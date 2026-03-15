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19:20 - Élections municipales à Forcalqueiret : impact de la démographie et de l'économie locale Comment les électeurs de Forcalqueiret peuvent-ils influencer le résultat des élections municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,74%. En outre, le taux de ménages propriétaires (79,91%) met en exergue le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 068 euros/an montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1659 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,83%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,30%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Forcalqueiret mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 24,90% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Forcalqueiret ? Le RN n'était pas formellement représenté lors de la dernière campagne municipale à Forcalqueiret en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 41,68% des suffrages lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 70,03% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 47,78% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le parti à la flamme réunissait 70,37% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 56,17% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 64,15% pour le parti à la flamme. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Frank Giletti.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Forcalqueiret au crible Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales à Forcalqueiret, l'abstention frappait 49,89 % des inscrits, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors qu'à cause du Covid, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs élevé à 22,69 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 45,67 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 33,45 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 54,73 % des inscrits. Cette photographie des urnes depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste du pays. En parallèle des élections municipales, cette contingence pèsera quoi qu'il en soit fatalement sur les résultats de Forcalqueiret.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Forcalqueiret Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Forcalqueiret avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (56,17%), suivie par Marion Maréchal qui avait obtenu 10,82% des votes. Frank Giletti (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des législatives à Forcalqueiret après la dissolution de l'Assemblée avec 64,15%. Fabrice Albert (Union des Démocrates et Indépendants) se trouvait à la deuxième place avec 12,99%. La conclusion des urnes était d'ailleurs acquise dès ce premier vote dans la circonscription. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a ainsi confirmé que Forcalqueiret demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Forcalqueiret il y a 4 ans ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Forcalqueiret plébiscitaient Frank Giletti (RN) avec 47,78% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 70,37%. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Forcalqueiret privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (41,68%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 17,45%. Le second tour validait ensuite ce premier round en donnant 70,03% pour Marine Le Pen, contre 29,97% pour d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Forcalqueiret comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Forcalqueiret Illustration d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Forcalqueiret, la taxe d'habitation a affiché un taux à 12,33 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 95 770 € la même année, loin des 684 600 euros engrangés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement sa portée et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Forcalqueiret a évolué pour se fixer à 30,60 % en 2024 (contre 15,11 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point depuis 2020. Attention néanmoins : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Forcalqueiret s'est chiffrée à environ 748 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 713 € relevés en 2020.

11:59 - La dernière élection municipale à Forcalqueiret marquée par une quadrangulaire Quelles conclusions doit-on tirer de l'issue des dernières élections municipales à Forcalqueiret ? Dès le premier tour de scrutin, Gilbert Bringant a viré en tête en totalisant 517 voix (46,28%). Dans la position du principal opposant, Pierre Gautier a rassemblé 301 bulletins valides (26,94%). Une troisième force s'est dégagée derrière Jacques Danvy, obtenant 184 voix (16,47%). Un delta considérable. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes alignées. Gilbert Bringant l'a finalement emporté avec 629 voix (51,55%), face à Pierre Gautier qui a obtenu 28,19% des électeurs et Jacques Danvy avec 11,31% des votants. L'avance de départ s'est vérifiée et encore amplifiée, menant à un succès retentissant. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., sécurisant 112 voix supplémentaires entre les deux tours.