Résultat de l'élection municipale 2026 à Forbach : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Forbach [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Forbach sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Forbach.
L'actu des élections municipales 2026 à Forbach
11:49 - Alexandre Cassaro, Abdah Griffete et Eric Diligent forment le trio de tête à Forbach
Les élections municipales 2026 à Forbach ont vu Alexandre Cassaro (Les Républicains) prendre la première place dimanche dernier avec 47,80 % des suffrages exprimés. À sa suite, Abdah Griffete est arrivé en deuxième position avec 21,89 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Comme il y a six ans, Alexandre Cassaro est resté au sommet du classement, et il a même bondi fortement dans les urnes avec un gain de 26,1 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Eric Diligent a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Khedidja Merabtine, avec la nuance Divers droite, a terminé avec 4,79 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour. Du côté de la mobilisation à Forbach, le vote a enregistré une participation de 47,16 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Forbach
Le deuxième tour des élections municipales à Forbach a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Abdah Griffete
Liste Divers
FORBACH PLACE A L'ACTION
|
|
Alexandre Cassaro
Liste des Républicains
ON REUSSIT FORBACH
|
|
Eric Diligent
Liste d'union à l'extrême-droite
FORBACH NOTRE PASSION
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Forbach
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre CASSARO (Ballotage) ON REUSSIT FORBACH
|2 863
|47,80%
|Abdah GRIFFETE (Ballotage) FORBACH PLACE A L'ACTION
|1 311
|21,89%
|Eric DILIGENT (Ballotage) FORBACH NOTRE PASSION
|1 151
|19,22%
|Khedidja MERABTINE FORBACH MERITE MIEUX
|287
|4,79%
|Florence RENARD FORBACH A GAUCHE
|226
|3,77%
|Bernard GEITER CITOYENS DE FORBACH
|151
|2,52%
|Participation au scrutin
|Forbach
|Taux de participation
|47,16%
|Taux d'abstention
|52,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Nombre de votants
|6 153
Source : ministère de l’Intérieur
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