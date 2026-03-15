Résultat de l'élection municipale 2026 à Fort-de-France : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fort-de-France

Tête de listeListe
Gabriel Jean-Marie
Gabriel Jean-Marie Liste d'extrême-gauche
COMBAT OUVRIER
  • Gabriel Jean-Marie
  • Marie-Hellen Marthe-Dite-Surelly
  • Louis Maugee
  • Rosette Digonal
  • Daniel Bonheur
  • Annie Collot
  • Fred Martail
  • Véronique Sorel
  • Michel Battet
  • Madjanie Leprix
  • Bruno Beaunol
  • Ilvrine Tom
  • Jean-Jacques Magit
  • Cécilia Jaunton
  • Alex Dufeal
  • Prisca Sevele
  • Andy Lecolas
  • Manuela Vilocy
  • Alain Hierso
  • Marjorie Auguste-Charlery
  • Wilfried Bert
  • Josiane Guitteaud
  • Gaël Rosamont
  • Agnès Dufeal
  • William Guioubly
  • Marie-Aimée Pinto
  • Alberis Robles
  • Rosella (maya) Broche
  • Michel Nilor
  • Pauline Germany
  • Casimir Brena
  • Gisèle Adorel
  • Landon Prian
  • Olga Palka
  • Philippe Simond
  • Sonia Bayardin
  • Vincent Pautet
  • Anne-Marie Fortune
  • Albert Michie Dit Loumba
  • Nicole Louisy
  • Marie Lin Marguerite
  • Pierrette Doubel
  • Rodrigue Pied
  • Marilyn Baste
  • Maurice Germanicus
  • Ginette Cerson
  • Joseph Zain
  • Ghislaine Joachim-Arnaud
  • Eric Vincent
Steeve Moreau
Steeve Moreau Liste régionaliste
NOU DOUBOUT POU FODFWANS APY !
  • Steeve Moreau
  • Ruth Gaëlle Hieu
  • Kendy Lionel Charles Tande
  • Annie Norca
  • Eugène Jean Michel Mangata
  • Marie-Dominique Cagnac
  • Didier Lostau
  • Nathanaëlle Aurore Helene
  • Louis-Philippe Jean Sutty
  • Malika Mounigan
  • Jonathan Mian
  • Ayanna Mouflet
  • Willy Christophe Guitteaud
  • Aurélie Audrey Fonrose
  • Lucien Pierre Mercien
  • Françoise Raybaud Dolmen
  • Christophe Annery
  • Maïté Michelle Gelan
  • Fabien Alcim
  • Juliette Caumartin
  • Louisito Pierre Ventura
  • Kelly Laura Gros-Desirs
  • Jimmy Azur
  • Marie-Ange Lindor
  • Wisler Bonvel
  • Danitza Jocelin
  • Jonathan Eliace
  • Patricia Alexandra Etinof
  • Anderson Larose
  • Carine Hery
  • Max Bien-Aime
  • Candice Lorianne Verdant
  • Davys Kevin Claver
  • Arlette Luron
  • Marine Boutrin
  • Nadine Christine Delbe
  • Jean-Michel Bernard Lotaut
  • Yveline Belcou
  • Pierre Félix Hilaire
  • Yvonne Honorin
  • Thierry Bolivard
  • Marlène Colette Monlouis-Bonnaire
  • Gerard Beltan
  • Saïma Naïma Belcou
  • Pierre Benoit Bouchon
  • Gwenaelle Marnier
  • Julian Michel Claude Dorval
  • Odile Marie-Sainte
  • Jean-Michel Rejoui
Didier Laguerre
Didier Laguerre Liste divers gauche
DEMOCRATES ET PROGRESSISTES
  • Didier Laguerre
  • Annie Chandey
  • Claude Joseph
  • Elvire Léocadie Hannibal ép Cyrille
  • Alfred Toussaint
  • Gladys Ranlin
  • Rodrigue Dufeal
  • Valérie Vertale
  • Thierry d'Abadie-De-Lurbe
  • Audrey Aleins
  • Kaylan Fagour
  • Pauline Dondon
  • Jean-Marc Alexandre
  • Jacqueline Miram-Marthe-Rose
  • Raphaël Seminor
  • Juliette Renciot
  • Frantz Thodiard
  • Peggy Charles
  • Alain Alfred
  • Chantal Dardanus
  • Luc Jouye de Grandmaison
  • Claude Formont
  • Willy Jean-Baptiste
  • Céline Guiot
  • Xenio Myrtil
  • Catherine Guitteaud
  • Ludovic Magit
  • Josette Jacques
