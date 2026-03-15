Résultat municipale 2026 à Fort-de-France (97200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Fort-de-France. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Fort-de-France, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fort-de-France [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Didier LAGUERRE
Didier LAGUERRE DEMOCRATES ET PROGRESSISTES 		408 50,94%
Francis CAROLE
Francis CAROLE DÉMARÉ FODFWANS 		182 22,72%
Steeve MOREAU
Steeve MOREAU NOU DOUBOUT POU FODFWANS APY ! 		132 16,48%
Nathalie Marie Elisabeth JOS
Nathalie Marie Elisabeth JOS AKSYON FOYAL - ANSANM POU LÉVÉ FODFWANS 		61 7,62%
Gabriel JEAN-MARIE
Gabriel JEAN-MARIE COMBAT OUVRIER 		18 2,25%
Participation au scrutin Fort-de-France Partiels *
Taux de participation 32,62%
Taux d'abstention 67,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Nombre de votants 843

* Résultats partiels sur 10% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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