Résultat de l'élection municipale 2026 à Fort-de-France : les infos en direct

Gabriel Jean-Marie Liste d'extrême-gauche

COMBAT OUVRIER Voir la liste des candidats

Gabriel Jean-Marie

Marie-Hellen Marthe-Dite-Surelly

Louis Maugee

Rosette Digonal

Daniel Bonheur

Annie Collot

Fred Martail

Véronique Sorel

Michel Battet

Madjanie Leprix

Bruno Beaunol

Ilvrine Tom

Jean-Jacques Magit

Cécilia Jaunton

Alex Dufeal

Prisca Sevele

Andy Lecolas

Manuela Vilocy

Alain Hierso

Marjorie Auguste-Charlery

Wilfried Bert

Josiane Guitteaud

Gaël Rosamont

Agnès Dufeal

William Guioubly

Marie-Aimée Pinto

Alberis Robles

Rosella (maya) Broche

Michel Nilor

Pauline Germany

Casimir Brena

Gisèle Adorel

Landon Prian

Olga Palka

Philippe Simond

Sonia Bayardin

Vincent Pautet

Anne-Marie Fortune

Albert Michie Dit Loumba

Nicole Louisy

Marie Lin Marguerite

Pierrette Doubel

Rodrigue Pied

Marilyn Baste

Maurice Germanicus

Ginette Cerson

Joseph Zain

Ghislaine Joachim-Arnaud

Eric Vincent

Steeve Moreau Liste régionaliste

NOU DOUBOUT POU FODFWANS APY ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Steeve Moreau Programme de Steeve Moreau à Fort-de-France (NOU DOUBOUT POU FODFWANS APY !) Engagement citoyen Le candidat Steeve Moreau prône un retour du pouvoir au peuple, en favorisant une démocratie participative. Il souligne l'importance de rendre la gestion municipale plus transparente et accessible aux citoyens. L'objectif est de restaurer la confiance dans l'action publique et d'impliquer tous les habitants dans les décisions qui les concernent. Urgences à traiter Le programme de Steeve Moreau identifie trois priorités à aborder dans les premiers mois : la sécurité, les solidarités et la jeunesse. Des plans spécifiques sont proposés, tels que le renforcement de la sécurité publique et la création d'un pôle d'activité pour les jeunes. Ces mesures visent à répondre rapidement aux besoins urgents de la population. Valeurs fondamentales La campagne de Steeve Moreau repose sur trois valeurs clés : l'éthique, la transparence et la démocratie particip'active. Il propose des actions concrètes, comme des audits des comptes de la ville et la diffusion en direct des conseils municipaux. Ces initiatives visent à renforcer la confiance des citoyens envers leurs élus et à garantir une gestion responsable. Ambitions pour l'avenir Dans sa vision à long terme, Steeve Moreau souhaite déployer des ambitions pour une ville en mouvement, axée sur le commerce et l'écologie. Il envisage la création de cellules de concertation pour les commerçants et une politique d'animation dynamique. Ces projets visent à revitaliser Fort-de-France et à promouvoir un développement durable et inclusif.