  • André Poidevain
  • Elvire Fitte-Duval
  • Miguel Delinde
  • Catherine Michalon
  • José Blezes
  • Sabrina Joachim
  • Luc Peronet
  • Cathia Mesdouze
  • Yvon Paigerac
  • Peguy Major
  • Nicolas Filin
  • Chloé Berin Medouze
  • Christian Dachir
  • Anne-Emmanuelle Relouzat
  • Raymond Agasseau
  • Luciana Jean-Noël
  • Christophe Coma
  • Mariline Louemba
  • Louis-Henri Boanga
  • Anne-Marie Eugenie épse Perugien
  • Joseph Milia
  • Nicole Largen
  • Félix Renciot
Nathalie Marie Elisabeth Jos
Nathalie Marie Elisabeth Jos Liste régionaliste
AKSYON FOYAL - ANSANM POU LÉVÉ FODFWANS
  • Nathalie Marie Elisabeth Jos
  • Henri Guiose
  • Céline Bien-Aimé
  • Jean-René Barclay
  • Marie-France Toul
  • Gérard Adélaïde
  • Francine Alimélie
  • Alexis Godert
  • Suzy Manyri
  • Guy Saintot
  • Manuela Doressamy
  • Alain Théodore
  • Betty Condoris Precart
  • Christophe Magand
  • Magali Hayot
  • Stève Resouf
  • Mirla Pascal Chalu
  • Nelson Yerro
  • Gaby Lugiery
  • Alfred Louis-Joseph-Dogué
  • Woua-Dye Nelzi
  • Jean-Noël Duféal
  • Muriel Markos
  • Lucien David-Dehal
  • Axelle Lugiery
  • Simon Senely
  • Mylène Henri
  • Serge Volny-Anne
  • Suzie Tereau
  • Emmanuel Cheviot
  • Rose-Hélène Milidate
  • Stéphan Eugenia
  • Mathurine Bredas
  • Saint-Cyr Romain Vildeuil
  • Marie-Hélène Fortuné
  • Antoine Lesdema
  • Laëtitia Privat
  • Jean-Marc Nadeau
  • Marie-Louise Linéré
  • Jean-Claude Jos
  • Geneviève Namilos
  • Alain Bien-Aimé
  • Guylaine Salvin
  • Jean-Marc Delia
  • Cindy Valony
  • Jimmy Charles
  • Christelle Aude Beaunol Fontelline
  • Teddy Litampha
  • Jane Branchet
  • François Corasmin
  • Marie-Laure Gedio
Francis Carole
Francis Carole Liste régionaliste
DÉMARÉ FODFWANS
  • Francis Carole
  • Béatrice Bellay
  • Clément Charpentier-Tity
  • Sylviane Curton
  • Thierry Dubourg
  • Nadia Chonville
  • Jocelyn Lamon
  • Sonia Landeau
  • Max Madel
  • Walatta Zébina
  • Roger Grangenois
  • Rolande Grubo
  • Ralph Pembele
  • Régine Stanislas
  • Martin Cloé
  • Régine Amory
  • Joël Degras
  • Jane Etienne
  • Thibault Gradel
  • Céline Trebeau
  • Mike Monlouis-Bonheur
  • Vanessa Barty
  • André Athanase
  • France-Lise Zou
  • Joël Bardet
  • Jill Boutrin
  • Marc Marajo
  • Hanna Martini
  • Théo Pluchart
  • Karine Jean
  • Max Melza
  • Marie-Odile Sahai
  • Daniel Laviolette
  • Maroussia Pourpoint
  • Erick Guiose
  • Clarisse Siba
  • Olivier Riquier
  • Saléna Raumaville
  • Stéphane Ponchateau
  • Yveline Bouton
  • Alex Valmi
  • Sylviane Nitiga
  • Steve Cambel
  • Miguelle Bellay
  • Jordan Mano
  • Mireille Jean-Joseph
  • Michel Lonis
  • Marie Annick Vincent
  • Medy Sainte-Croix
  • Evelyne Mesdouze
  • Michel Branchi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Laguerre
Didier Laguerre (46 élus) Liste des democrates et progressistes 		9 714 67,44%
  • Didier Laguerre
  • Annie Chandey
  • Yvon Pacquit
  • Patricia Lidar
  • Johnny Hajjar
  • Patricia Roselmac
  • Claude Joseph
  • Elvire Hannibal-Cyrille
  • Steeve Moreau
  • Eliane Chalono
  • Alain Alfred
  • Claude Joseph Epouse Formont
  • Frantz Thodiard
  • Pauline Dondon
  • Raphaël Seminor
  • Marlène Thiant Louri
  • Jean-Marc Alexandre
  • Camélia Fimbou
