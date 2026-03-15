Résultat de l'élection municipale 2026 à Fos-sur-Mer : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fos-sur-Mer

Tête de listeListe
Jean-Michel Leroy
Jean-Michel Leroy Liste divers gauche
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  • Bernard Logiest
Philippe Maurizot
Philippe Maurizot Liste divers droite
ENSEMBLE, EN MIEUX !
  • Philippe Maurizot
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Jean Fayolle
Jean Fayolle Liste divers centre
en partage
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Rémi Esnault
Rémi Esnault Liste divers gauche
NOTRE FOS
  • Rémi Esnault
  • Anne-Caroline Walter-Cipreo
  • Nicolas Feraud
  • Monique Potin
  • Philippe Troussier
  • Mariama Kouloubaly-Abello
  • Cédric Carian
  • Nathalie Hetsch
  • Christian Pantoustier
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  • René Raimondi
  • Anne Bachman
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  • Michel Roussel
  • Sonia Bouchoul
  • Adil Latioui
  • Laurence Villecroze
  • René Giacalone
  • Marina Defustel
  • Jean Canneddu
  • Audrey Tsopanis
  • Philippe Pomar
  • Rachel Tarantino
  • Norbert Nerani

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Hetsch
Jean Hetsch (27 élus) Fiers d'etre fosseens 		3 295 58,49%
  • Jean Hetsch
  • Anne-Caroline Walter-Cipreo
  • René Raimondi
  • Mariama Kouloubaly-Abello
  • Philippe Troussier
  • Monique Potin
  • Nicolas Feraud
  • Simone Bertet-Aloy
  • Philippe Pomar
  • Pascale Bremond
  • Christian Pantoustier
  • Christine Carton
  • Jean-Michel Leroy
  • Anne Bachman
  • Jean-Yves Duboc
  • Nathalie D'amelio
  • Jean-Philippe Murru
  • Claudie Bigotte-Coullias
  • Cédric Aloy
  • Laurence Le Bian
  • Richard Gasquez
  • Marie-José Caréno Granier
  • Thierry Meglio
  • Michèle Hugues
  • Jacky Chevalier
  • Sonia Bouchoul
  • Hervé Games
Philippe Maurizot
Philippe Maurizot (4 élus) Concretisons nos espoirs 		1 368 24,28%
  • Philippe Maurizot
  • Isabelle Rouby
  • Jean-Marc Hesse
  • Angélique Humbert
Jean Fayolle
Jean Fayolle (2 élus) Une équipe tournée vers l'avenir 		970 17,21%
  • Jean Fayolle
  • Florence Caruso
Participation au scrutin Fos-sur-Mer
Taux de participation 44,54%
Taux d'abstention 55,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 816

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
René Raimondi
René Raimondi (28 élus) Fos d'abord 		5 164 65,73%
  • René Raimondi
  • Anne-Caroline Cipreo
  • Philippe Troussier
  • Mariama Abello
  • Jean Hetsch
  • Monique Potin
  • Philippe Pomar
  • Simone Aloy
  • Bernard Ducognon
  • Caroline Roch
  • Christian Pantoustier
  • Magali Gasparini
  • Jean-Michel Leroy
  • Nathalie Ben Guerrach
  • Louis Michel
  • Claudie Bigotte
  • Richard Gasquez
  • Jeanine Prost
  • Cédric Aloy
  • Lydie Defois
  • Daniel Humblet
  • Fabienne Cauwet
  • Mamadou N'diaye
  • Marie-José Granier
  • Hervé Games
  • Bernadette Villecroze
  • Jean-Yves Duboc
  • Christine Carton
Philippe Maurizot
Philippe Maurizot (4 élus) Concrétiser nos espoirs, c'est possible 		2 071 26,36%
  • Philippe Maurizot
  • Nathalie Brogniet
  • Jean Fayolle
  • Isabelle Rouby
Jean-Louis Sanial
Jean-Louis Sanial (1 élu) La gauche citoyenne fosseenne 		621 7,90%
  • Jean-Louis Sanial
Participation au scrutin Fos-sur-Mer
Taux de participation 64,27%
Taux d'abstention 35,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,86%
Nombre de votants 8 087

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