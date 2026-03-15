Résultat de l'élection municipale 2026 à Forbach : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Forbach [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Forbach sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Forbach.
L'actu des élections municipales 2026 à Forbach
13:09 - Quel était le résultat des dernières municipales à Forbach ?
Comment s'était terminé le dernier scrutin municipal à Forbach ? Dès le premier tour, Alexandre Cassaro (Union du centre) a imposé son rythme avec 921 suffrages (21,70%). Dans la position du principal opposant, Eric Diligent (Divers droite) a obtenu 820 bulletins valides (19,32%). Christian Peyron (Divers droite) complétait le trio de tête, rassemblant 651 électeurs (15,33%). Ce résultat particulièrement ténu laissait planer d'incontournables incertitudes pour le 2ème tour. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Alexandre Cassaro l'a finalement emporté avec 35,24% des suffrages, face à Eric Diligent rassemblant 1 329 électeurs inscrits (29,81%) et Christian Peyron obtenant 964 votes (21,62%). La dynamique a néanmoins évolué pour aboutir à une victoire très nette avec un fort écart. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Union du centre a certainement tiré parti du report de votes des listes du centre éjectées au premier tour, engrangeant 650 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Forbach, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Forbach ?
Les municipales 2026 sont l'occasion pour les électeurs de Forbach de se faire entendre sur les enjeux qui affectent leur territoire. À Forbach et ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. À titre de rappel, Alexandre Cassaro a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats aux municipales à Forbach. Pour voter, les électeurs de la commune sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 21 bureaux de vote de Forbach. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez gratuitement les résultats des élections municipales à Forbach dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Forbach
|Tête de listeListe
|
Abdah Griffete
Liste Divers
FORBACH PLACE A L'ACTION
|
|
Alexandre Cassaro
Liste des Républicains
ON REUSSIT FORBACH
|
|
Khedidja Merabtine
Liste divers droite
FORBACH MERITE MIEUX
|
|
Bernard Geiter
Liste Divers
CITOYENS DE FORBACH
|
|
Eric Diligent
Liste d'union à l'extrême-droite
FORBACH NOTRE PASSION
|
|
Florence Renard
Liste divers gauche
FORBACH A GAUCHE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre Cassaro (24 élus) Un nouveau depart pour forbach
|1 571
|35,24%
|
|Eric Diligent (5 élus) Forbach notre passion
|1 329
|29,81%
|
|Christian Peyron (4 élus) Forbach-avenir
|964
|21,62%
|
|Thierry Homberg (2 élus) Avec vous pour forbach
|594
|13,32%
|
|Participation au scrutin
|Forbach
|Taux de participation
|33,72%
|Taux d'abstention
|66,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 557
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre Cassaro Un nouveau depart pour forbach
|921
|21,70%
|Eric Diligent Forbach notre passion
|820
|19,32%
|Christian Peyron Forbach-avenir
|651
|15,33%
|Thierry Homberg Avec vous pour forbach
|573
|13,50%
|Florian Philippot Pour forbach !
|412
|9,70%
|Aziz Bendaouadji Nous sommes forbach
|364
|8,57%
|Anthony Thiel Osons forbach
|320
|7,54%
|Lucien Terragnolo Forbach bleu marine
|183
|4,31%
|Participation au scrutin
|Forbach
|Taux de participation
|32,22%
|Taux d'abstention
|67,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 357
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Kalinowski (27 élus) Ensemble pour forbach !
|4 233
|47,73%
|
|Florian Philippot (6 élus) Forbach bleu marine
|3 119
|35,17%
|
|Eric Diligent (2 élus) Forbach, notre passion
|1 053
|11,87%
|
|Alexandre Cassaro Ump - forbach a la vie a l'avenir
|463
|5,22%
|Participation au scrutin
|Forbach
|Taux de participation
|62,45%
|Taux d'abstention
|37,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,74%
|Nombre de votants
|9 025
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florian Philippot Forbach bleu marine
|2 829
|35,74%
|Laurent Kalinowski Ensemble pour forbach !
|2 612
|33,00%
|Eric Diligent Forbach, notre passion
|1 503
|18,99%
|Alexandre Cassaro Ump - forbach a la vie a l'avenir
|970
|12,25%
|Participation au scrutin
|Forbach
|Taux de participation
|55,98%
|Taux d'abstention
|44,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,18%
|Nombre de votants
|8 090
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