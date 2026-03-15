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19:19 - Fougerolles-Saint-Valbert : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Fougerolles-Saint-Valbert, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec une population de 3 777 habitants répartis dans 2 235 logements, cette ville présente une densité de 69 habitants par km². L'existence de 207 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 29% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 31,27% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,96% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,05%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 26 909 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. Fougerolles-Saint-Valbert manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.

17:57 - Fougerolles-Saint-Valbert : des scrutins marqués par la poussée RN Le RN était exclu du groupe de tête lors des municipales à Fougerolles-Saint-Valbert en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 35,93% des votes lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 56,83% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 33,36% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste obtenait 52,13% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 43,65% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 47,24% pour le parti nationaliste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emeric Salmon.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 49,69 % de participation Les archives de 2020 révèlent que 1 516 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Fougerolles-Saint-Valbert, soit un taux de participation de 49,69 % (dans la moyenne nationale) alors que sévissait l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 2 248 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 73,27 % de participation. Si la nature de ces élections diffère des enjeux strictement locaux, les élections législatives de 2022 et de 2024 offrent une base de comparaison tout à fait pertinente. En 2022, les législatives livraient pour leur part une participation de 46,56 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 67,18 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient attiré 54,47 % des électeurs. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la municipalité apparaît visiblement comme une contrée relativement attachée au vote. Pour cette municipale, cette contingence à Fougerolles-Saint-Valbert sera en définitive capitale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Fougerolles-Saint-Valbert Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Fougerolles-Saint-Valbert. Les Européennes du printemps 2024 à Fougerolles-Saint-Valbert avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (43,65%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 11,81% des votes. Emeric Salmon (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections législatives à Fougerolles-Saint-Valbert après la dissolution de l'Assemblée avec 47,24%. Eric Houlley (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 20,80%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription.

14:57 - Fougerolles-Saint-Valbert : retour sur les résultats de la dernière présidentielle Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Fougerolles-Saint-Valbert choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 35,93% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 22,89%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,83% pour Marine Le Pen, contre 43,17% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Fougerolles-Saint-Valbert portaient leur choix sur Emeric Salmon (RN) avec 33,36% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,13% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Fougerolles-Saint-Valbert : la situation fiscale observée avant les municipales Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Fougerolles-Saint-Valbert, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 8,26 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 26 900 euros environ, marquant une forte baisse face aux quelque 318 300 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Fougerolles-Saint-Valbert a évolué pour se fixer à 37,56 % en 2024 (contre 13,12 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Fougerolles-Saint-Valbert a atteint environ 848 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 436 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Fougerolles-Saint-Valbert Les rapports de force politiques locaux actuels demeurent, à ce jour encore, conditionnés par le verdict des dernières élections municipales à Fougerolles-Saint-Valbert. Au terme du premier tour, Benoît Miege (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en recueillant 73,25% des bulletins. À ses trousses, Aurélien Gras (Divers) a capté 26,74% des suffrages. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a rendu tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Fougerolles-Saint-Valbert, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Cette victoire sans appel place les forces d'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.