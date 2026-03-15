Résultat de l'élection municipale 2026 à Fosses : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fosses

Tête de listeListe
Jacqueline Haesinger
Jacqueline Haesinger Liste d'union à gauche
#JeVotePourFosses
  • Jacqueline Haesinger
  • Pierre Barros
  • Jeanick Solitude
  • Blaise Ethodet Nkake
  • Sonia Lajimi
  • Christophe Lucas
  • Marjory Quiquempois
  • Franck Bleuse
  • Yasmine Jeanne
  • Sadish Jabely Aroumougam
  • Muriel Dumartin
  • Mehdi Nabti
  • Anita Bia
  • Félix Miram-Marthe-Rose
  • Cynthia Cesaire
  • Gildas Quiquempois
  • Sara Srinivasan
  • Patrick Muller
  • Cristina Nistor
  • Tony Bevilacqua
  • Amal Hafed
  • Michel Nung
  • Léonor Serre
  • Patrick Mbeu
  • Zehor Oualmi
  • Yannick Scappatura
  • Maryse Hego
  • Açil Lamzaouek
  • Florence Leber
  • Hubert Emmanuel-Emile
  • Consuelo Nascimento
  • Denis Bores
  • Céline Cruypenninck
  • Jean-Claude Herman
  • Angélique Lenormand

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Barros
Pierre Barros (24 élus) Fosses, la ville que j'aime 		1 673 62,44%
  • Pierre Barros
  • Jacqueline Haesinger
  • Blaise Ethodet
  • Florence Leber
  • Dominique Dufumier
  • Léonor Serre
  • Patrick Muller
  • Jeanick Solitude
  • Jean-Marie Maille
  • Cindy Bourguignon
  • Gildas Quiquempois
  • Lauren Lolo
  • Michel Nung
  • Emele Judith
  • Gildo Vieira
  • Sonia Lajimi
  • Félix Miram
  • Tania Kitic
  • Franck Bleuse
  • Paulette Dorriere
  • Hubert Emmanuel-Emile
  • Maria Consuelo Senis
  • Christophe Lucas
  • Marjory Quiquempois
Frédéric Deschamps
Frédéric Deschamps (5 élus) Union pour fosses 		1 006 37,55%
  • Frédéric Deschamps
  • Liliane Lillo
  • Florent Ly-Machabert
  • Djamila Amgoud
  • David Felicie
Participation au scrutin Fosses
Taux de participation 45,15%
Taux d'abstention 54,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 762

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Barros
Pierre Barros (22 élus) Fosses dynamique et solidaire 		1 883 50,09%
  • Pierre Barros
  • Jacqueline Haesinger
  • Blaise Ethodet Nkake
  • Florence Leber
  • Christophe Lacombe
  • Léonor Serre
  • Jean-Marie Maille
  • Jeanick Solitude
  • Patrick Muller
  • Aïcha Belounis
  • Dominique Dufumier
  • Marie-Christine Couvercelle
  • Christophe Caumartin
  • Cianna Beauzor
  • Michel Nung
  • Bouchra Saadi
  • Hermenegildo Vieira
  • Natacha Seddoh
  • Gildas Quiquempois
  • Paulette Dorriere
  • Hubert Emmanuel-Emile
  • Atika Azeddou
Frédéric Deschamps
Frédéric Deschamps (7 élus) Union pour fosses 		1 876 49,90%
  • Frédéric Deschamps
  • Nadine Gambier
  • Jean-Claude David
  • Djamila Amgoud
  • Clément Gouveia
  • Dominique Sabathier
  • Louis Angot
Participation au scrutin Fosses
Taux de participation 61,52%
Taux d'abstention 38,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,15%
Nombre de votants 3 963

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