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19:18 - Foucherans : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Dans la commune de Foucherans, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections municipales ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 29,27% ont 60 ans et plus. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (86,83%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1033 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,97%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,36%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Foucherans mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 21,22% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Le RN tente toujours plus les électeurs de Foucherans Le parti d'extrême droite était absent au moment de la dernière municipale à Foucherans en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 29,96% des votes lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 51,46% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 25,93% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Foucherans comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,31% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 41,24% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 45,29% lors du vote définitif.

16:58 - Foucherans : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Il y a six ans, le tour de chauffe de la municipale à Foucherans avait été marqué par une abstention de 68,64 %, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 31,36 %) alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, une part importante des électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. Les municipales restent pourtant, avec les présidentielles, un scrutin où les électeurs se mobilisent le plus souvent. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été bornée par une abstention à 20,90 % dans la ville (79,10 % de participation). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,99 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 31,54 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 46,63 % d'abstention. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent le portrait d'une commune souvent détournée des bureaux de vote face aux moyennes nationales. À l'occasion de ces municipales, ce paramètre pèsera en tout cas inévitablement sur les résultats de Foucherans.

15:59 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Foucherans Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (42,31%). Les législatives à Foucherans qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Aurore Vuillemin-Plancon (Rassemblement National) en tête avec 41,24% au premier tour, devant Justine Gruet (Les Républicains) avec 32,58%. C'est néanmoins Justine Gruet (Les Républicains) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 54,71% des suffrages exprimés.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Foucherans reste un territoire tourné vers le Rassemblement national La physionomie politique de Foucherans laisse apparaître une zone d'implantation forte pour la droite radicale. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Foucherans était en effet marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 29,96% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 23,03%. Lors de la finale de l'élection à Foucherans, les électeurs accordaient 51,46% pour Marine Le Pen, contre 48,54% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Foucherans soutenaient en priorité Aurore Vuillemin-Plançon (RN) avec 25,93% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Justine Gruet (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 54,80%.

12:58 - Fiscalité à Foucherans : un dossier sensible à l'approche des municipales 2026 ? À Foucherans, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 9,07 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 9 160 €. Une somme bien en-dessous des 254 330 € perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Foucherans a évolué pour se fixer à un peu plus de 41,70 % en 2024 (contre 14,84 % en 2020). Ce taux s'inscrit dans un cadre national où la moyenne oscille autour de 40 % (en progression de 1,2 point en quatre ans). Une hausse finalement automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Foucherans s'est établi à 793 € en 2024, alors que ce montant se situait à 436 € quatre ans auparavant.

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur les résultats des élections municipales 2020 à Foucherans Lors des élections municipales il y a six ans à Foucherans, les résultats ont fourni un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Unique liste en présence, 'Foucherans, ensemble vers demain' a naturellement engrangé 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Foucherans, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. L'attention cette année se concentrera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité. Un début de réponse limpide a déjà été donné avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).