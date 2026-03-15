Résultat municipale 2026 à Foucherans (39100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Foucherans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Foucherans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Foucherans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe VAUTRIN
Philippe VAUTRIN (17 élus) Foucherans c'est vous, c'est nous ! 		662 71,41%
  • Philippe VAUTRIN
  • Monique PROST
  • François LAVRUT
  • Elodie BOICHUT
  • Claude MAIGNAN
  • Sylvanie LOCATELLI
  • Jean-Michel COMTE
  • Elodie CAMPENET
  • Laurent VIRET
  • Geraldine PROST
  • Aurelien HUGUENET
  • Claire RENAUD
  • Rodolphe DEBRAIS
  • Marie-Christine VERGUET
  • Arnaud LACROIX
  • Sophie GUEY
  • Thibault DAUBARD
Christine RIOTTE
Christine RIOTTE (2 élus) FOUCHERANS, L'AVENIR EN ACTION 		265 28,59%
  • Christine RIOTTE
  • Jean-Luc CROISERAT
Participation au scrutin Foucherans
Taux de participation 63,16%
Taux d'abstention 36,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 955

Source : ministère de l’Intérieur

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