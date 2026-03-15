Résultat municipale 2026 à Foulayronnes (47510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Foulayronnes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Foulayronnes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Foulayronnes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno DUBOS
Bruno DUBOS (25 élus) NOUS FOULAYRONNAIS 		2 144 70,81%
  • Bruno DUBOS
  • Nathalie RICHASSE
  • Vincent OLIVIER
  • Raphaëlle CAVALIE
  • Jean-François BUER
  • Nadège GESSON MAIRAL
  • Jean-Michel JADAS
  • Nicole DUPIEU PIQUES
  • Jean-Paul ROUSSEAU
  • Bénédicte GUELFI
  • Jean-Philippe SIMON
  • Edwige BAURET
  • Alexandre CHARIÉ
  • Michelle COMBA
  • Joël COLLET
  • Sylvie LABEAU
  • Jean-Baptiste DUPUY
  • Pauline DELEU
  • Julien PARISATO
  • Christine CHABOT
  • Francis CRÉPIN
  • Monique LOREAU
  • Stéphane LOUVEZY
  • Emmanuelle FOGALE
  • Julien GROSPIRON
Marie LESCOU GOURGUE
Marie LESCOU GOURGUE (4 élus) FOULAYRONNES C'EST VOUS 		884 29,19%
  • Marie LESCOU GOURGUE
  • Serge MARTY
  • Patricia RIGAUD
  • Stéphane VIARD
Participation au scrutin Foulayronnes
Taux de participation 70,76%
Taux d'abstention 29,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 3 091

Source : ministère de l’Intérieur

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