Steeve Moreau

Ruth Gaëlle Hieu

Kendy Lionel Charles Tande

Annie Norca

Eugène Jean Michel Mangata

Marie-Dominique Cagnac

Didier Lostau

Nathanaëlle Aurore Helene

Louis-Philippe Jean Sutty

Malika Mounigan

Jonathan Mian

Ayanna Mouflet

Willy Christophe Guitteaud

Aurélie Audrey Fonrose

Lucien Pierre Mercien

Françoise Raybaud Dolmen

Christophe Annery

Maïté Michelle Gelan

Fabien Alcim

Juliette Caumartin

Louisito Pierre Ventura

Kelly Laura Gros-Desirs

Jimmy Azur

Marie-Ange Lindor

Wisler Bonvel

Danitza Jocelin

Jonathan Eliace

Patricia Alexandra Etinof

Anderson Larose

Carine Hery

Max Bien-Aime

Candice Lorianne Verdant

Davys Kevin Claver

Arlette Luron

Marine Boutrin

Nadine Christine Delbe

Jean-Michel Bernard Lotaut

Yveline Belcou

Pierre Félix Hilaire

Yvonne Honorin

Thierry Bolivard

Marlène Colette Monlouis-Bonnaire

Gerard Beltan

Saïma Naïma Belcou

Pierre Benoit Bouchon

Gwenaelle Marnier

Julian Michel Claude Dorval

Odile Marie-Sainte

Jean-Michel Rejoui

Didier Laguerre Liste divers gauche

DEMOCRATES ET PROGRESSISTES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Didier Laguerre Programme de Didier Laguerre à Fort-de-France (DEMOCRATES ET PROGRESSISTES) Engagement pour Fort-de-France Le texte met en avant la volonté de Didier Laguerre d'agir pour le bien-être des citoyens de Fort-de-France. Il souligne l'importance de la dignité et de l'émancipation du peuple martiniquais. Cet engagement se traduit par une sollicitation de suffrages pour les élections municipales de mars 2026. Priorités de développement Le projet de Didier Laguerre repose sur dix grandes priorités qui visent à améliorer la qualité de vie des Foyalais. Parmi celles-ci, la sécurité, le bien-être, et la solidarité avec les aînés sont des axes majeurs. Ces priorités sont le fruit d'échanges avec les citoyens et visent à bâtir une ville moderne et inclusive. Transition écologique La transition écologique est présentée comme une priorité essentielle pour anticiper les désordres climatiques. Didier Laguerre souhaite faire de cette transition une réalité immédiate pour le territoire. Cela implique des aménagements qui respectent l'héritage culturel tout en rendant la ville attractive. Participation citoyenne Le texte encourage la participation des citoyens dans la gestion de leur quartier et de leur ville. Didier Laguerre appelle les Foyalais à devenir des acteurs de leur communauté à travers les Conseils de quartiers. Cette implication est considérée comme essentielle pour construire ensemble une République des quartiers dynamique.

Didier Laguerre

Annie Chandey

Claude Joseph

Elvire Léocadie Hannibal ép Cyrille

Alfred Toussaint

Gladys Ranlin

Rodrigue Dufeal

Valérie Vertale

Thierry d'Abadie-De-Lurbe

Audrey Aleins

Kaylan Fagour

Pauline Dondon

Jean-Marc Alexandre

Jacqueline Miram-Marthe-Rose

Raphaël Seminor

Juliette Renciot

Frantz Thodiard

Peggy Charles

Alain Alfred

Chantal Dardanus

Luc Jouye de Grandmaison

Claude Formont

Willy Jean-Baptiste

Céline Guiot

Xenio Myrtil

Catherine Guitteaud

Ludovic Magit

Josette Jacques

André Poidevain

Elvire Fitte-Duval

Miguel Delinde

Catherine Michalon

José Blezes

Sabrina Joachim

Luc Peronet

Cathia Mesdouze

Yvon Paigerac

Peguy Major

Nicolas Filin

Chloé Berin Medouze

Christian Dachir

Anne-Emmanuelle Relouzat

Raymond Agasseau

Luciana Jean-Noël

Christophe Coma

Mariline Louemba

Louis-Henri Boanga

Anne-Marie Eugenie épse Perugien

Joseph Milia

Nicole Largen

Félix Renciot

Nathalie Marie Elisabeth Jos Liste régionaliste

AKSYON FOYAL - ANSANM POU LÉVÉ FODFWANS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Nathalie Marie Elisabeth Jos Programme de Nathalie Marie Elisabeth Jos à Fort-de-France (AKSYON FOYAL - ANSANM POU LÉVÉ FODFWANS) Briser la vie chère Pour lutter contre la vie chère, un projet de relance agricole est proposé, visant à cultiver entre 120 et 180 hectares pour alimenter la population en circuits courts. Cela devrait également créer entre 100 et 150 emplois directs, renforçant ainsi l'économie locale. Des initiatives comme le Grand Marché Foyalais et le Ti-Marché Mobil permettront de rapprocher les producteurs des consommateurs. Relever le centre-ville Le projet de transformation du centre-ville inclut la création d'un parcours culturel le long du Canal Levasoor et d'autres espaces publics. Le Foyal Future Dock sera un tiers-lieu d'innovation, favorisant l'économie bleue et verte, et créant entre 90 et 160 emplois. Des aménagements comme les rues rafraîchies visent à améliorer le cadre de vie et à réduire les températures en été. Protéger les familles Un programme d'accueil pour les personnes âgées et des logements seniors à loyer maîtrisé sont prévus pour renforcer le soutien aux familles. La sécurité sera améliorée grâce à des médiateurs et des rondes de police, avec un plan 24/7 pour lutter contre l'errance en centre-ville. De plus, des initiatives permettront aux Foyalais de devenir propriétaires à des prix abordables, facilitant l'accès à la propriété. Éducation et services Un programme périscolaire gratuit sera mis en place pour 4 800 enfants, axé sur les sciences, la culture et le sport. Des chantiers d'insertion seront également organisés pour rénover les quartiers et améliorer leur apparence. Enfin, des haltes modulaires seront créées pour faciliter l'accès aux démarches administratives des habitants.

Nathalie Marie Elisabeth Jos

Henri Guiose

Céline Bien-Aimé

Jean-René Barclay

Marie-France Toul

Gérard Adélaïde

Francine Alimélie

Alexis Godert

Suzy Manyri

Guy Saintot

Manuela Doressamy

Alain Théodore

Betty Condoris Precart

Christophe Magand

Magali Hayot

Stève Resouf

Mirla Pascal Chalu

Nelson Yerro

Gaby Lugiery

Alfred Louis-Joseph-Dogué

Woua-Dye Nelzi

Jean-Noël Duféal

Muriel Markos

Lucien David-Dehal

Axelle Lugiery

Simon Senely

Mylène Henri

Serge Volny-Anne

Suzie Tereau

Emmanuel Cheviot

Rose-Hélène Milidate

Stéphan Eugenia

Mathurine Bredas

Saint-Cyr Romain Vildeuil

Marie-Hélène Fortuné

Antoine Lesdema

Laëtitia Privat

Jean-Marc Nadeau

Marie-Louise Linéré

Jean-Claude Jos

Geneviève Namilos

Alain Bien-Aimé

Guylaine Salvin

Jean-Marc Delia

Cindy Valony

Jimmy Charles

Christelle Aude Beaunol Fontelline

Teddy Litampha

Jane Branchet

François Corasmin

Marie-Laure Gedio

Francis Carole Liste régionaliste

DÉMARÉ FODFWANS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Francis Carole Programme de Francis Carole à Fort-de-France (DÉMARÉ FODFWANS) Gouvernance Démocratique Le mouvement DÉMARÉ FODFWANS s'engage à instaurer une gouvernance véritablement démocratique, contrôlée par la population. Cela inclut des initiatives telles qu'un budget participatif et des conseils de quartiers rénovés. L'objectif est de garantir que les décisions prises soient au service du public et de la solidarité. Développement Durable Un des axes principaux du programme est le développement économique durable et solidaire. Cela passera par le soutien aux PME, associations et structures agricoles, en leur réservant une part de la commande publique. L'accent sera mis sur la production locale et durable, notamment pour les cantines scolaires. Culture et Éducation La politique culturelle de Fort-de-France sera renforcée par la création de médiathèques et une politique éducative ambitieuse. Des initiatives seront mises en place pour intégrer les réalités caribéennes dans les programmes scolaires. L'objectif est d'assurer un accès à la culture et à l'éducation pour tous les citoyens. Sécurité et Prévention La sécurité des citoyens est une priorité, avec un engagement à lutter contre la violence et les trafics illicites. Des formations seront dispensées aux agents municipaux pour prévenir les discriminations et les violences. Des médiateurs seront également déployés pour apaiser les conflits et orienter les victimes vers les ressources appropriées.