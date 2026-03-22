Résultat de l'élection municipale 2026 à Fort-de-France : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fort-de-France

Le deuxième tour des élections municipales à Fort-de-France a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Steeve Moreau
Steeve Moreau Liste régionaliste
NOU DOUBOUT POU FODFWANS APY !
  • Steeve Moreau
  • Ruth Gaëlle Hieu
  • Kendy Lionel Charles Tande
  • Annie Norca
  • Eugène Jean Michel Mangata
  • Marie-Dominique Cagnac
  • Didier Lostau
  • Nathanaëlle Aurore Helene
  • Louis-Philippe Jean Sutty
  • Malika Mounigan
  • Jonathan Mian
  • Ayanna Mouflet
  • Willy Christophe Guitteaud
  • Aurélie Audrey Fonrose
  • Lucien Pierre Mercien
  • Françoise Raybaud Dolmen
  • Christophe Annery
  • Maïté Michelle Gelan
  • Fabien Alcim
  • Juliette Caumartin
  • Louisito Pierre Ventura
  • Kelly Laura Gros-Desirs
  • Jimmy Azur
  • Marie-Ange Lindor
  • Wisler Bonvel
  • Danitza Jocelin
  • Jonathan Eliace
  • Patricia Alexandra Etinof
  • Anderson Larose
  • Carine Hery
  • Max Bien-Aime
  • Candice Lorianne Verdant
  • Davys Kevin Claver
  • Arlette Luron
  • Marine Boutrin
  • Nadine Christine Delbe
  • Jean-Michel Bernard Lotaut
  • Yveline Belcou
  • Pierre Félix Hilaire
  • Yvonne Honorin
  • Thierry Bolivard
  • Marlène Colette Monlouis-Bonnaire
  • Gerard Beltan
  • Saïma Naïma Belcou
  • Pierre Benoit Bouchon
  • Gwenaelle Marnier
  • Julian Michel Claude Dorval
  • Odile Marie-Sainte
  • Jean-Michel Rejoui
Didier Laguerre
Didier Laguerre Liste divers gauche
DEMOCRATES ET PROGRESSISTES
  • Didier Laguerre
  • Annie Chandey
  • Claude Joseph
  • Elvire Léocadie Hannibal ép Cyrille
  • Alfred Toussaint
  • Gladys Ranlin
  • Rodrigue Dufeal
  • Valérie Vertale
  • Thierry d'Abadie-De-Lurbe
  • Audrey Aleins
  • Kaylan Fagour
  • Pauline Dondon
  • Jean-Marc Alexandre
  • Jacqueline Miram-Marthe-Rose
  • Raphaël Seminor
  • Juliette Renciot
  • Frantz Thodiard
  • Peggy Charles
  • Alain Alfred
  • Chantal Dardanus
  • Luc Jouye de Grandmaison
  • Claude Formont
  • Willy Jean-Baptiste
  • Céline Guiot
  • Xenio Myrtil
  • Catherine Guitteaud
  • Ludovic Magit
  • Josette Jacques
  • André Poidevain
  • Elvire Fitte-Duval
  • Miguel Delinde
  • Catherine Michalon
  • José Blezes
  • Sabrina Joachim
  • Luc Peronet
  • Cathia Mesdouze
  • Yvon Paigerac
  • Peguy Major
  • Nicolas Filin
  • Chloé Berin Medouze
  • Christian Dachir
  • Anne-Emmanuelle Relouzat
  • Raymond Agasseau
  • Luciana Jean-Noël
  • Christophe Coma
  • Mariline Louemba
  • Louis-Henri Boanga
  • Anne-Marie Eugenie épse Perugien
  • Joseph Milia
  • Nicole Largen
  • Félix Renciot
Francis Carole
Francis Carole Liste régionaliste
AKSYON FOYAL POU DÉMARÉ FODFWANS
  • Francis Carole
  • Béatrice Bellay
  • Clément Charpentier-Tity
  • Nathalie Marie Elisabeth Jos
  • Thierry Dubourg
  • Nadia Chonville
  • Jocelyn Lamon
  • Sylviane Curton
  • Henri Guiose
  • Sonia Landeau
  • Roger Grangenois
  • Walatta Zébina
  • Ralph Pembele
  • Rolande Grubo
  • Martin Cloé
  • Régine Stanislas
  • Joël Degras
  • Céline Bien-Aimé
  • Thibault Gradel
  • Régine Amory
  • Mike Monlouis-Bonheur
  • Jane Etienne
  • Jean-René Barclay
  • Céline Trebeau
  • André Athanase
  • Vanessa Barty
  • Joël Bardet
  • France-Lise Zou
  • Marc Marajo
  • Jill Boutrin
  • Théo Pluchart
  • Hanna Martini
  • Max Melza
  • Karine Jean
  • Daniel Laviolette
  • Marie-Odile Sahai
  • Erick Guiose
  • Maroussia Pourpoint
  • Olivier Riquier
  • Clarisse Siba
  • Stéphane Ponchateau
  • Francine Alimélie
  • Alex Valmi
  • Yveline Bouton
  • Steve Cambel
  • Sylviane Nitiga
  • Gérard Adélaïde
  • Geneviève Namilos
  • Michel Lonis
  • Mireille Jean-Joseph
  • Max Madel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fort-de-France

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier LAGUERRE
Didier LAGUERRE (Ballotage) DEMOCRATES ET PROGRESSISTES 		9 343 44,25%
Francis CAROLE
Francis CAROLE (Ballotage) DÉMARÉ FODFWANS 		4 637 21,96%
Steeve MOREAU
Steeve MOREAU (Ballotage) NOU DOUBOUT POU FODFWANS APY ! 		4 476 21,20%
Nathalie Marie Elisabeth JOS
Nathalie Marie Elisabeth JOS (Ballotage) AKSYON FOYAL - ANSANM POU LÉVÉ FODFWANS 		2 165 10,25%
Gabriel JEAN-MARIE
Gabriel JEAN-MARIE COMBAT OUVRIER 		493 2,33%
Participation au scrutin Fort-de-France
Taux de participation 37,64%
Taux d'abstention 62,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Nombre de votants 22 495

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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