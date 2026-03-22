Résultat de l'élection municipale 2026 à Fort-de-France : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fort-de-France [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fort-de-France sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fort-de-France.
L'actu des élections municipales 2026 à Fort-de-France
11:52 - Didier Laguerre largement en tête des élections municipales dimanche dernier
Dans le cadre du premier tour des municipales à Fort-de-France, c'est Didier Laguerre (Divers gauche) qui a pris la tête en s'adjugeant 44,25 % des bulletins valides. Francis Carole (Régionaliste) s'est classé deuxième avec 21,96 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage du leader. Didier Laguerre a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 23 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Steeve Moreau, étiqueté Régionaliste, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Nathalie Marie Elisabeth Jos, portant la nuance Régionaliste, a obtenu 10,25 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Pour rappel, lors de ce scrutin à Fort-de-France, l'élection a mobilisé 37,64 % des électeurs, marqué par une désertion des urnes supérieure au chiffre national.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fort-de-France
Le deuxième tour des élections municipales à Fort-de-France a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Steeve Moreau
Liste régionaliste
NOU DOUBOUT POU FODFWANS APY !
|
|
Didier Laguerre
Liste divers gauche
DEMOCRATES ET PROGRESSISTES
|
|
Francis Carole
Liste régionaliste
AKSYON FOYAL POU DÉMARÉ FODFWANS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fort-de-France
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier LAGUERRE (Ballotage) DEMOCRATES ET PROGRESSISTES
|9 343
|44,25%
|Francis CAROLE (Ballotage) DÉMARÉ FODFWANS
|4 637
|21,96%
|Steeve MOREAU (Ballotage) NOU DOUBOUT POU FODFWANS APY !
|4 476
|21,20%
|Nathalie Marie Elisabeth JOS (Ballotage) AKSYON FOYAL - ANSANM POU LÉVÉ FODFWANS
|2 165
|10,25%
|Gabriel JEAN-MARIE COMBAT OUVRIER
|493
|2,33%
|Participation au scrutin
|Fort-de-France
|Taux de participation
|37,64%
|Taux d'abstention
|62,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,35%
|Nombre de votants
|22 495
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Fort-de-France
- Fort-de-France (97200)
- Ecole primaire à Fort-de-France
- Maternités à Fort-de-France
- Crèches et garderies à Fort-de-France
- Classement des collèges à Fort-de-France
- Salaires à Fort-de-France
- Impôts à Fort-de-France
- Dette et budget de Fort-de-France
- Climat et historique météo de Fort-de-France
- Accidents à Fort-de-France
- Délinquance à Fort-de-France
- Inondations à Fort-de-France
- Nombre de médecins à Fort-de-France
- Pollution à Fort-de-France
- Entreprises à Fort-de-France
- Prix immobilier à Fort-de-France