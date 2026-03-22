Résultat de l'élection municipale 2026 à Forbach : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Forbach

Le deuxième tour des élections municipales à Forbach a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Abdah Griffete
Abdah Griffete Liste Divers
FORBACH PLACE A L'ACTION
  • Abdah Griffete
  • Véronique Gaudron
  • Samathy Chea
  • Malika Kreb
  • Julien Machacek
  • Dalila Duntze
  • David Rannenberg
  • Katia Calipari
  • Patrick Ney
  • Claire Ferreyrolles
  • Alain Valteau
  • Pauline Leonard
  • Azzeddine Boubenider
  • Epiphanie Foyeme
  • Frédéric James Heil Alfarela
  • Marjorie Zilliox
  • Yasin Bilen
  • Catherine Nadia Azzaoui
  • Rabah Mamouni
  • Claudine Robert
  • Joseph Sferrazzo
  • Chloé Koenigsecker
  • Thomas Rennert
  • Stéphanie Runco
  • Hasret Akpolat
  • Jessica Petragallo
  • Raphaël Kurtz
  • Habiba Ait Addi
  • David Thome
  • Mélinda Teixeira Gomes
  • Jean-Pierre Gras
  • Elise Bourger
  • Frédéric Romac
  • Vincenza Michon
  • Thierry Homberg
  • Martine Strasser
  • Roberto Calipari
Alexandre Cassaro
Alexandre Cassaro Liste des Républicains
ON REUSSIT FORBACH
  • Alexandre Cassaro
  • Gersende Korinek
  • Jérémy Lauer
  • Sabrina Hassinger
  • Fabrice Botz
  • Bedda Ousga
  • Patrick Erba
  • Evelyne Nowak
  • Pascal Berthiaux
  • Josette Krettnich
  • Bernard Lajus
  • Samia Hocine
  • Kemal Kazanc
  • Sandrine Schissler
  • Robert Ahr
  • Anne-Rose Philipps
  • Grégoire Koehl
  • Mireille Bison
  • Ali Ait Ouaarab
  • Claudine Rumpler
  • Renardo Michel Lorier
  • Elisabeth Wagner
  • Romain Stephani
  • Tiffany Fusca
  • Eric Cinqualbre
  • Christelle Chiché-Tohibo
  • Mike Luxembourger
  • Marcie Greff
  • Farid Bendif
  • Carmen Fischbach
  • Daniele Malduca
  • Maryvonne Weidmann
  • Jean-Michel Mertz
  • Rachida Nouali
  • Jean-Maxime Mattu
  • Celestine Freidinger
  • Nabil Abdelatif
Eric Diligent
Eric Diligent Liste d'union à l'extrême-droite
FORBACH NOTRE PASSION
  • Eric Diligent
  • Martine Kirchstetter
  • Philippe Sobczyk
  • Angélique Epifani
  • Roland Gross
  • Camille Joscht - Bruckmann
  • Nobile Parrella
  • Marie Thérèse Romano
  • Pascal Kirchstetter
  • Aurélie Wallian
  • Etienne Ber
  • Céline Wernert
  • André Bros
  • Lydia Boffy
  • Hervé Kieffer
  • Sandra Leininger
  • Daniel Bour
  • Zoé Burger -- El Hassouni
  • Christophe Desaint - Acheul
  • Isabella Hohmann
  • Etienne Skalitz
  • Mireille Weis
  • Andreas Hohmann
  • Eve Marie Trunzler
  • Mattéo Boulmier
  • Jessica Pypec
  • Chokri Saidani
  • Jessica Chery
  • Régis Klasen
  • Patricia Bruckmann
  • Daniel Schott
  • Hildegarde Perrin
  • Mathieu Ber
  • Cosette Balbo
  • Alexandre Epifani
  • Christiane Bros
  • Pascal Piroth

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Forbach

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre CASSARO
Alexandre CASSARO (Ballotage) ON REUSSIT FORBACH 		2 863 47,80%
Abdah GRIFFETE
Abdah GRIFFETE (Ballotage) FORBACH PLACE A L'ACTION 		1 311 21,89%
Eric DILIGENT
Eric DILIGENT (Ballotage) FORBACH NOTRE PASSION 		1 151 19,22%
Khedidja MERABTINE
Khedidja MERABTINE FORBACH MERITE MIEUX 		287 4,79%
Florence RENARD
Florence RENARD FORBACH A GAUCHE 		226 3,77%
Bernard GEITER
Bernard GEITER CITOYENS DE FORBACH 		151 2,52%
Participation au scrutin Forbach
Taux de participation 47,16%
Taux d'abstention 52,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 6 153

Source : ministère de l’Intérieur

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