Résultat municipale 2026 à Fouquenies (60000) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fouquenies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fouquenies, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fouquenies [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine HERAULT (9 élus) TOUS UNIS POUR FOUQUENIES
|145
|55,77%
|
|Corinne LEGRAND (2 élus) REUNIS POUR FOUQUENIES
|115
|44,23%
|
|Participation au scrutin
|Fouquenies
|Taux de participation
|81,96%
|Taux d'abstention
|18,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,24%
|Nombre de votants
|268
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Fouquenies - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine HERAULT (Ballotage) TOUS UNIS POUR FOUQUENIES
|119
|46,85%
|Corinne LEGRAND (Ballotage) TOUS ENSEMBLE POUR FOUQUENIES
|71
|27,95%
|Michel DEBLOCK (Ballotage) Ensemble construisons un avenir serein pour Fouquenies
|64
|25,20%
|Participation au scrutin
|Fouquenies
|Taux de participation
|79,51%
|Taux d'abstention
|20,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|260
Election municipale 2026 à Fouquenies [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fouquenies sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fouquenies.
L'actu des élections municipales 2026 à Fouquenies
18:34 - Comment a voté Fouquenies en 2024 ?
Au printemps 2024, les élections législatives à Fouquenies avaient favorisé Claire Marais-Beuil (Rassemblement National) avec 36,13% au premier tour, devant Victor Habert-Dassault (Les Républicains) avec 32,35%. Au second tour, c'est en revanche Victor Habert-Dassault (Les Républicains) qui a doublé son adversaire avec 64,11% des suffrages exprimés. Lors du match européen près d'un mois plus tôt, les électeurs de Fouquenies avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 34,29% des votes. Le panorama politique de Fouquenies a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Fouquenies
Les résultats des précédentes municipales à Fouquenies ont fourni un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Signalons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé sur la base de candidatures à titre individuel et non de listes. Dès le premier tour, 11 sièges ont par ailleurs été pourvus. Lors de ce premier tour, Thomas Blondeel a réuni le plus de voix avec 95,71% des soutiens. Juste derrière, Yohann Letailleur a recueilli 95,23% des suffrages. La troisième place est revenue à Michel Deblock, s'adjugeant 91,90% des électeurs. Chez les votants, ces scores extrêmement serrés témoignaient d'un choix partagé. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Fouquenies, cette dynamique très particulière sera une fois encore scrutée avec attention. Il faut néanmoins rappeler que le mode de scrutin individuel n'a plus cours en France.
13:58 - Qui s'est qualifié à Fouquenies pour le 2e tour de la municipale ?
Le duel oppose donc ce dimanche la liste de Catherine Herault (DIV) et Corinne Legrand sous l'étiquette DIV, selon la liste des candidats au deuxième tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine. En dépit d'un score à plus de 10 %, Michel Deblock a décidé de ne pas concourir à cette élection finale. L'horaire de fermeture du bureau de vote de Fouquenies a été défini à 18 heures.
11:59 - Quels étaient les résultats de la municipale à Fouquenies il y a une semaine ?
Catherine Herault a remporté le premier volet des élections municipales 2026 à Fouquenies la semaine dernière, avec 46,85 % des suffrages exprimés. Corinne Legrand est arrivée en deuxième position avec 27,95 %. L'avance de la gagnante provisoire a été importante d'emblée. Du côté des autres candidats, avec 25,20 %, Michel Deblock s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Fouquenies, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 20,49 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Villes voisines de Fouquenies
- Fouquenies (60000)
- Ecole primaire à Fouquenies
- Maternités à Fouquenies
- Crèches et garderies à Fouquenies
- Salaires à Fouquenies
- Impôts à Fouquenies
- Dette et budget de Fouquenies
- Climat et historique météo de Fouquenies
- Accidents à Fouquenies
- Délinquance à Fouquenies
- Inondations à Fouquenies
- Nombre de médecins à Fouquenies
- Pollution à Fouquenies
- Entreprises à Fouquenies
- Prix immobilier à Fouquenies