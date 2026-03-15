Résultat de l'élection municipale 2026 à Fourmies : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fourmies [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fourmies sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fourmies.
L'actu des élections municipales 2026 à Fourmies
13:09 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Fourmies ?
Les configurations politiques locales demeurent encore aujourd'hui façonnées par l'issue du dernier scrutin municipal à Fourmies. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Mickaël Hiraux (Divers droite) a terminé en tête en rassemblant 2 516 soutiens (67,11%). En deuxième position, Franck Berteaux (Divers gauche) a recueilli 24,11% des voix. Corinne Ride (Divers droite) a suivi, rassemblant 6,16% des électeurs. Cette victoire sans appel du candidat Divers droite a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Fourmies, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Afin de contester cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront redoubler d'efforts, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les municipales à Fourmies ont lieu aujourd'hui
Pour voter, les habitants de la commune peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Fourmies. Les élections municipales se tiennent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin va permettre de désigner les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. À titre de rappel, les dernières élections municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de coronavirus. Retrouvez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Fourmies. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fourmies
|Tête de listeListe
|
Marie-Claude Rondeaux
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Mickaël Hiraux
Liste divers droite
Ensemble, continuons à transformer Fourmies
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mickaël Hiraux (28 élus) Fourmies c'est notre parti
|2 516
|67,11%
|
|Franck Berteaux (4 élus) Fourmies2020 avec confiance
|904
|24,11%
|
|Corinne Ride (1 élu) Unis pour fourmies
|231
|6,16%
|
|Marie-Claude Rondeaux Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|98
|2,61%
|Participation au scrutin
|Fourmies
|Taux de participation
|44,99%
|Taux d'abstention
|55,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 853
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mickaël Hiraux (24 élus) Fourmies c'est notre parti
|2 299
|42,44%
|
|Alain Berteaux (6 élus) Une equipe expérimentée, unie pour fourmies
|2 180
|40,25%
|
|Jean-Paul Lajeunesse (3 élus) Confiance et espoir pour fourmies et le territoire
|937
|17,30%
|
|Participation au scrutin
|Fourmies
|Taux de participation
|62,01%
|Taux d'abstention
|37,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Nombre de votants
|5 578
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Berteaux Une equipe expérimentée, unie pour fourmies
|1 827
|36,75%
|Mickaël Hiraux Fourmies c'est notre parti
|1 655
|33,29%
|Jean-Paul Lajeunesse Confiance et espoir pour fourmies et le territoire
|1 219
|24,52%
|Marie-Claude Rondeaux Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|270
|5,43%
|Participation au scrutin
|Fourmies
|Taux de participation
|57,60%
|Taux d'abstention
|42,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,05%
|Nombre de votants
|5 181
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