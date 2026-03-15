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19:21 - Le poids démographique et économique de Fougères aux municipales Au cœur de la campagne électorale municipale, Fougères est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 20 602 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 278 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 13 543 foyers fiscaux. Dans la ville, 13,62% des résidents sont des enfants, et 12,61% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Fougères incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 011 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 14,14%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 23 806 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Fougères contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Le RN marque des points à Fougères Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Fougères en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 17,91% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 31,51% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 13,55% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Fougères comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 24,84% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 25,52% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 28,47% lors du vote définitif.

16:58 - À Fougères, l'abstention s'annonce forte aux municipales Il y a six ans à Fougères, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 37,99 % des électeurs se rendre aux urnes dans la commune, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que le pays était durement touché par la pandémie du coronavirus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 73,85 %. Si la nature de ces élections se distingue des enjeux purement locaux, il est intéressant d'examiner la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 48,61 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation grimper très nettement à 68,29 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 51,16 % des citoyens locaux. En prenant du recul, les chiffres établissent le profil d'une contrée moins participative que la moyenne par rapport aux tendances françaises. L'adhésion au scrutin de Fougères constituera en tout cas un gros enjeu pour cette municipale.

15:59 - Le vote de Fougères nettement ancré à droite en 2024 La préférence des électeurs de Fougères a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un fief macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée. Les Européennes 2024 à Fougères avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (24,84%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 21,47% des voix. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Thierry Benoit (Ensemble !) aux avants-postes avec 43,88% au premier tour, devant Elsa Lafaye (Union de la gauche) avec 28,56%. Le second round n'a pas changé grand chose, Thierry Benoit culminant à 71,53% des votes localement.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Fougères ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Fougères soutenaient en priorité Thierry Benoit (Ensemble !) avec 48,94% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,53%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Fougères plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 36,30% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 19,35%. Le duel final se soldait finalement par un score de 68,49% pour Emmanuel Macron, contre 31,51% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Fougères frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections Pour ce qui est de la fiscalité de Fougères, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 868 € en 2024 (dernière année connue) contre 655 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 49,16 % en 2024 (contre près de 22,64 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 334 270 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 3,72014 millions d'euros (3 720 140 € très exactement) enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 18,33 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Louis Feuvrier vainqueur de la dernière municipale à Fougères À Fougères, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont révélés particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour, Louis Feuvrier (Divers centre) a creusé l'écart en récoltant 51,16% des soutiens. À sa poursuite, Antoine Madec (Divers droite) a rassemblé 18,72% des voix. Elsa Lafaye (Divers gauche) était à la troisième place, obtenant 839 bulletins (16,90%). Ce triomphe au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Fougères, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour renverser cette suprématie ce dimanche, les opposants devront redoubler d'efforts, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.