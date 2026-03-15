Résultat municipale 2026 à Fougères (35300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fougères a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fougères, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fougères [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alice LEBRET
Alice LEBRET FIERS D'ÊTRE FOUGERAIS 		2 483 31,55%
Elsa LAFAYE
Elsa LAFAYE FOUGÈRES EN COMMUN 		1 807 22,96%
Christophe HARDY
Christophe HARDY Fougères, L'Avenir ensemble 		1 748 22,21%
Virginie D'ORSANNE
Virginie D'ORSANNE RASSEMBLEMENT POUR FOUGÈRES 		1 670 21,22%
Ludovic HUBERT
Ludovic HUBERT Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		162 2,06%
Participation au scrutin Fougères
Taux de participation 60,17%
Taux d'abstention 39,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 8 073

Source : ministère de l’Intérieur

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