre 26,31 % en France). La fuite des électeurs atteignait de son côté 39,76 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 25,57 %, contre 46,02 % en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une localité où l'abstention est contenue par rapport aux moyennes françaises. Pour cette élection municipale 2026, cette particularité à Fontvieille sera quoi qu'il en soit primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Comment a voté Fontvieille l'année de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes 2024 à Fontvieille, les votes s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,81%). Les législatives à Fontvieille qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Emmanuel Tache de la Pagerie (Rassemblement National) en pole position avec 46,24% au premier tour, devant Nicolas Koukas (Union de la gauche) avec 23,06%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Emmanuel Tache de la Pagerie culminant à 59,05% des suffrages exprimés dans la commune. Le panorama politique de Fontvieille a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone pivot, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Dernière présidentielle à Fontvieille : les résultats à analyser Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Fontvieille plaçait Marine Le Pen en tête avec 27,45% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 26,39%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,53% pour Marine Le Pen, contre 47,47% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Fontvieille plébiscitaient Mariana Caillaud (Ensemble !) avec 32,47% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Emmanuel Tache de la Pagerie (Rassemblement National) en première position avec 58,85% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Fontvieille une commune politiquement très disputée.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité à Fontvieille Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Fontvieille, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 169 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 1 129 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 39,13 % en 2024 (contre 24,08 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 315 040 € en 2024, bien en deçà des 1 206 050 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 16,76 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Agir Ensemble" majoritaire à Fontvieille Quel bilan doit-on tirer de l'issue des municipales précédentes à Fontvieille ? Unique liste en présence, 'Agir ensemble' menée par Gérard Garnier a sans surprise obtenu 1 372 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Cette élection à candidature unique n'a pas requis de second tour. Pour cette municipale 2026 à Fontvieille, cet équilibre sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Lors de ces nouvelles municipales cette fois, l'enjeu sera de voir si une véritable opposition parvient à se structurer face à cette domination. Un indice est vraisemblablement fourni dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).