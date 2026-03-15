Résultat de l'élection municipale 2026 à Fougères : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fougères

Tête de listeListe
Christophe Hardy
Christophe Hardy Liste divers gauche
Fougères, L'Avenir ensemble
  • Christophe Hardy
  • Céline Martin
  • Yvon Lhermelin
  • Diana Lefeuvre
  • Eric Besson
  • Emilie Masson
  • Patrick Manceau
  • Christèle Favrais
  • Mathieu Milesi
  • Vanessa Gautier
  • Damien Legris
  • Agnès Malle
  • Henri-Pierre Rouault
  • Anne-Claire Chevrier-Chevallier
  • Thomas Renard
  • Carine Bertru
  • Patrick Gaulier
  • Delphine Michel
  • Christophe Gaullier
  • Marie Sylvianne Bourgeois
  • Gaël Pennetier
  • Magali Dulauroy
  • Jean-Baptiste Dugue
  • Mélinda Aussant
  • Sylvain Biennassis
  • Magalie Bougeard
  • Layïdine Maoulida
  • Valérie Hardy
  • Bertrand Galle
  • Céline Rousseaux
  • Ivane Benichou
  • Manon Maglio
  • Johannick Delalande
  • Delphine Mesnildrey
  • Jean-Pascal Pottier
  • Nathalie Canard
  • Jean-Christian Bourcier
Ludovic Hubert
Ludovic Hubert Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Ludovic Hubert
  • Djida Meziane
  • Jacques Bazin
  • Sabrina Vivies
  • Nicolas Mallet
  • Sylvie Coupé
  • Daniel Bazin
  • Marie-Christine Leclerc
  • Thomas Lebreton
  • Allisson Seize
  • André Lemarchand
  • Sabrina Dherbicourt
  • Issam Harkati
  • Marlène Baptiste
  • Jacques Monier
  • Thamarati Halidi
  • Maxime Martin
  • Nathalie Serre-Combe
  • Gurvan Le Masson
  • Déborah Danquin
  • Madec Germerie
  • Anaëlle Morin
  • Alexandre Theveu
  • Betty Boulenger
  • Didier Desmottes
  • Gabrielle Bourgeois
  • Jean-Marie Halouse
  • Océane Simon
  • Samy Ysope
  • Daphnée Gautier
  • Matthieu Dumont
  • Joanne Langlais
  • Nicolas Esnault
  • Michèle Geulin
  • Xavier Fortun
Alice Lebret
Alice Lebret Liste divers centre
FIERS D'ÊTRE FOUGERAIS
  • Alice Lebret
  • Gilbert Fesselier
  • Patricia Rault
  • François Bouvattier
  • Amélie Garnier
  • Anthony Hue
  • Patricia Désannaux
  • Benoît Du Portal
  • Ghislaine David
  • Thierry Toutain
  • Catherine Duchatelet
  • Claude Herve
  • Celine Carré
  • Wilfrid Godeux
  • Zoé Galiché
  • Stéphane Barbe
  • Cécilia Guillois
  • Aldwin Sollier
  • Marie-Elisabeth Maupilet
  • Mathieu Connangle
  • Romane Serrand
  • Daniel Corvaisier
  • Stéphanie Bordais
  • Yvan Miroux
  • Lucie Milon
  • Nicolas Bossard
  • Laetitia Leray
  • Jules Leray-Lebreton
  • Gaëlle Brindjonc
  • Diwann Chevalier-Duclos
  • Anne Saillour
  • Jean-Claude Rault
  • Christelle Ménard
  • Emmanuel Crocq
  • Cecile Boudet
  • Manech Lebret
Elsa Lafaye
Elsa Lafaye Liste d'union à gauche
FOUGÈRES EN COMMUN
  • Elsa Lafaye
  • Pascal Dalle
  • Claire Guinaudeau
  • Tristan Montbroussous
  • Hélène Diard
  • Frédéric Auffray
  • Elodie Beaudet
  • David Martin
  • Hélène Mocquard
  • Julien Martin
  • Alexandrine Jan
  • Samuel Chevrier
  • Gaëlle Piot
  • Jérôme Riverrain
  • Aurélie Lebredonchel
  • Denis Poulain
  • Françoise Payen
  • Mattéo Jaillet
  • Sophie Thorelle
  • André Robinard
  • Camille Annoot
  • Olivier Daval
  • Catherine Letreneuf
  • Arnaud Viez
  • Pauline Mirgaine
  • Jérémy Prioux
  • Floriane Lutgen
  • Simon Sablé
  • Adeline Gatel
  • Gustave Brizoux
  • Elisabeth Gregoire
  • Jacques Degres
  • Séraphine Schlick
  • Jean-Louis Morice
  • Marie-Pierre Rouger
  • Enki Bedelet
  • Marie Geraudie
Virginie d'Orsanne
Virginie d'Orsanne Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR FOUGÈRES
  • Virginie d'Orsanne
  • Mattéo Génar
  • Albane Morvan
  • Quentin Desmaretz
  • Virginie Reungoat
  • Joël Lefevre
  • Marianne Looten
  • Jaky James
  • Alice Davignon
  • Ludovic Royer
  • Laurence Lebreton
  • Franck-Christophe Beaufrère
  • Odette Monet
  • Xavier Rodier
  • Denise Lebon
  • Pascal Sourdin
  • Solange Combes
  • Jean-Michel Lipp
  • Marie Galodé
  • Stéphane Couanon
  • Morgan Duclos
  • Michel Thomas
  • Ghislaine Touchard
  • Roger Lebrun
  • Odette Harrel
  • Florian Pilloud
  • Colette Combes
  • Johan Phélippart
  • Marie Hubert
  • Benoît Robe
  • Catherine Denis
  • Didier Lamiré
  • Louise James
  • Tanguy Robe
  • Isabelle Vezie
  • Jean Avril
  • Christine Bourdet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Feuvrier
Louis Feuvrier (27 élus) Nous battre ensemble pour amplifier la dynamique 		2 539 51,16%
  • Louis Feuvrier
  • Diana Lefeuvre
  • Eric Besson
  • Patricia Rault
  • Christophe Hardy
  • Evelyne Gautier Le Bail
  • Patrick Manceau
  • Isabelle Collet
  • Nicolas Brichet
  • Maria Carré
  • Jean-Claude Rault
  • Alice Lebret
  • Serge Boudet
  • Vanessa Gautier
  • Mathieu Milesi
  • Patricia Désannaux
  • Jean-Christian Bourcier
  • Allison Durand
  • Khaled Ben Makhlouf
  • Aurélie Boulanger
  • Steve Houssard
  • Solène Delaunay
  • Anthony Frandeboeuf
  • Jocelyne Desancé
  • Alexis Rabaud
  • Asia Marion
  • Arnaud Bridier
Antoine Madec
Antoine Madec (3 élus) Fougères, avec vous! 		929 18,72%
  • Antoine Madec
  • Isabelle Biard
  • Sylvain Bourgeois
Elsa Lafaye
Elsa Lafaye (3 élus) 20 000 maires pour fougères 		839 16,90%
  • Elsa Lafaye
  • Anthony Hue
  • Nolwenn Floch
Virginie D'orsanne
Virginie D'orsanne (2 élus) Rassemblement pour fougères 		537 10,82%
  • Virginie D'orsanne
  • Jimmy Bourlieux
Ludovic Hubert
Ludovic Hubert Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		118 2,37%
Participation au scrutin Fougères
Taux de participation 37,99%
Taux d'abstention 62,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 123

