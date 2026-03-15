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19:20 - Dynamique électorale à Forges-les-Eaux : une analyse socio-démographique Dans les rues de Forges-les-Eaux, les élections s'achèvent. Avec ses 3 653 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 260 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 456 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (70,36%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 35,56% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 25,08% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 741,05 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. Pour résumer, Forges-les-Eaux incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Forges-les-Eaux ? Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Forges-les-Eaux il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 32,01% des voix lors du tour préliminaire, puis serrait de près Emmanuel Macron localement avec 49,85% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 29,10% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN arrachait 48,56% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 41,94% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 46,05% pour le RN. Ce dernier clôturera le scrutin en tête avec 53,15% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Patrice Martin.

16:58 - La commune de Forges-les-Eaux plutôt mobilisée lors des élections En ce jour d'élections municipales 2026 à Forges-les-Eaux, la participation sera observée de près. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 1 423 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 50,93 % (un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale), en pleine crise sanitaire à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été rapporté à 71,79 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 51,40 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 65,73 % au premier tour, contre 49,81 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone civiquement engagée.

15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Forges-les-Eaux Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Forges-les-Eaux soutenaient en priorité Patrice Martin (Rassemblement National) avec 46,05% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Patrice Martin culminant à 53,15% des voix localement. Le scrutin des Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Forges-les-Eaux avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (41,94%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 16,13% des voix. Le paysage politique de Forges-les-Eaux a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Forges-les-Eaux apparaissait comme complexe à positionner sur l'échiquier politique Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Forges-les-Eaux accordaient leurs suffrages à Patrice Martin (RN) avec 29,10% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Sébastien Jumel (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 51,44%. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Forges-les-Eaux privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (32,75%), devant Marine Le Pen qui récoltait 32,01%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,15% pour Emmanuel Macron, contre 49,85% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Forges-les-Eaux une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Les premières élections à Forges-les-Eaux depuis la réforme fiscale Signe d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Forges-les-Eaux, la taxe d'habitation a affiché un taux à 19,13 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de près de 78 800 euros. Un montant loin des 787 070 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Forges-les-Eaux a évolué pour se fixer à 42,29 % en 2024 (contre 16,72 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Forges-les-Eaux a atteint 968 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 683 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Forges-les-Eaux ? S'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Forges-les-Eaux peut s'avérer intéressant. Lors du premier rendez-vous électoral, Frédéric Godebout (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en obtenant 44,05% des suffrages. Juste derrière, Michel Lejeune (Divers droite) a rassemblé 588 suffrages en sa faveur (42,39%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Pascal Roger (Divers), avec 188 électeurs (13,55%). Le léger gap en tête du peloton débouchait sur un 2ème tour très flou. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Michel Lejeune l'a finalement emporté avec 827 suffrages (49,63%), face à Frédéric Godebout s'adjugeant 41,89% des électeurs et Pascal Roger avec 141 bulletins (8,46%). Confirmant les hésitations du premier tour, le scrutin a abouti à un véritable renversement de tendance. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute tiré parti des voix des électeurs des listes de droite éjectées au premier tour, engrangeant 216 voix supplémentaires entre les deux tours.