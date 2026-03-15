Résultat de l'élection municipale 2026 à Fosses : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fosses [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fosses sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fosses.
L'actu des élections municipales 2026 à Fosses
13:45 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité à Fosses
Pour ce qui est des contributions locales à Fosses, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint environ 952 euros en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 1 006 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à 44,84 % en 2024 (contre 25,32 % en 2020). Cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 53 300 euros de recettes en 2024, loin des 2,82865 millions d'euros (2 828 650 € très exactement) récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 19,12 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune.
11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Fosses ?
Les résultats des municipales il y a 6 ans à Fosses ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Pierre Barros (Union de la gauche) a pris la première place en récoltant 1 673 bulletins (62,44%). À sa poursuite, Frédéric Deschamps (Divers droite) a capté 1 006 voix (37,55%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Pierre Barros a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Fosses, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Les opposants devront réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche pour renverser cette domination, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Fosses (95470) ?
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. Pour mémoire, le 15 mars 2020, le 1er tour des élections municipales s’est tenu dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de covid. Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats à Fosses. A noter que les 7 bureaux de vote de la ville de Fosses fermeront leurs portes à 20 h. Cette page affichera les résultats à Fosses à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fosses
|Tête de listeListe
|
Jacqueline Haesinger
Liste d'union à gauche
#JeVotePourFosses
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Barros (24 élus) Fosses, la ville que j'aime
|1 673
|62,44%
|
|Frédéric Deschamps (5 élus) Union pour fosses
|1 006
|37,55%
|
|Participation au scrutin
|Fosses
|Taux de participation
|45,15%
|Taux d'abstention
|54,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 762
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Barros (22 élus) Fosses dynamique et solidaire
|1 883
|50,09%
|
|Frédéric Deschamps (7 élus) Union pour fosses
|1 876
|49,90%
|
|Participation au scrutin
|Fosses
|Taux de participation
|61,52%
|Taux d'abstention
|38,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,15%
|Nombre de votants
|3 963
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