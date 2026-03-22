Résultat municipale 2026 à Formiguères (66210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Formiguères a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Formiguères, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Formiguères [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge VAILLS
Serge VAILLS (9 élus) L'énergie de la montagne au service de tous 		183 55,79%
  • Serge VAILLS
  • Muriel HENRIC
  • Henri PUIGREDO
  • Christine CLARA
  • Gilles SOUBIELLE
  • Valérie BROTTO
  • Jean-Noël GOULLIER
  • Nathalie ROSSE
  • Jean-Pierre KERIVEL
Stephane AGGÉRI
Stephane AGGÉRI (2 élus) UNIS POUR L'AVENIR DE FORMIGUERES VILLENEUVE 		145 44,21%
  • Stephane AGGÉRI
  • Françoise GUIDEL
Participation au scrutin Formiguères
Taux de participation 78,87%
Taux d'abstention 21,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Nombre de votants 336

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Formiguères - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stephane AGGÉRI
Stephane AGGÉRI (Ballotage) UNIS POUR L'AVENIR DE FORMIGUERES VILLENEUVE 		105 31,72%
Serge VAILLS
Serge VAILLS (Ballotage) L'énergie de la montagne au service de tous 		102 30,82%
Raymond VILALTA
Raymond VILALTA (Ballotage) Avec nous osez le changement pour Formiguères et Villeneuve 		65 19,64%
Philippe BATAILLE
Philippe BATAILLE (Ballotage) Construire l'avenir ensemble 		59 17,82%
Participation au scrutin Formiguères
Taux de participation 79,34%
Taux d'abstention 20,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 338

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