Résultat municipale 2026 à Forges-les-Bains (91470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Forges-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Forges-les-Bains, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Forges-les-Bains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Séverine MARTIN
Séverine MARTIN (23 élus) Forges pour vous 		1 157 65,04%
  • Séverine MARTIN
  • Christian CHARDIN
  • Valérie FERRET
  • Rémi PISANO
  • Irène CORVEST
  • Philippe VERGNIEUX
  • Sabelyne DESMEDT
  • Frédéric BONNEHON
  • Béatrice PETITPAS
  • Loïc BAYARD
  • Mireille BENOIT
  • Jörg DETTMANN
  • Isabelle DA SILVA
  • Arnaud DRISCH
  • Celine MARTINEZ
  • Frederic SOULET
  • Juliette LARGEAU
  • Sebastien LECOMTE
  • Carine PIGEAU
  • David HERNANDEZ
  • Nathalie CHAMPON
  • Julien DUHOUX
  • Evelyne COLLINO
Marie-Hélène HUZE
Marie-Hélène HUZE (4 élus) Liste citoyenne Forges 		622 34,96%
  • Marie-Hélène HUZE
  • David BOISBOURDIN
  • Nathalie POMPON
  • Daniel DEBARGUE
Participation au scrutin Forges-les-Bains
Taux de participation 58,84%
Taux d'abstention 41,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 1 808

Source : ministère de l’Intérieur

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