Résultat municipale 2026 à Fougerolles-Saint-Valbert (70220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fougerolles-Saint-Valbert a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fougerolles-Saint-Valbert, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fougerolles-Saint-Valbert [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain GRILLOT
Alain GRILLOT (22 élus) FIERS DE NOS VALEURS, ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		1 011 52,60%
  • Alain GRILLOT
  • Colette ANDRE
  • Fabrice OUGIER
  • Mathilde DIRAND
  • Paul NIGAY
  • Christiane GROSJEAN
  • Michel VILLEMIN
  • Véronique GROSJEAN
  • François VIALIS
  • Emilie PERRY
  • Anthony KURTZEMANN
  • Maria AUBEL
  • Anthony VAUBOURG
  • Mélanie DURUPT
  • Patrick MENIGOZ
  • Ingrid FAUVEL
  • Adrian DUMITRACHE
  • Elodie RAPENNE
  • Noël JOLY
  • Laila AKRIM
  • Benjamin CHOLLEY
  • Catherine PHEULPIN
Philippe GUSTIN
Philippe GUSTIN (4 élus) Fougerolles-Saint-Valbert : Héritage et Avenir 		512 26,64%
  • Philippe GUSTIN
  • Christiane OUDOT
  • Nicolas LEMERCIER
  • Emilie ROULEAUX
Claudie JAILLET
Claudie JAILLET (3 élus) Fougerolles-Saint-Valbert est à vous ! 		399 20,76%
  • Claudie JAILLET
  • Sylvain VERNIER
  • Juliette GOLLY
Participation au scrutin Fougerolles-Saint-Valbert
Taux de participation 65,83%
Taux d'abstention 34,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,73%
Nombre de votants 2 017

Source : ministère de l’Intérieur

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