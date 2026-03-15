En direct

19:21 - Forbach aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Forbach, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les élections municipales. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 17,80% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 29,25% ont 60 ans et plus. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 085 €/an, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 19,62% et d'une population immigrée de 23,22% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Forbach mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,73% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Forbach ? Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Forbach il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 30,22% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 48,91% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 25,08% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement lepéniste sécurisait 49,72% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 41,24% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 41,60% pour le mouvement lepéniste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Kévin Pfeffer.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Forbach aux municipales ? En parallèle de cette élection municipale de 2026, l'état de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Forbach. Il y a six ans, le tour de chauffe des élections municipales avait été marqué par une abstention de 67,78 %, au-dessus de la moyenne nationale (la participation se limitant à 32,22 %) alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux à cause du Covid-19. Historiquement, les municipales restent pourtant, avec la présidentielle, un scrutin où les Français s'investissent particulièrement. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 39,22 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 69,36 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 50,24 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 63,27 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent le portrait d'une ville frappée par un fort abstentionnisme au regard des moyennes nationales.

15:59 - À Forbach, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Forbach. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,24%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Forbach avaient ensuite placé en tête Kévin Pfeffer (Rassemblement National) avec 41,60% au premier tour, devant Claire Bladt (Union de la gauche) avec 26,98%. Les électeurs tranchaient d'ailleurs la question directement dans la circonscription, où aucun second tour n'a été nécessaire

14:57 - Les électeurs de Forbach avaient privilégié la droite radicale il y a 4 ans Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Forbach était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 30,22% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 29,00%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,09% pour Emmanuel Macron, contre 48,91% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Forbach portaient leur choix sur Kévin Pfeffer (RN) avec 25,08% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Christophe Arend (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,28%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Alexandre CASSARO a-t-il maîtrisé la fiscalité locale à Forbach ? Signe d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Forbach, la taxe d'habitation a affiché un taux à 19,53 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 526 000 euros la même année, en net recul par rapport aux 4,2167 millions d'euros récoltés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Forbach s'est établi à près de 35,85 % en 2024 (contre 21,59 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Forbach s'est établi à 843 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 765 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Forbach ? Comment s'était terminé le dernier scrutin municipal à Forbach ? Dès le premier tour, Alexandre Cassaro (Union du centre) a imposé son rythme avec 921 suffrages (21,70%). Dans la position du principal opposant, Eric Diligent (Divers droite) a obtenu 820 bulletins valides (19,32%). Christian Peyron (Divers droite) complétait le trio de tête, rassemblant 651 électeurs (15,33%). Ce résultat particulièrement ténu laissait planer d'incontournables incertitudes pour le 2ème tour. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Alexandre Cassaro l'a finalement emporté avec 35,24% des suffrages, face à Eric Diligent rassemblant 1 329 électeurs inscrits (29,81%) et Christian Peyron obtenant 964 votes (21,62%). La dynamique a néanmoins évolué pour aboutir à une victoire très nette avec un fort écart. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Union du centre a certainement tiré parti du report de votes des listes du centre éjectées au premier tour, engrangeant 650 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Forbach, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps.