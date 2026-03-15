Résultat municipale 2026 à Forges-les-Bains (91470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Forges-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Forges-les-Bains, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Forges-les-Bains [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Séverine MARTIN (23 élus) Forges pour vous
|1 157
|65,04%
|
|Marie-Hélène HUZE (4 élus) Liste citoyenne Forges
|622
|34,96%
|
|Participation au scrutin
|Forges-les-Bains
|Taux de participation
|58,84%
|Taux d'abstention
|41,16%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,39%
|Nombre de votants
|1 808
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Forges-les-Bains [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Forges-les-Bains en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Forges-les-Bains
19:21 - Forges-les-Bains : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections
Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Forges-les-Bains comme dans toute la France. Avec ses 30,65% de cadres pour 4 138 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 292 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 1 268 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (88,35%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Avec 212 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 7,13%, Forges-les-Bains est un exemple de multiculturalisme. Dans cette diversité sociale, 47,48% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 608,36 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour résumer, à Forges-les-Bains, les préoccupations locales rejoignent celles de la France.
17:57 - Le RN gagne du terrain à Forges-les-Bains
Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Forges-les-Bains il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 17,37% des voix lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 32,46% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 13,96% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Forges-les-Bains comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 26,93% aux élections européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 30,59% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il terminera avec 33,85% le dimanche suivant.
16:58 - Les électeurs de Forges-les-Bains très mobilisés lors des scrutins
En ce jour d'élection municipale 2026 à Forges-les-Bains, la participation sera très observée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 48,90 % des électeurs se rendre aux urnes dans la commune, un score dans la norme. C'étaient 1 379 votants qui s'étaient mobilisés, en pleine pandémie à l'époque. L'élection suprême en 2022 avait ainsi fortement mobilisé, avec 82,08 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 17,92 %). Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais il est éclairant d'examiner la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Le taux de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 49,35 % au premier tour en 2022 à 73,35 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 56,89 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Décortiquer cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de classer Forges-les-Bains comme une zone civiquement engagée par rapport au reste de la France.
15:59 - Comment Forges-les-Bains a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Les élections européennes de 2024 à Forges-les-Bains avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,93%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 21,33% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Forges-les-Bains avaient ensuite favorisé Marie-Pierre Rixain (Majorité présidentielle) avec 40,53% au premier tour, devant Jérôme Carbriand (Union de l'extrême droite) avec 30,59%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marie-Pierre Rixain culminant à 66,15% des votes dans la localité. Le contexte politique de Forges-les-Bains a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.
14:57 - Forges-les-Bains : des verdicts particulièrement tranchés lors des élections il y a 4 ans
Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Forges-les-Bains plébiscitaient Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 38,22% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,34% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Forges-les-Bains plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 36,66% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 17,37%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,54% pour Emmanuel Macron, contre 32,46% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise au bloc central.
12:58 - Les contribuables de Forges-les-Bains se prononceront-ils sur la question fiscale ?
Du côté de la fiscalité locale de Forges-les-Bains, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 160 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 1 111 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 38,57 % en 2024 (contre 22,20 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 31 600 euros en 2024. Un produit qui est loin des 1,0556 million d'euros (1 055 600 € très exactement) perçus en 2020 avec un taux resté à environ 12,33 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.
11:59 - Le bilan de la dernière élection à Forges-les-Bains
Les forces politiques en présence demeurent aujourd'hui encore marquées par le verdict des dernières élections à Forges-les-Bains. Dès le premier tour, Séverine Martin (Divers) a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 423 voix (31,33%). Deuxième, Nadine Paulin (Divers) a capté 363 bulletins valides (26,88%). La troisième place est revenue à Pierre Audonneau (Divers), obtenant 292 suffrages (21,62%). Avec un écart aussi ténu, la fin du second tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Séverine Martin l'a finalement emporté avec 588 bulletins (42,57%), face à Pierre Audonneau qui a obtenu 30,12% des électeurs et Nadine Paulin avec 27,29% des votants. À l’opposé, ce second tour a donné lieu à une victoire net et incontestable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. La candidate étiquetée Divers a certainement bénéficié des voix des listes du centre, ajoutant 165 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Forges-les-Bains, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement sur le résultat.
09:57 - Elections à Forges-les-Bains : les horaires des 3 bureaux de vote
En 2026, les votants de Forges-les-Bains sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la commune. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste de ceux qui souhaitent diriger la commune après les élections municipales 2026 à Forges-les-Bains est consultable ci-dessous. Il est important de souligner que les 3 bureaux de vote de la commune de Forges-les-Bains fermeront à 20 heures. La parution des résultats à Forges-les-Bains commencera ici même à partir de 20h.
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