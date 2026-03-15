Résultat de l'élection municipale 2026 à Fort-de-France : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fort-de-France [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fort-de-France sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fort-de-France.
L'actu des élections municipales 2026 à Fort-de-France
13:10 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Fort-de-France
À Fort-de-France, à l'occasion des élections municipales de 2020, les résultats ont livré un panorama précis des équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Didier Laguerre (Divers gauche) a devancé tous ses adversaires en recueillant 9 714 soutiens (67,44%). À ses trousses, Francis Carole (Régionaliste) a obtenu 18,55% des suffrages. Ce succès d'emblée a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Fort-de-France, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Le bloc minoritaire devra fournir un effort titanesque ce dimanche afin de renverser cette suprématie, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Fort-de-France ?
Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Fort-de-France sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats aux municipales à Fort-de-France. A noter que les horaires d’ouverture des 50 bureaux de vote de Fort-de-France sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Pour être informé gratuitement des résultats du premier tour des élections à Fort-de-France dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fort-de-France
|Tête de listeListe
|
Gabriel Jean-Marie
Liste d'extrême-gauche
COMBAT OUVRIER
|
|
Steeve Moreau
Liste régionaliste
NOU DOUBOUT POU FODFWANS APY !
|
|
Didier Laguerre
Liste divers gauche
DEMOCRATES ET PROGRESSISTES
|
|
Nathalie Marie Elisabeth Jos
Liste régionaliste
AKSYON FOYAL - ANSANM POU LÉVÉ FODFWANS
|
|
Francis Carole
Liste régionaliste
DÉMARÉ FODFWANS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Laguerre (46 élus) Liste des democrates et progressistes
|9 714
|67,44%
|
|Francis Carole (5 élus) Fok sa chanje fodfwans
|2 673
|18,55%
|
|Nathalie Jos (2 élus) Lyannaj'pou leve fodfwans
|1 220
|8,47%
|
|Miguel Laventure Fort-de-france : le sursaut !
|581
|4,03%
|Marie-Hellen Marthe-Dite-Surelly Combat ouvrier - faire entendre le camp des travailleurs
|215
|1,49%
|Participation au scrutin
|Fort-de-France
|Taux de participation
|25,01%
|Taux d'abstention
|74,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 209
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Laguerre (42 élus) Democrates et progressistes
|12 839
|51,89%
|
|Francis Carole (10 élus) L'union pour le changement a fort de france fok sa change
|8 403
|33,96%
|
|Miguel Laventure (1 élu) Union pour fort-de-france
|1 649
|6,66%
|
|Ghislaine Joachim-Arnaud Combat ouvrier - faire entendre le camp des travailleurs
|947
|3,82%
|Gabriel Lagrandcourt Une chance pour fort-de-france
|900
|3,63%
|Participation au scrutin
|Fort-de-France
|Taux de participation
|41,06%
|Taux d'abstention
|58,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,33%
|Nombre de votants
|26 695
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