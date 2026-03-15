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19:18 - Fourques-sur-Garonne : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Fourques-sur-Garonne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le bourg, avec près de 26% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,29%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (76,60%) met en relief l'importance des thématiques de logement et d'urbanisation. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (12,88%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 725 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,80%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,24%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Fourques-sur-Garonne mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 17,74% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Le RN perce-t-il à Fourques-sur-Garonne ? Le Rassemblement national n'était pas représenté à la dernière bataille municipale à Fourques-sur-Garonne il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 28,01% des suffrages lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 52,23% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 32,33% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le RN arrachait 43,13% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 44,46% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 52,75% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 60,09% lors du vote définitif et la victoire de Hélène Laporte.

16:58 - Quelle participation attendre à Fourques-sur-Garonne aux municipales ? La participation atteignait 46,92 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Fourques-sur-Garonne, un niveau conforme à la tendance du pays alors que le coronavirus commençait à frapper le pays. L'élection suprême en 2022 avait d'ailleurs largement mobilisé, avec 81,26 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 18,74 %). Il y a quatre ans, les législatives livraient pour leur part une participation de 56,94 % (47,51 % au national), avant de bondir à 73,60 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes avaient fait venir 60,88 % des électeurs (soit environ 598 votants). Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur se révèle visiblement comme une zone relativement attachée au vote. Le nombre de bulletins dans les urnes de Fourques-sur-Garonne constituera en conséquence un enjeu majeur pour ces municipales.

15:59 - Fourques-sur-Garonne classée à droite avant les municipales 2026 Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Fourques-sur-Garonne accordaient leurs suffrages à Hélène Laporte (Rassemblement National) avec 52,75% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Hélène Laporte culminant à 60,09% des voix sur place. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,46%). Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle ainsi que Fourques-sur-Garonne s'affirmait alors toujours comme une terre de droite radicale.

14:57 - Les électeurs de Fourques-sur-Garonne avaient opté pour la droite radicale il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Fourques-sur-Garonne comme une ville au vote identitaire très marqué. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Fourques-sur-Garonne était en effet marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 28,01% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 21,34%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,23% pour Marine Le Pen, contre 47,77% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Fourques-sur-Garonne portaient leur choix sur Hélène Laporte (RN) avec 32,33% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 43,13% des suffrages.

12:58 - La fiscalité locale, sujet électoral à Fourques-sur-Garonne ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Fourques-sur-Garonne, le taux de la taxe d'habitation est passé à 10,70 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de près de 8 400 euros environ la même année. Un apport qui est loin des 168 700 € perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Fourques-sur-Garonne atteint désormais 44,23 % en 2024 (contre 16,90 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Fourques-sur-Garonne a représenté 899 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 565 € quatre ans auparavant.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Fourques-sur-Garonne ? La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Fourques-sur-Garonne s'avère particulièrement éclairante. Sans aucune opposition, 'Fourques demain' menée par Jacques Bilirit a logiquement recueilli 408 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette municipale 2026 à Fourques-sur-Garonne, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Après ce scrutin sans réelle concurrence, la naissance ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats.