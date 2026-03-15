Résultat de l'élection municipale 2026 à Forbach : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Forbach

Tête de listeListe
Abdah Griffete
Abdah Griffete Liste Divers
FORBACH PLACE A L'ACTION
  • Abdah Griffete
  • Véronique Gaudron
  • Samathy Chea
  • Malika Kreb
  • Julien Machacek
  • Dalila Duntze
  • David Rannenberg
  • Katia Calipari
  • Patrick Ney
  • Claire Ferreyrolles
  • Alain Valteau
  • Pauline Leonard
  • Azzeddine Boubenider
  • Epiphanie Foyeme
  • Frédéric James Heil Alfarela
  • Marjorie Zilliox
  • Yasin Bilen
  • Catherine Nadia Azzaoui
  • Rabah Mamouni
  • Claudine Robert
  • Joseph Sferrazzo
  • Chloé Koenigsecker
  • Thomas Rennert
  • Stéphanie Runco
  • Hasret Akpolat
  • Jessica Petragallo
  • Raphaël Kurtz
  • Habiba Ait Addi
  • David Thome
  • Mélinda Teixeira Gomes
  • Jean-Pierre Gras
  • Elise Bourger
  • Frédéric Romac
  • Vincenza Michon
  • Thierry Homberg
  • Martine Strasser
  • Roberto Calipari
Alexandre Cassaro
Alexandre Cassaro Liste des Républicains
ON REUSSIT FORBACH
  • Alexandre Cassaro
  • Gersende Korinek
  • Jérémy Lauer
  • Sabrina Hassinger
  • Fabrice Botz
  • Bedda Ousga
  • Patrick Erba
  • Evelyne Nowak
  • Pascal Berthiaux
  • Josette Krettnich
  • Bernard Lajus
  • Samia Hocine
  • Kemal Kazanc
  • Sandrine Schissler
  • Robert Ahr
  • Anne-Rose Philipps
  • Grégoire Koehl
  • Mireille Bison
  • Ali Ait Ouaarab
  • Claudine Rumpler
  • Renardo Michel Lorier
  • Elisabeth Wagner
  • Romain Stephani
  • Tiffany Fusca
  • Eric Cinqualbre
  • Christelle Chiche-Tohibo
  • Mike Luxembourger
  • Marcie Greff
  • Farid Bendif
  • Carmen Fischbach
  • Daniele Malduca
  • Maryvonne Weidmann
  • Jean-Michel Mertz
  • Rachida Nouali
  • Jean-Maxime Mattu
  • Celestine Freidinger
  • Nabil Abdelatif
Khedidja Merabtine
Khedidja Merabtine Liste divers droite
FORBACH MERITE MIEUX
  • Khedidja Merabtine
  • Francis Schmitt
  • Nedjoua Halil
  • Anas Naja
  • Hakima Nebbache
  • Fidaa El Afandi
  • Gunes Sonmez
  • Karim Boubenider
  • Hélène Calipari
  • Denis Baroni
  • Marina La Porta
  • Jean-Francois Houlle
  • Rachida El Ayadi
  • Emir Khelouf
  • Sylvia Benevento
  • Sylvain Truisi
  • Tulay Fidan
  • Emmanuel Dos Santos Matias
  • Rosaria Palermo
  • Jean-Marc Muller
  • Brigitte Ruer
  • Halil Kupeli
  • Fadela Ait Amrane
  • Gilbert Conrath
  • Madison Denis
  • Jacques Noe
  • Martine Meyer
  • Jean-Baptiste Moussa
  • Rosetta Avarello
  • Roberto Giammara
  • Nadia Karar
  • Mostafa Biriz
  • Katia Soltani
  • Alain Lavier
  • Michela Contrino
Bernard Geiter
Bernard Geiter Liste Divers
CITOYENS DE FORBACH
  • Bernard Geiter
  • Aude Maciel
  • Patrick Barth
  • Sylvie Munier
  • Kévin René Colson
  • Virginie Schaeffer
  • Jeremy Turlier
  • Sandra Demanget
  • Antoine Capraro
  • Sabrina Mergen
  • Adrien Gernert
  • Houria Boumansour
  • Jean Claude Classen
  • Paula Masuzzo
  • Sahul Doganay
  • Sandra Scherer
  • Daniel Schmitz
  • Julia Geiter
  • Pascal Stolz
  • Karen Stahl
  • Selim Larabi
  • Laura Bruck
  • Christophe Mouynet
  • Sarina Corinto
  • Alain Chaboussie
  • Laetitia Scarfo
  • Mehdi Lain
  • Liliane Marchese
  • Philippe Sarrat
  • Michele Di Martino
  • Claus Podwitz
  • Sandra Obinu
  • Jerôme Zehner
  • Solange Meurer
  • Anthony Porcu
Eric Diligent
Eric Diligent Liste d'union à l'extrême-droite
FORBACH NOTRE PASSION
  • Eric Diligent
  • Martine Kirchstetter
  • Philippe Sobczyk
  • Angélique Epifani
  • Roland Gross
  • Camille Joscht - Bruckmann
  • Nobile Parrella
  • Marie Thérèse Romano
  • Pascal Kirchstetter
  • Aurélie Wallian
  • Etienne Ber
  • Céline Wernert
  • André Bros
  • Lydia Boffy
  • Hervé Kieffer
  • Sandra Leininger
  • Daniel Bour
  • Zoé Burger -- El Hassouni
  • Christophe Desaint - Acheul
  • Isabella Hohmann
  • Etienne Skalitz
  • Mireille Weis
  • Andreas Hohmann
  • Eve Marie Trunzler
  • Mattéo Boulmier
  • Jessica Pypec
  • Chokri Saidani
  • Jessica Chery
  • Régis Klasen
  • Patricia Bruckmann
  • Daniel Schott
  • Hildegarde Perrin
  • Mathieu Ber
  • Cosette Balbo
  • Alexandre Epifani
  • Christiane Bros
  • Pascal Piroth
Florence Renard
Florence Renard Liste divers gauche
FORBACH A GAUCHE
  • Florence Renard
  • Ahmed Arab
  • Anne Lieber
  • Samir Boualit
  • Sara Russo
  • Cuma Inci
  • Andrea Occhiazzo
  • Antonio Bertucci
  • Sherian Noel
  • Régis Metzger
  • Martine Burckhart
  • Yaside Mezeli
  • Marie Gabrielle Boog Khlifi
  • Maël Kerimici
  • Sonia Meridja
  • Lucas Toriello
  • Malika Houche
  • Jordan Schwartz
  • Fatima Diaf
  • Adrien Cantaro
  • Nadjia Guezana
  • Khadir Arab
  • Nora Moudebeur
  • Thierry Fuhrmann
  • Chantal Muller
  • Mickaël Veith
  • Heike Breidt
  • Saïd Aït-Addi
  • Aurore Montanti
  • Onur Gul
  • Rosa Napoli
  • Nicolas Walczak
  • Kenza Kerimici
  • Michel Pexoto
  • Marie-Emma Hesse

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre Cassaro
Alexandre Cassaro (24 élus) Un nouveau depart pour forbach 		1 571 35,24%
  • Alexandre Cassaro
  • Micheline Hagenbourger
  • Robert Ahr
  • Khedidja Merabtine
  • Jeremy Lauer
  • Sabrina Hassinger
  • Antoine Sprenger
  • Anne-Aymone Peter
  • Rachid Saim
  • Christelle Loria
  • Fabrice Botz
  • Christelle Chiche-Tohibo
  • Patrick Erba
  • Laila Bartali
  • Bernard Lajus
  • Claudine Rumpler
  • Francois Toriello
  • Sandrine Schissler
  • Emmanuel Labis
  • Evelyne Nowak
  • Mesut Toptas
  • Renee Schuller
  • Renardo Lorier
  • Leontine Kamba
Eric Diligent
Eric Diligent (5 élus) Forbach notre passion 		1 329 29,81%
  • Eric Diligent
  • Gersende Korinek
  • Gennaro De Chiara
  • Myriam Douifi
  • Francesco Danna
Christian Peyron
Christian Peyron (4 élus) Forbach-avenir 		964 21,62%
  • Christian Peyron
  • Pascale Zurbach
  • Raymond Bour
  • Yasmine Selmani
Thierry Homberg
Thierry Homberg (2 élus) Avec vous pour forbach 		594 13,32%
  • Thierry Homberg
  • Marie-Antoinette Gerolt
Participation au scrutin Forbach
Taux de participation 33,72%
Taux d'abstention 66,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 557

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre Cassaro
Alexandre Cassaro Un nouveau depart pour forbach 		921 21,70%
Eric Diligent
Eric Diligent Forbach notre passion 		820 19,32%
Christian Peyron
Christian Peyron Forbach-avenir 		651 15,33%
Thierry Homberg
Thierry Homberg Avec vous pour forbach 		573 13,50%
Florian Philippot
Florian Philippot Pour forbach ! 		412 9,70%
Aziz Bendaouadji
Aziz Bendaouadji Nous sommes forbach 		364 8,57%
Anthony Thiel
Anthony Thiel Osons forbach 		320 7,54%
Lucien Terragnolo
Lucien Terragnolo Forbach bleu marine 		183 4,31%
Participation au scrutin Forbach
Taux de participation 32,22%
Taux d'abstention 67,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 357

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Kalinowski
Laurent Kalinowski (27 élus) Ensemble pour forbach ! 		4 233 47,73%
  • Laurent Kalinowski
  • Carmen Harter-Houselle
  • Thierry Homberg
  • Marie-Antoinette Gerolt
  • Guy Kuhnen
  • Martine Pilavyan
  • Ahmed Arab
  • Marie-Christine Roche
  • Alain Flaus
  • Malika Larbi
  • Guy Leitner
  • Denise Kordzinski
  • Francis Claussner
  • Anne-Marie Parlagreco
  • Jean-Louis Hoffmann
  • Marie-Louise Siegel
  • Christophe Durand
  • Cynthia Krikava
  • Pascal Meyer
  • Marie-Louise Sarno
  • Patrice Sansonnet
  • Brigitte Steinort
  • Azzeddine Boubenider
  • Barka Rasala
  • Roland Gross
  • Mireille Bison
  • Alain Valteau
Florian Philippot
Florian Philippot (6 élus) Forbach bleu marine 		3 119 35,17%
  • Florian Philippot
  • Patricia Bruckmann
  • Eric Vilain
  • Daisy Delattre
  • Lucien Terragnolo
  • Stéfanie Coniglio
Eric Diligent
Eric Diligent (2 élus) Forbach, notre passion 		1 053 11,87%
  • Eric Diligent
  • Gersende Korinek
Alexandre Cassaro
Alexandre Cassaro Ump - forbach a la vie a l'avenir 		463 5,22%
Participation au scrutin Forbach
Taux de participation 62,45%
Taux d'abstention 37,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Nombre de votants 9 025

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Florian Philippot
Florian Philippot Forbach bleu marine 		2 829 35,74%
Laurent Kalinowski
Laurent Kalinowski Ensemble pour forbach ! 		2 612 33,00%
Eric Diligent
Eric Diligent Forbach, notre passion 		1 503 18,99%
Alexandre Cassaro
Alexandre Cassaro Ump - forbach a la vie a l'avenir 		970 12,25%
Participation au scrutin Forbach
Taux de participation 55,98%
Taux d'abstention 44,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Nombre de votants 8 090

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