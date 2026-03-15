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19:18 - Dynamique électorale à Foulayronnes : une analyse socio-démographique La démographie et le profil socio-économique de Foulayronnes déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,20% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 37 203 €/an souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 3161 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,33%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,77%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,41%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Foulayronnes, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - La commune de Foulayronnes se tourne vers le RN Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Foulayronnes il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 23,33% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 42,07% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 23,78% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le RN arrachait 43,32% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 32,61% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 38,22% pour le RN. Il terminera avec 42,56% lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Foulayronnes ? Pour cette municipale 2026, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Foulayronnes sera déterminante dans la conclusion du scrutin. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 41,93 % pour le premier tour des élections il y a six ans, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que le rendez-vous avait été maintenu en pleine pandémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'établir à 19,66 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 46,88 % en 2022 à seulement 27,33 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 40,24 % (contre 48,51 % en France). En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent in fine le profil d'une commune qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Il y a deux ans, Foulayronnes a choisi la droite Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Foulayronnes avaient propulsé aux avants-postes Sébastien Delbosq (Rassemblement National) avec 38,22% au premier tour, devant Michel Lauzzana (Majorité présidentielle) avec 33,05%. Au second tour, c'est en revanche Michel Lauzzana (Ensemble !) qui a raflé la mise avec 57,44% des suffrages exprimés. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Foulayronnes s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,61%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,59%) et Raphaël Glucksmann (14,60%). La physionomie politique de Foulayronnes a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Les électeurs de Foulayronnes avaient opté pour le centre il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Foulayronnes accordaient leurs suffrages à Michel Lauzzana (Ensemble !) avec 34,02% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,68% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Foulayronnes choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 27,44% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen avec 23,33%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,93% pour Emmanuel Macron, contre 42,07% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Foulayronnes comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - La municipalité de Foulayronnes a dans l'ensemble augmenté sa fiscalité Pour ce qui est des contributions locales à Foulayronnes, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint environ 1 143 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 791 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 53,03 % en 2024 (contre environ 25,70 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 36 900 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 872 310 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 10,20 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - La liste Divers centre en tête à Foulayronnes lors des dernières municipales Quels enseignements peut-on tirer de l'issue des municipales précédentes à Foulayronnes ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Bruno Dubos (Divers centre) a viré en tête en recueillant 61,69% des bulletins. Deuxième, Laurent Maillard (Divers) a capté 24,45% des votes. Ce succès d'emblée de Bruno Dubos a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Foulayronnes, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à un défi colossal ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.