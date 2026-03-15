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19:21 - Forges-les-Bains : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Forges-les-Bains comme dans toute la France. Avec ses 30,65% de cadres pour 4 138 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 292 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 1 268 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (88,35%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Avec 212 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 7,13%, Forges-les-Bains est un exemple de multiculturalisme. Dans cette diversité sociale, 47,48% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 608,36 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour résumer, à Forges-les-Bains, les préoccupations locales rejoignent celles de la France.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Forges-les-Bains Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Forges-les-Bains il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 17,37% des voix lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 32,46% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 13,96% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Forges-les-Bains comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 26,93% aux élections européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 30,59% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il terminera avec 33,85% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Forges-les-Bains très mobilisés lors des scrutins En ce jour d'élection municipale 2026 à Forges-les-Bains, la participation sera très observée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 48,90 % des électeurs se rendre aux urnes dans la commune, un score dans la norme. C'étaient 1 379 votants qui s'étaient mobilisés, en pleine pandémie à l'époque. L'élection suprême en 2022 avait ainsi fortement mobilisé, avec 82,08 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 17,92 %). Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais il est éclairant d'examiner la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Le taux de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 49,35 % au premier tour en 2022 à 73,35 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 56,89 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Décortiquer cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de classer Forges-les-Bains comme une zone civiquement engagée par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment Forges-les-Bains a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les élections européennes de 2024 à Forges-les-Bains avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,93%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 21,33% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Forges-les-Bains avaient ensuite favorisé Marie-Pierre Rixain (Majorité présidentielle) avec 40,53% au premier tour, devant Jérôme Carbriand (Union de l'extrême droite) avec 30,59%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marie-Pierre Rixain culminant à 66,15% des votes dans la localité. Le contexte politique de Forges-les-Bains a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Forges-les-Bains : des verdicts particulièrement tranchés lors des élections il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Forges-les-Bains plébiscitaient Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 38,22% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,34% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Forges-les-Bains plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 36,66% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 17,37%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,54% pour Emmanuel Macron, contre 32,46% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - Les contribuables de Forges-les-Bains se prononceront-ils sur la question fiscale ? Du côté de la fiscalité locale de Forges-les-Bains, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 160 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 1 111 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 38,57 % en 2024 (contre 22,20 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 31 600 euros en 2024. Un produit qui est loin des 1,0556 million d'euros (1 055 600 € très exactement) perçus en 2020 avec un taux resté à environ 12,33 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Forges-les-Bains Les forces politiques en présence demeurent aujourd'hui encore marquées par le verdict des dernières élections à Forges-les-Bains. Dès le premier tour, Séverine Martin (Divers) a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 423 voix (31,33%). Deuxième, Nadine Paulin (Divers) a capté 363 bulletins valides (26,88%). La troisième place est revenue à Pierre Audonneau (Divers), obtenant 292 suffrages (21,62%). Avec un écart aussi ténu, la fin du second tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Séverine Martin l'a finalement emporté avec 588 bulletins (42,57%), face à Pierre Audonneau qui a obtenu 30,12% des électeurs et Nadine Paulin avec 27,29% des votants. À l’opposé, ce second tour a donné lieu à une victoire net et incontestable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. La candidate étiquetée Divers a certainement bénéficié des voix des listes du centre, ajoutant 165 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Forges-les-Bains, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement sur le résultat.