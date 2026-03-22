Résultat de l'élection municipale 2026 à Fos-sur-Mer : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fos-sur-Mer

Le deuxième tour des élections municipales à Fos-sur-Mer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Michel Leroy
Jean-Michel Leroy Liste divers gauche
NOUS SOMMES FOS
  • Jean-Michel Leroy
  • Marie Bertinetti
  • Jean Fayolle
  • Florence Reynaud
  • Cedric Aloy
  • Lucie George
  • Jean-Louis Sanial
  • Precilia Selve
  • Herve Games
  • Odile Dewintre
  • Alexander Dumetz
  • Nora Badri
  • Damien Moutet
  • Isabelle Delcorso
  • Julien Ribeiro
  • Laëtitia Leroy
  • Narou Diagne
  • Manon Gomar
  • Melyan Bihi
  • Sophie Marilly
  • Jean-Claude Licordari
  • Chloë Games
  • Remy Tamas
  • Isabelle Papatico
  • Gerard Gay
  • Pauline Lisi
  • Laurent Conreux
  • Veronique Gil
  • Jean-Pierre Chauzit
  • Ashley Safar
  • Teddy Vales
  • Joelle Cougouluegnes
  • Diego Nunez
  • Sylvie Tallon
  • Abdelaziz Hasseine
Philippe Maurizot
Philippe Maurizot Liste divers droite
ENSEMBLE, EN MIEUX !
  • Philippe Maurizot
  • Isabelle Rouby
  • Jean-Marc Hesse
  • Nathalie Corsaro
  • Michel Heuzé
  • Céline Bagou
  • Wilfrid Pignatel
  • Jade Biagetti
  • Thierry Pey
  • Vanessa Collin Di Rollo
  • Nicolas Berlioux
  • Céline Ortega
  • Robert Decavata
  • Evelyne Cinquantini
  • Nicolas Minassian
  • Françoise Bonnet
  • Alexis Cristofaro
  • Dominique Martinez
  • Jérémy Steffenino
  • Edwige Touillion
  • Yves Naessens
  • Océane Barrot
  • Grégory Persevalle
  • Martine Savioli
  • François Alias
  • Brigitte Ayral
  • Gérard Bodineau
  • Pascale Bagur
  • Éric Briquet
  • Anaëlle Cambouris
  • Gérald Perez
  • Béatrice Stock
  • Philippe Mapelli
  • Elodie Agnifili
  • Gilbert Brogniet
Rémi Esnault
Rémi Esnault Liste divers gauche
NOTRE FOS
  • Rémi Esnault
  • Anne-Caroline Walter-Cipreo
  • Nicolas Feraud
  • Monique Potin
  • Philippe Troussier
  • Mariama Kouloubaly-Abello
  • Cédric Carian
  • Nathalie Hetsch
  • Christian Pantoustier
  • Christine Carton
  • René Raimondi
  • Anne Bachman
  • Jean-Yves Duboc
  • Catherine Lavernhe
  • Richard Gasquez
  • Laurie Esposito
  • Thierry Meglio
  • Djamila Hadji
  • Romain Trolliet
  • Vanessa Amato
  • Jérémy Ciacchini
  • Marie-José Granier
  • Pierre-Marie Gimet
  • Michèle Hugues
  • Michel Roussel
  • Sonia Bouchoul
  • Adil Latioui
  • Laurence Villecroze
  • René Giacalone
  • Marina Defustel
  • Jean Canneddu
  • Audrey Tsopanis
  • Philippe Pomar
  • Rachel Tarantino
  • Norbert Nerani

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fos-sur-Mer

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe MAURIZOT
Philippe MAURIZOT (Ballotage) ENSEMBLE, EN MIEUX ! 		2 726 34,71%
Rémi ESNAULT
Rémi ESNAULT (Ballotage) NOTRE FOS 		2 411 30,70%
Jean-Michel LEROY
Jean-Michel LEROY (Ballotage) NOUS SOMMES FOS 		2 080 26,49%
Jean FAYOLLE
Jean FAYOLLE en partage 		636 8,10%
Participation au scrutin Fos-sur-Mer
Taux de participation 59,82%
Taux d'abstention 40,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 8 018

Source : ministère de l’Intérieur

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