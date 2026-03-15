Résultat de l'élection municipale 2026 à Fougères : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fougères [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fougères sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fougères.
L'actu des élections municipales 2026 à Fougères
13:09 - Louis Feuvrier vainqueur de la dernière municipale à Fougères
À Fougères, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont révélés particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour, Louis Feuvrier (Divers centre) a creusé l'écart en récoltant 51,16% des soutiens. À sa poursuite, Antoine Madec (Divers droite) a rassemblé 18,72% des voix. Elsa Lafaye (Divers gauche) était à la troisième place, obtenant 839 bulletins (16,90%). Ce triomphe au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Fougères, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour renverser cette suprématie ce dimanche, les opposants devront redoubler d'efforts, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Elections à Fougères : les horaires des bureaux de vote
Les 15 bureaux de vote de la commune de Fougères ferment leurs portes à 18 h. Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour déterminer qui va diriger leur commune pour les six prochaines années. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Ci-dessous, vous pouvez découvrir la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Fougères. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fougères
|Tête de listeListe
|
Christophe Hardy
Liste divers gauche
Fougères, L'Avenir ensemble
|
|
Ludovic Hubert
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Alice Lebret
Liste divers centre
FIERS D'ÊTRE FOUGERAIS
|
|
Elsa Lafaye
Liste d'union à gauche
FOUGÈRES EN COMMUN
|
|
Virginie d'Orsanne
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR FOUGÈRES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Feuvrier (27 élus) Nous battre ensemble pour amplifier la dynamique
|2 539
|51,16%
|
|Antoine Madec (3 élus) Fougères, avec vous!
|929
|18,72%
|
|Elsa Lafaye (3 élus) 20 000 maires pour fougères
|839
|16,90%
|
|Virginie D'orsanne (2 élus) Rassemblement pour fougères
|537
|10,82%
|
|Ludovic Hubert Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|118
|2,37%
|Participation au scrutin
|Fougères
|Taux de participation
|37,99%
|Taux d'abstention
|62,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 123
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Feuvrier (25 élus) Se battre et réussir ensemble avec louis fevrier
|4 144
|48,31%
|
|Isabelle Biard (6 élus) Fougères autrement
|3 015
|35,15%
|
|Gilles Pennelle (2 élus) Rassemblement bleu marine pour fougères
|1 418
|16,53%
|
|Participation au scrutin
|Fougères
|Taux de participation
|61,92%
|Taux d'abstention
|38,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,22%
|Nombre de votants
|8 862
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Feuvrier Se battre et réussir ensemble avec louis fevrier
|3 599
|42,70%
|Isabelle Biard Fougères autrement
|2 616
|31,03%
|Gilles Pennelle Rassemblement bleu marine pour fougères
|1 428
|16,94%
|Patricia Gressent Energies collectives
|785
|9,31%
|Participation au scrutin
|Fougères
|Taux de participation
|60,73%
|Taux d'abstention
|39,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,05%
|Nombre de votants
|8 693
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