Résultat municipale 2026 à Forges-les-Eaux (76440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Forges-les-Eaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Forges-les-Eaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Forges-les-Eaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine LESUEUR
Christine LESUEUR (25 élus) CHRISTINE PROCHE ET ENGAGÉE 		1 241 66,76%
  • Christine LESUEUR
  • Joël DECOUDRE
  • Pascale DUPUIS
  • Cyrille CAPELLE
  • Isabelle KLOTZ
  • Thiery MARTIN
  • Gaëlle COURTOIS
  • Cédric COUTURIER
  • Brigitte MARTIN
  • Laurent VAUDRY
  • Fabienne SAGEOT
  • Laurent GROGNET
  • Marie-José LEQUIEN
  • Oumar FALL
  • Fabienne LATISTE
  • Franck PLÉSANT
  • Jocelyne VALLEJO
  • Azeddine BAZID
  • Françoise ASSELIN
  • Willi GOIK
  • Amélie DEGUINE
  • Nicolas COURTIN
  • Sophie BELLANGER
  • Laurent PREVOST
  • Sofia SAID-LALOUANI
Emmanuel MALLET
Emmanuel MALLET (2 élus) Vivre Forges-les-Eaux 		353 18,99%
  • Emmanuel MALLET
  • Victoria HY-FAVORITI
Frédéric GODEBOUT
Frédéric GODEBOUT (2 élus) AG!R ENSEMBLE POUR FORGES LES EAUX - LE FOSSÉ 		265 14,25%
  • Frédéric GODEBOUT
  • Émilie LEBIS
Participation au scrutin Forges-les-Eaux
Taux de participation 66,15%
Taux d'abstention 33,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Nombre de votants 1 913

Source : ministère de l’Intérieur

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