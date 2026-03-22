Résultat municipale 2026 à Fouquenies (60000) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fouquenies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fouquenies, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fouquenies [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine HERAULT
Catherine HERAULT (9 élus) TOUS UNIS POUR FOUQUENIES 		145 55,77%
  • Catherine HERAULT
  • Herve DAUGE
  • Sylvie MYLLE
  • Jonathan FLINOIS
  • Anne DUBERT
  • Bruno BERENGER
  • Valérie CHEVASSUS-CLÉMENT
  • Vincent DEPRETZ
  • Isabelle LORY
Corinne LEGRAND
Corinne LEGRAND (2 élus) REUNIS POUR FOUQUENIES 		115 44,23%
  • Corinne LEGRAND
  • Michel DEBLOCK
Participation au scrutin Fouquenies
Taux de participation 81,96%
Taux d'abstention 18,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Nombre de votants 268

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Fouquenies - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine HERAULT
Catherine HERAULT (Ballotage) TOUS UNIS POUR FOUQUENIES 		119 46,85%
Corinne LEGRAND
Corinne LEGRAND (Ballotage) TOUS ENSEMBLE POUR FOUQUENIES 		71 27,95%
Michel DEBLOCK
Michel DEBLOCK (Ballotage) Ensemble construisons un avenir serein pour Fouquenies 		64 25,20%
Participation au scrutin Fouquenies
Taux de participation 79,51%
Taux d'abstention 20,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 260

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