Résultat de l'élection municipale 2026 à Fouquières-lès-Lens : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fouquières-lès-Lens [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fouquières-lès-Lens sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fouquières-lès-Lens.
L'actu des élections municipales 2026 à Fouquières-lès-Lens
11:44 - Qui est en tête à Fouquières-lès-Lens avant le 2e tour de ces élections municipales ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Fouquières-lès-Lens, le scrutin a vu 56,36 % des inscrits se déplacer sur place, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. C'est Donata Hochart (Union de la gauche) qui a pris la tête en récoltant 46,96 % des votes. Derrière, Carnot Bourgeois (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 31,99 %. Le match a nettement tourné à l'avantage de la leader. Comme il y a six ans, Donata Hochart est restée au sommet du classement, mais elle a accusé une lourde baisse avec 22 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, avec 21,04 %, Isabelle Buyck Dhinnin (Divers gauche) s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fouquières-lès-Lens
Le deuxième tour des élections municipales à Fouquières-lès-Lens a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Carnot Bourgeois
Liste divers gauche
REANIMONS FOUQUIERES
|
|
Isabelle Buyck Dhinnin
Liste divers gauche
AVEC VOUS POUR FOUQUIERES
|
|
Donata Hochart
Liste d'union à gauche
UNIS POUR FOUQUIERES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fouquières-lès-Lens
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Donata HOCHART (Ballotage) UNIS POUR FOUQUIERES
|1 098
|46,96%
|Carnot BOURGEOIS (Ballotage) REANIMONS FOUQUIERES
|748
|31,99%
|Isabelle BUYCK DHINNIN (Ballotage) AVEC VOUS POUR FOUQUIERES
|492
|21,04%
|Participation au scrutin
|Fouquières-lès-Lens
|Taux de participation
|56,36%
|Taux d'abstention
|43,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Nombre de votants
|2 425
Source : ministère de l’Intérieur
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