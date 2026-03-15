Résultat municipale 2026 à Fourques-sur-Garonne (47200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fourques-sur-Garonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fourques-sur-Garonne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fourques-sur-Garonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joel ROY
Joel ROY (12 élus) FOURQUES AUTREMENT 		482 60,78%
  • Joel ROY
  • Florence BROUSSARD
  • Cyril DUGAL
  • Regine ROUVROY BONNET
  • Alain LAFORGUE
  • Martine CASTAGNET PARAGE
  • Jean Philippe PUGENS
  • Marie DESTORD VASSEUR
  • Jean-François BROUSSARD
  • Natacha BIREPINTE
  • Alain TIRET
  • Françoise BURGÈRES
Jacques BILIRIT
Jacques BILIRIT (3 élus) Fourques au coeur 		311 39,22%
  • Jacques BILIRIT
  • Josiane CHASSAGNE
  • Florent BOURBON
Participation au scrutin Fourques-sur-Garonne
Taux de participation 78,87%
Taux d'abstention 21,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 810

Source : ministère de l’Intérieur

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