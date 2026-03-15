Résultat municipale 2026 à Forbach (57600) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Forbach. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Forbach, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Forbach [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Alexandre CASSARO
Alexandre CASSARO ON REUSSIT FORBACH 		2 678 47,53%
Abdah GRIFFETE
Abdah GRIFFETE FORBACH PLACE A L'ACTION 		1 229 21,81%
Eric DILIGENT
Eric DILIGENT FORBACH NOTRE PASSION 		1 090 19,35%
Khedidja MERABTINE
Khedidja MERABTINE FORBACH MERITE MIEUX 		277 4,92%
Florence RENARD
Florence RENARD FORBACH A GAUCHE 		213 3,78%
Bernard GEITER
Bernard GEITER CITOYENS DE FORBACH 		147 2,61%
Participation au scrutin Forbach Partiels *
Taux de participation 47,49%
Taux d'abstention 52,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 5 792

* Résultats partiels sur 95% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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