Résultat de l'élection municipale 2026 à Fort-de-France : les résultats du 2e tour

Programme de Steeve Moreau à Fort-de-France (NOU DOUBOUT POU FODFWANS APY !)

Engagement citoyen

Le candidat Steeve Moreau met l'accent sur l'importance de la démocratie participative. Il souhaite que les citoyens de Fort-de-France deviennent acteurs des décisions qui les concernent. Cela passe par une gestion municipale transparente et accessible à tous.

Urgences à traiter

Le programme de Steeve Moreau identifie trois priorités à aborder rapidement : la sécurité, les solidarités et la jeunesse. Des plans spécifiques seront mis en place pour renforcer la sécurité publique et soutenir les populations vulnérables. L'accompagnement des jeunes est également une priorité pour construire un avenir meilleur.

Valeurs fondamentales

Le candidat prône des valeurs telles que l'éthique, la transparence et la démocratie active. Il propose des mesures concrètes comme des audits des comptes de la ville et la diffusion en direct des conseils municipaux. Ces actions visent à restaurer la confiance des citoyens envers leurs élus.

Ambitions pour l'avenir

Le programme de Steeve Moreau se projette vers une ville en mouvement, axée sur le commerce et l'écologie. Des initiatives comme la création de cellules de concertation pour les commerçants et le développement durable des quartiers sont envisagées. L'objectif est de dynamiser la vie locale et de favoriser un environnement sain.