Résultat municipale 2026 à Forcalqueiret (83136) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Forcalqueiret a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Forcalqueiret, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Forcalqueiret [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert BRINGANT
Gilbert BRINGANT (19 élus) AVEC BRINGANT 100% FORCALQUEIRET 		998 61,26%
  • Gilbert BRINGANT
  • Séverine LAHERTE
  • Thierry ALLAIN
  • Chrystelle MOSTACCI
  • Manuel MOUTTET
  • Laetitia GARCIA
  • Jacques DORVAUX
  • Catherine SANSON
  • Thierry CONSTANT DIT BEAUFILS
  • Chloé HIVER
  • Jean-Louis SBRAGGIA
  • Inès TREMOLIERE
  • Vincent CALIENNO
  • Emilie GANI
  • Valery VAN GORKUM
  • Maelig URVOY
  • Marc-Antoine ASTIER
  • Karine CABANERO
  • Hervé BOUTEILIER
Christian FANCHINI
Christian FANCHINI (4 élus) FORCALQUEIRET PASSIONNÉMENT 		631 38,74%
  • Christian FANCHINI
  • Natalia DUVETTE
  • Eric CRIADO
  • Cyndia KALKOUL
Participation au scrutin Forcalqueiret
Taux de participation 64,31%
Taux d'abstention 35,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 1 661

Source : ministère de l’Intérieur

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