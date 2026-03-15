Résultat de l'élection municipale 2026 à Fos-sur-Mer : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fos-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fos-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fos-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Fos-sur-Mer
13:09 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Fos-sur-Mer
L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Fos-sur-Mer s'avère particulièrement éclairante. Dès le dimanche du premier tour, Jean Hetsch (Parti socialiste) a dominé le scrutin en obtenant 58,49% des voix. Derrière, Philippe Maurizot (Les Républicains) a obtenu 24,28% des voix. Cette victoire sans appel du candidat Parti socialiste a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ces municipales 2026 à Fos-sur-Mer, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Les forces d'opposition devront accomplir un effort colossal ce dimanche afin de remettre en cause cette suprématie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Fos-sur-Mer ?
Pour voter, les citoyens de la commune sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Fos-sur-Mer. Dans le cadre des élections municipales 2026, les habitants de Fos-sur-Mer sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la commune. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est consultable ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fos-sur-Mer
|Tête de listeListe
|
Jean-Michel Leroy
Liste divers gauche
NOUS SOMMES FOS
|
|
Philippe Maurizot
Liste divers droite
ENSEMBLE, EN MIEUX !
|
|
Jean Fayolle
Liste divers centre
en partage
|
|
Rémi Esnault
Liste divers gauche
NOTRE FOS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Hetsch (27 élus) Fiers d'etre fosseens
|3 295
|58,49%
|
|Philippe Maurizot (4 élus) Concretisons nos espoirs
|1 368
|24,28%
|
|Jean Fayolle (2 élus) Une équipe tournée vers l'avenir
|970
|17,21%
|
|Participation au scrutin
|Fos-sur-Mer
|Taux de participation
|44,54%
|Taux d'abstention
|55,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 816
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|René Raimondi (28 élus) Fos d'abord
|5 164
|65,73%
|
|Philippe Maurizot (4 élus) Concrétiser nos espoirs, c'est possible
|2 071
|26,36%
|
|Jean-Louis Sanial (1 élu) La gauche citoyenne fosseenne
|621
|7,90%
|
|Participation au scrutin
|Fos-sur-Mer
|Taux de participation
|64,27%
|Taux d'abstention
|35,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,86%
|Nombre de votants
|8 087
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