Résultat de l'élection municipale 2026 à Fos-sur-Mer : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fos-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fos-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fos-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Fos-sur-Mer
11:51 - Un premier constat à Fos-sur-Mer avec les résultats du 1er tour
Lors du premier volet des municipales à Fos-sur-Mer, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous a vu 59,82 % des inscrits se déplacer sur place. Pour ce premier tour, c'est Philippe Maurizot (Divers droite) qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 34,71 % des suffrages exprimés. À sa suite, Rémi Esnault (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 30,70 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a même progressé avec 10,43 points de plus. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Michel Leroy (Divers gauche) est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Jean Fayolle, portant la nuance Divers centre, a obtenu 8,10 % des suffrages, trop peu pour aller au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fos-sur-Mer
Le deuxième tour des élections municipales à Fos-sur-Mer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Michel Leroy
Liste divers gauche
NOUS SOMMES FOS
|
|
Philippe Maurizot
Liste divers droite
ENSEMBLE, EN MIEUX !
|
|
Rémi Esnault
Liste divers gauche
NOTRE FOS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fos-sur-Mer
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe MAURIZOT (Ballotage) ENSEMBLE, EN MIEUX !
|2 726
|34,71%
|Rémi ESNAULT (Ballotage) NOTRE FOS
|2 411
|30,70%
|Jean-Michel LEROY (Ballotage) NOUS SOMMES FOS
|2 080
|26,49%
|Jean FAYOLLE en partage
|636
|8,10%
|Participation au scrutin
|Fos-sur-Mer
|Taux de participation
|59,82%
|Taux d'abstention
|40,18%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|8 018
Source : ministère de l’Intérieur
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