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Feuvrier
Louis Feuvrier (25 élus) Se battre et réussir ensemble avec louis fevrier 		4 144 48,31%
  • Louis Feuvrier
  • Evelyne Gautier Le Bail
  • Patrick Manceau
  • Patricia Ferlaux
  • Jean-François Garnier
  • Maria Carre
  • Eric Besson
  • Alice Lebret
  • Jean-Claude Rault
  • Marie Prothiau
  • Jacky Lemoigne
  • Patricia Rault
  • Serge Boudet
  • Anne-Laure Bonjour
  • Christophe Hardy
  • Marie-Léone Le Gac Cochet
  • Pascal Rouland
  • Cécile Couasnon
  • Jean-Christian Bourcier
  • Elsa Lafaye
  • Claude Herve
  • Gwénaëlle Bosse
  • Patrice Ablain
  • Anne-Céline Boutros
  • Khaled Benmakhlouf
Isabelle Biard
Isabelle Biard (6 élus) Fougères autrement 		3 015 35,15%
  • Isabelle Biard
  • Christophe Conan
  • Delphine Vieuxbled
  • Rolland Coquet
  • Catherine Ausseurs
  • Christophe Communier
Gilles Pennelle
Gilles Pennelle (2 élus) Rassemblement bleu marine pour fougères 		1 418 16,53%
  • Gilles Pennelle
  • Virginie D'orsanne
Participation au scrutin Fougères
Taux de participation 61,92%
Taux d'abstention 38,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,22%
Nombre de votants 8 862

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Feuvrier
Louis Feuvrier Se battre et réussir ensemble avec louis fevrier 		3 599 42,70%
Isabelle Biard
Isabelle Biard Fougères autrement 		2 616 31,03%
Gilles Pennelle
Gilles Pennelle Rassemblement bleu marine pour fougères 		1 428 16,94%
Patricia Gressent
Patricia Gressent Energies collectives 		785 9,31%
Participation au scrutin Fougères
Taux de participation 60,73%
Taux d'abstention 39,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,05%
Nombre de votants 8 693

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