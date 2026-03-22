Résultat de l'élection municipale 2026 à Fouquières-lès-Lens : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fouquières-lès-Lens

Le deuxième tour des élections municipales à Fouquières-lès-Lens a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Carnot Bourgeois
Carnot Bourgeois Liste divers gauche
REANIMONS FOUQUIERES
  • Carnot Bourgeois
  • Renée Paw
  • Fabrice Burgnies
  • Muriel Warnez
  • Eric Vanelstraete
  • Chloe Capron
  • Gregory Fontaine
  • Dounia Abdi
  • Jean-Claude Acoulon
  • Allison Pellegrin
  • Edouard Paw
  • Christelle Quenon
  • Grégory Minot
  • Coraline Buquet
  • Jeremy Dupont
  • Virginie Sarazin
  • Bruno Buquet
  • Veronique Waterlot
  • Gregory Degardin
  • Patricia Lopez
  • Julien Saint-Maxent
  • Madison Plaska
  • Thierry Tribout
  • Laetitia Laskowski
  • Albert Neuville
  • Urielle Fontaine
  • Mickael Laurent
  • Graziella Capel
  • Michel Lecoustre
Isabelle Buyck Dhinnin
Isabelle Buyck Dhinnin Liste divers gauche
AVEC VOUS POUR FOUQUIERES
  • Isabelle Buyck Dhinnin
  • Rémi Payen
  • Sandrine Flinois
  • Aurélien Vetu
  • Claudia Lefevre
  • Yannick Caillieret
  • Karine Drzewiecki
  • Dimitri Veyer
  • Lise Janez
  • David Blothiaux
  • Carolane Dacheville
  • Francis Darcheville
  • Béatrice Deloffre
  • Laurent Leclercq
  • Marie Christine Devigne
  • Cédric Lefevre
  • Laura Detrez
  • Jérémy Plisson
  • Virginie Briois
  • Geoffrey Cauchie
  • Magalie Payen
  • Bruno Verrier
  • Isabelle Dacheville
  • Hervé Buyck
  • Faustine Leclercq
  • Cédrick Fritsch
  • Émilie Baert
  • Ali Yarroudh
  • Bernadette Mottet
  • Pierre Parisot
  • Sandrine Payen
Donata Hochart
Donata Hochart Liste d'union à gauche
UNIS POUR FOUQUIERES
  • Donata Hochart
  • Daniel Degand
  • Claudine Hermel
  • Axel Faciaux
  • Dominique Henot
  • Guillaume Fournier
  • Laurence Bielkin
  • Christophe Coquel
  • Marie-Claude Touil
  • Fouad Boudaoud
  • Emmanuelle Rault
  • Christophe Ciurys
  • Audrey Tavernese
  • Philippe Porzycki
  • Marie-Hélène Meresse
  • Abdelouhab Bensedira
  • Brigitte Przyborowski
  • Joseph Mendola
  • Françoise Sacleux
  • Bruno Pezé
  • Maude Chavaudra
  • Francky Sacleux
  • Marie-Josée Gruyelle
  • Bernard Niemc
  • Marie-Josephe Michaux
  • Calogero Milazzo
  • Bernadette Gajda
  • Jacques Tanghe
  • Stéphanie Garenaux
  • Gérard Marie
  • Karyne Bouchez

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fouquières-lès-Lens

Tête de listeListe Voix % des voix
Donata HOCHART
Donata HOCHART (Ballotage) UNIS POUR FOUQUIERES 		1 098 46,96%
Carnot BOURGEOIS
Carnot BOURGEOIS (Ballotage) REANIMONS FOUQUIERES 		748 31,99%
Isabelle BUYCK DHINNIN
Isabelle BUYCK DHINNIN (Ballotage) AVEC VOUS POUR FOUQUIERES 		492 21,04%
Participation au scrutin Fouquières-lès-Lens
Taux de participation 56,36%
Taux d'abstention 43,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Nombre de votants 2 425

Source : ministère de l’Intérieur

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