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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Fort-de-France Dans la ville de Fort-de-France, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des municipales. Avec 31% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 20,22%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 2 338 euros par mois peut être l'expression de disparités socio-économiques locales. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (51,93%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (11,06%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Fort-de-France mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,56% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Fort-de-France ? Le Rassemblement national n'était pas représenté dans le groupe de tête lors des élections locales à Fort-de-France en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 11,33% des votes lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 57,80% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 3,42% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Fort-de-France comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 16,02% aux élections européennes de juin 2024. Le Rassemblement national était inexistant dans l'urne.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 25,01 % de participation Lors des municipales de 2020 à Fort-de-France, l'abstention s'était fixée à 74,99 % à la fin du premier tour, bien au-delà des 55,3 % observés au niveau national. C'étaient 15 209 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que débutait la crise du Covid. De longue date, les élections municipales restent pourtant, avec la présidentielle, un rendez-vous où les électeurs se déplacent en masse. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une abstention de 57,69 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 87,54 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 68,84 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 78,79 % des inscrits. Décortiquer cette évolution lors des dernières élections permet à l'arrivée de classer Fort-de-France comme une commune frappée par un fort abstentionnisme en comparaison de la moyenne. Pour ces élections municipales 2026, cette réalité à Fort-de-France sera en conséquence capitale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Fort-de-France a-t-elle voté ? Lors des dernières élections européennes, le résultat à Fort-de-France s'était figé autour de la liste menée par Manon Aubry (19,52%), à la première place devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (18,07%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,33%). Les élections des députés à Fort-de-France une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Johnny Hajjar (Divers gauche) aux avants-postes avec 37,28% au premier tour, devant Beatrice Bellay (Parti socialiste) avec 25,26%. Au second tour, c'est en revanche Beatrice Bellay (Parti socialiste) qui a doublé son adversaire avec 54,53% des suffrages exprimés. Cette analyse des scrutins de 2024 révèle donc que Fort-de-France demeurait à l'époque une zone de flou électoral.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Fort-de-France ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Fort-de-France plaçait Jean-Luc Mélenchon à l'avant de la course avec 54,82% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 16,17%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,80% pour Marine Le Pen, contre 42,20% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Fort-de-France plébiscitaient Johnny Hajjar (DVG) avec 61,54% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,74%. Cette physionomie politique de Fort-de-France dessine un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Fiscalité en hausse à Fort-de-France : une incidence sur les municipales Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Fort-de-France, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 23,95 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de près de 4,93324 millions d'euros environ. Une somme loin des 17,29866 millions d'euros (17 298 660 € très exactement) récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Fort-de-France s'est établi à 48,70 % en 2024 (contre 29,21 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Fort-de-France s'est chiffrée à 1 183 euros en 2024 (contre 936 € en 2020).

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Fort-de-France À Fort-de-France, à l'occasion des élections municipales de 2020, les résultats ont livré un panorama précis des équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Didier Laguerre (Divers gauche) a devancé tous ses adversaires en recueillant 9 714 soutiens (67,44%). À ses trousses, Francis Carole (Régionaliste) a obtenu 18,55% des suffrages. Ce succès d'emblée a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Fort-de-France, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Le bloc minoritaire devra fournir un effort titanesque ce dimanche afin de renverser cette suprématie, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.