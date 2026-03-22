Résultat de l'élection municipale 2026 à Fougères : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fougères

Le deuxième tour des élections municipales à Fougères a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Alice Lebret
Alice Lebret Liste divers centre
FIERS D'ÊTRE FOUGERAIS
  • Alice Lebret
  • Gilbert Fesselier
  • Patricia Rault
  • François Bouvattier
  • Amélie Garnier
  • Anthony Hue
  • Patricia Désannaux
  • Benoît Du Portal
  • Ghislaine David
  • Thierry Toutain
  • Catherine Duchatelet
  • Claude Herve
  • Celine Carré
  • Wilfrid Godeux
  • Zoé Galiché
  • Stéphane Barbe
  • Cécilia Guillois
  • Aldwin Sollier
  • Marie-Elisabeth Maupilet
  • Mathieu Connangle
  • Romane Serrand
  • Daniel Corvaisier
  • Stéphanie Bordais
  • Yvan Miroux
  • Lucie Milon
  • Nicolas Bossard
  • Laetitia Leray
  • Jules Leray-Lebreton
  • Gaëlle Brindjonc
  • Diwann Chevalier-Duclos
  • Anne Saillour
  • Jean-Claude Rault
  • Christelle Ménard
  • Emmanuel Crocq
  • Cecile Boudet
  • Manech Lebret
Elsa Lafaye
Elsa Lafaye Liste d'union à gauche
Fougères, un avenir commun
  • Elsa Lafaye
  • Pascal Dalle
  • Claire Guinaudeau
  • Julien Martin
  • Diana Lefeuvre
  • Tristan Montbroussous
  • Céline Martin
  • Frédéric Auffray
  • Hélène Diard
  • Christophe Hardy
  • Emilie Masson
  • Eric Besson
  • Elodie Beaudet
  • Mathieu Milesi
  • Aurélie Lebredonchel
  • David Martin
  • Christèle Favrais
  • Damien Legris
  • Alexandrine Jan
  • Henri-Pierre Rouault
  • Gaëlle Piot
  • Thomas Renard
  • Anne-Claire Chevrier-Chevallier
  • Jérôme Riverrain
  • Françoise Payen
  • Jean-Baptiste Dugue
  • Delphine Michel
  • Denis Poulain
  • Camille Annoot
  • Sylvain Biennassis
  • Agnès Malle
  • André Robinard
  • Pauline Mirgaine
  • Jean-Pascal Pottier
  • Marie-Pierre Rouger
  • Jérémy Prioux
  • Marie Sylvianne Bourgeois
Virginie d'Orsanne
Virginie d'Orsanne Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR FOUGÈRES
  • Virginie d'Orsanne
  • Mattéo Génar
  • Albane Morvan
  • Quentin Desmaretz
  • Virginie Reungoat
  • Joël Lefevre
  • Marianne Looten
  • Jaky James
  • Alice Davignon
  • Ludovic Royer
  • Laurence Lebreton
  • Franck-Christophe Beaufrère
  • Odette Monet
  • Xavier Rodier
  • Denise Lebon
  • Pascal Sourdin
  • Solange Combes
  • Jean-Michel Lipp
  • Marie Galodé
  • Stéphane Couanon
  • Morgan Duclos
  • Michel Thomas
  • Ghislaine Touchard
  • Roger Lebrun
  • Odette Harrel
  • Florian Pilloud
  • Colette Combes
  • Johan Phélippart
  • Marie Hubert
  • Benoît Robe
  • Catherine Denis
  • Didier Lamiré
  • Louise James
  • Tanguy Robe
  • Isabelle Vezie
  • Jean Avril
  • Christine Bourdet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fougères

Tête de listeListe Voix % des voix
Alice LEBRET
Alice LEBRET (Ballotage) FIERS D'ÊTRE FOUGERAIS 		2 483 31,55%
Elsa LAFAYE
Elsa LAFAYE (Ballotage) FOUGÈRES EN COMMUN 		1 807 22,96%
Christophe HARDY
Christophe HARDY (Ballotage) Fougères, L'Avenir ensemble 		1 748 22,21%
Virginie D'ORSANNE
Virginie D'ORSANNE (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR FOUGÈRES 		1 670 21,22%
Ludovic HUBERT
Ludovic HUBERT Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		162 2,06%
Participation au scrutin Fougères
Taux de participation 60,17%
Taux d'abstention 39,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 8 073

Source : ministère de l’Intérieur

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