  • Florent Pancaldi
  • Mélody Sarah Moutamalle
  • Luc De Grandmaison
  • Jacqueline Miram-Marthe-Rose
  • André Poidevain
  • Peggy Charles
  • Eric Boulange
  • Nathalie Martail-Jouan
  • Kaylan Fagour
  • Catherine Michalon
  • Romule Arthus
  • Magali Gautry
  • Alfred Toussaint
  • Felixe Marcelle Savariama Nee Gibus
  • Miguel Delinde
  • Céline Guiot
  • Nicolas Filin
  • Huguette Mehal Epouse Nivor
  • Jean-Philippe Baltase
  • Muriel Nestoret
  • Marc Cirencien
  • Ghislaine Cordemy
  • Mourad Abd-Ed-Dayem
  • Christelle Bellance
  • Luc Christian Peronet
  • Elisabeth Pourtout
  • Ludovic Magit
  • Danielle Chevon
Francis Carole
Francis Carole (5 élus) Fok sa chanje fodfwans 		2 673 18,55%
  • Francis Carole
  • Sylviane Curton
  • Gérard Cabaz
  • Sonia Landeau
  • Michel Branchi
Nathalie Jos
Nathalie Jos (2 élus) Lyannaj'pou leve fodfwans 		1 220 8,47%
  • Nathalie Jos
  • Noé Malouda
Miguel Laventure
Miguel Laventure Fort-de-france : le sursaut ! 		581 4,03%
Marie-Hellen Marthe-Dite-Surelly
Marie-Hellen Marthe-Dite-Surelly Combat ouvrier - faire entendre le camp des travailleurs 		215 1,49%
Participation au scrutin Fort-de-France
Taux de participation 25,01%
Taux d'abstention 74,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 209

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Laguerre
Didier Laguerre (42 élus) Democrates et progressistes 		12 839 51,89%
  • Didier Laguerre
  • Elisabeth Landi
  • Yvon Nestor Pacquit
  • Patricia Lidar
  • Johnny Hajjar
  • Patricia Marie Roselmac
  • Frantz Saturnin Thodiard
  • Catherine Conconne
  • Steeve Moreau
  • Annie Chandey
  • Alain Alfred
  • Emma Lebeau
  • Charles Henri Michaux
  • Anne Marie Kamatchy
  • Claude Joseph
  • Claude Joseph Ep Formont
  • Alex Cypria
  • Eliane Chalono
  • Joseph Baltide
  • Brunette Belfan
  • Luc De Grandmaison
  • Valérie Erin Ep Saller
  • Antoine Vederine
  • Pauline Dondon
  • Patrick Gabriel Honore
  • Christiane, Vic Blacodon
  • Marius Etile
  • Jacqueline Davidas Miram-Marthe-Rose
  • Miguel, Léonard Delinde
  • Catherine Lexee
  • Alfred Toussaint
  • Arlette Suzanne
  • Romule Arthus
  • Felixe Savariama Ep Gibus
  • Wilfrid Firmin
  • Marie-Etienne Cizo
  • Eric Boulange
  • Audrey Jacques
  • Jean-Philippe Baltase
  • Magalie Gautry
  • Francois Poidevain
  • Bernadette Marville
Francis Carole
Francis Carole (10 élus) L'union pour le changement a fort de france fok sa change 		8 403 33,96%
  • Francis Carole
  • Marie-Line Lesdema Nee Piquionne
  • Emile Gracien
  • Monique Pamphile
  • Michel Branchi
  • Rolande Grubo
  • Philippe Criart
  • Marie-France Toul
  • Clement Charpentier-Tity
  • Marie-Laurence Delor
Miguel Laventure
Miguel Laventure (1 élu) Union pour fort-de-france 		1 649 6,66%
  • Miguel Laventure
Ghislaine Joachim-Arnaud
Ghislaine Joachim-Arnaud Combat ouvrier - faire entendre le camp des travailleurs 		947 3,82%
Gabriel Lagrandcourt
Gabriel Lagrandcourt Une chance pour fort-de-france 		900 3,63%
Participation au scrutin Fort-de-France
Taux de participation 41,06%
Taux d'abstention 58,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,33%
Nombre de votants 26 695

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