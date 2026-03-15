Résultat de l'élection municipale 2026 à Fourmies : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fourmies

Tête de listeListe
Marie-Claude Rondeaux
Marie-Claude Rondeaux Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Marie-Claude Rondeaux
  • Jean-Charles Cournut
  • Sophie Dermigny
  • Julien Anciaux
  • Sabrina Muny
  • Pierric Simon
  • Marie-Hélène Bodchon
  • Yves Boulenger
  • Georgina Leroy
  • Emmanuel Nowé
  • Isabelle Prince
  • Freddy Rondeaux
  • Tatiana Gaudfrin
  • Jean-Marc Herbin
  • Celine Bonnaire
  • Mehdi Marzlin
  • Gwenaël Moreau
  • Pascal Gagé
  • Amélia Bourgeois
  • Olivier Peter
  • Caroline Grac
  • Freddy Brizet
  • Aude Simon
  • Jean-Paul Dejardin
  • Coralie Maillard
  • Gilbert Spilmont
  • Jessica Chatelain
  • Alain Buchard
  • Jenifer Chevalier
  • Cyril Danis
  • Martine Jonneaux
  • Hugo Danis-Bonnaire
  • Sylvie Oger
  • Stéphane Moirez
Mickaël Hiraux
Mickaël Hiraux Liste divers droite
Ensemble, continuons à transformer Fourmies
  • Mickaël Hiraux
  • Amandine Troclet
  • Maxence Simpère
  • Nathalie Patin
  • Benoît Wascat
  • Corinne Lefort
  • Louis Ydé
  • Sandrine Kolano
  • Jean-Luc Bury
  • Agnès Duparcq
  • Philippe Vieville
  • Christelle Charbonneau
  • Jean-Paul Pronau
  • Corinne Lievrard
  • Jean-Pierre Wilhelm
  • Christelle Scoth
  • Cédric Glasset
  • Clotilde Frison
  • Amaury Mené
  • Maryse Seillier
  • Jérôme Alcesilas
  • Claudine Trap
  • Emmanuel Breton
  • Marie-Line Dubois
  • Alain Sautière
  • Annick Renaut
  • Thierry Simpère
  • Patricia Ogez
  • Jean-Baptiste Bail
  • Marie-Lise Canonne
  • Amélien Larzilliere
  • Mathilde Tisserant
  • Fabien Bosquet
  • Patricia Oger
  • Jérémy Jouniaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Mickaël Hiraux
Mickaël Hiraux (28 élus) Fourmies c'est notre parti 		2 516 67,11%
  • Mickaël Hiraux
  • Valérie Dufosset
  • Benoît Wascat
  • Amandine Troclet
  • Maxence Simpere
  • Nathalie Patin
  • Louis Yde
  • Corinne Lefort
  • Jean-Luc Bury
  • Clotilde Frison
  • Jean-Paul Pronau
  • Agnès Duparcq
  • Philippe Viéville
  • Myriam Coupain
  • Jean-Pierre Wilhelm
  • Réjane Clement
  • Jérôme Alcesilas
  • Maryse Seillier
  • Romain Féret
  • Marie-Lise Canonne
  • Alain Sautière
  • Corinne Lievrard
  • Emmanuel Breton
  • Ilona Auburtin
  • Alexandre Leroy
  • Lydie Neveux
  • Amaury Mené
  • Marie-Claude Druart
Franck Berteaux
Franck Berteaux (4 élus) Fourmies2020 avec confiance 		904 24,11%
  • Franck Berteaux
  • Véronique Boubia
  • Jean-Paul Lajeunesse
  • Wendy Gervois
Corinne Ride
Corinne Ride (1 élu) Unis pour fourmies 		231 6,16%
  • Corinne Ride
Marie-Claude Rondeaux
Marie-Claude Rondeaux Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		98 2,61%
Participation au scrutin Fourmies
Taux de participation 44,99%
Taux d'abstention 55,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 853

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Mickaël Hiraux
Mickaël Hiraux (24 élus) Fourmies c'est notre parti 		2 299 42,44%
  • Mickaël Hiraux
  • Arlette Allaire
  • Benoit Wascat
  • Valérie Dufosset
  • Maxence Simpere
  • Claudine Daquet
  • André Legrand
  • Martine Roux
  • Jack Pottier
  • Corinne Ride Delloue
  • Louis Yde
  • Amandine Troclet
  • Frédéric Petrisot
  • Agnès Duparcq
  • Christian Marquet
  • Pascalle Allard
  • Jean-Marie Bascourt
  • Sarah Gontier
  • Jacques Verie
  • Christine Belot
  • Nazzario Bonfitto
  • Audrey Meresse
  • Alain Sautiere
  • Laura Lefebvre
Alain Berteaux
Alain Berteaux (6 élus) Une equipe expérimentée, unie pour fourmies 		2 180 40,25%
  • Alain Berteaux
  • Maria-Luci Carrier
  • Jacques Derigny
  • Marie-Hélène Cornil
  • Franck Berteaux
  • Patricia Poupelle
Jean-Paul Lajeunesse
Jean-Paul Lajeunesse (3 élus) Confiance et espoir pour fourmies et le territoire 		937 17,30%
  • Jean-Paul Lajeunesse
  • Véronique Gontier
  • Paul Schuler
Participation au scrutin Fourmies
Taux de participation 62,01%
Taux d'abstention 37,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 5 578

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Berteaux
Alain Berteaux Une equipe expérimentée, unie pour fourmies 		1 827 36,75%
Mickaël Hiraux
Mickaël Hiraux Fourmies c'est notre parti 		1 655 33,29%
Jean-Paul Lajeunesse
Jean-Paul Lajeunesse Confiance et espoir pour fourmies et le territoire 		1 219 24,52%
Marie-Claude Rondeaux
Marie-Claude Rondeaux Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		270 5,43%
Participation au scrutin Fourmies
Taux de participation 57,60%
Taux d'abstention 42,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,05%
Nombre de votants 5 181

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