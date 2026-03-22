Résultat municipale 2026 à Formiguères (66210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Formiguères a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Formiguères, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Formiguères [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge VAILLS (9 élus) L'énergie de la montagne au service de tous
|183
|55,79%
|
|Stephane AGGÉRI (2 élus) UNIS POUR L'AVENIR DE FORMIGUERES VILLENEUVE
|145
|44,21%
|
|Participation au scrutin
|Formiguères
|Taux de participation
|78,87%
|Taux d'abstention
|21,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,79%
|Nombre de votants
|336
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Formiguères - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stephane AGGÉRI (Ballotage) UNIS POUR L'AVENIR DE FORMIGUERES VILLENEUVE
|105
|31,72%
|Serge VAILLS (Ballotage) L'énergie de la montagne au service de tous
|102
|30,82%
|Raymond VILALTA (Ballotage) Avec nous osez le changement pour Formiguères et Villeneuve
|65
|19,64%
|Philippe BATAILLE (Ballotage) Construire l'avenir ensemble
|59
|17,82%
|Participation au scrutin
|Formiguères
|Taux de participation
|79,34%
|Taux d'abstention
|20,66%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Nombre de votants
|338
Election municipale 2026 à Formiguères [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Formiguères sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Formiguères.
L'actu des élections municipales 2026 à Formiguères
18:34 - Formiguères : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Au printemps 2024, les élections législatives à Formiguères avaient propulsé aux avants-postes Sandrine Dogor-Such (Rassemblement National) avec 42,74% au premier tour, devant Nathalie Cullell (Union de la gauche) avec 27,80%. Le second round n'a pas changé grand chose, Sandrine Dogor-Such culminant à 54,66% des suffrages exprimés sur place. Lors des élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Formiguères s'était cette fois dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (35,44%), à la première place devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,02%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,22%). Le paysage politique de Formiguères a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune esquissait une zone pivot, elle s'est positionnée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.
15:57 - Le bilan de la dernière élection municipale à Formiguères
Les résultats des dernières élections municipales à Formiguères ont livré un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Notons que les votants pouvaient barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste constituée. 1 conseillers ont par ailleurs été élus au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Maxime Brilliard a récolté le plus de bulletins avec 50,44% des suffrages. En deuxième position, Daniel Gomes a recueilli 47,77% des voix. Les résultats des deux premiers candidats restaient dans un mouchoir de poche. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 32 participants. Pour ce scrutin décisif, Vincent Picheyre a terminé en tête avec 194 suffrages (52,57%), devant José Correia avec 191 votants (51,76%) et Philippe Petitqueux réunissant 51,21% des voix. L'écart est demeuré minime jusqu'à la fin. Pour l'élection 2026 à Formiguères, les citoyens doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce contexte local si spécifique. Il faut toutefois souligner que le mode de vote individuel n'est plus en vigueur depuis une réforme du mode de scrutin.
13:58 - 2 candidats en lice pour le 2e tour de l'élection à Formiguères
Se retrouvent donc à ce nouveau passage dans les bureaux de vote ce dimanche : la liste "Unis Pour L'avenir De Formigueres Villeneuve" emmenée par Stephane Aggéri (DIV) et Serge Vaills, à la tête de "L'énergie De La Montagne Au Service De Tous" (DIV), selon les listes des candidats au deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. En dépit d'un score à plus de 10 %, Raymond Vilalta a décidé de ne pas se lancer à cette élection finale. La tête de liste Philippe Bataille a de son côté opté pour le retrait, malgré un résultat suffisant dans les urnes au tour précédent. À 18 heures, le bureau de vote de Formiguères ferme ses portes afin de procéder au dépouillement.
11:59 - Les résultats du premier tour des municipales à Formiguères
A l'ouverture de l'élection municipale à Formiguères, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a vu 79,34 % des inscrits se déplacer sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Stephane Aggéri qui s'est arrogé la première place avec 31,72 % des bulletins valides. Ensuite, Serge Vaills s'est classé deuxième avec 30,82 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, avec 19,64 %, Raymond Vilalta a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Philippe Bataille a obtenu 17,82 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
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