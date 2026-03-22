Résultat de l'élection municipale 2026 à Fougères : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fougères [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fougères sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fougères.
L'actu des élections municipales 2026 à Fougères
11:49 - Que disaient les résultats des élections municipales à Fougères dimanche dernier ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Fougères, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote s'est soldé par une participation de 60,17 % localement. C'est Alice Lebret (Divers centre) qui s'est placée en première position en récoltant 31,55 % des votes. Dans son sillage, Elsa Lafaye (Union de la gauche) a pris la position de dauphine avec 22,96 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Christophe Hardy, étiqueté Divers gauche, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Virginie D'orsanne, portant la nuance Rassemblement National, a terminé avec 21,22 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fougères
Le deuxième tour des élections municipales à Fougères a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Alice Lebret
Liste divers centre
FIERS D'ÊTRE FOUGERAIS
|
|
Elsa Lafaye
Liste d'union à gauche
Fougères, un avenir commun
|
|
Virginie d'Orsanne
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR FOUGÈRES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fougères
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alice LEBRET (Ballotage) FIERS D'ÊTRE FOUGERAIS
|2 483
|31,55%
|Elsa LAFAYE (Ballotage) FOUGÈRES EN COMMUN
|1 807
|22,96%
|Christophe HARDY (Ballotage) Fougères, L'Avenir ensemble
|1 748
|22,21%
|Virginie D'ORSANNE (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR FOUGÈRES
|1 670
|21,22%
|Ludovic HUBERT Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|162
|2,06%
|Participation au scrutin
|Fougères
|Taux de participation
|60,17%
|Taux d'abstention
|39,83%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Nombre de votants
|8 073
Source : ministère de l’Intérieur
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