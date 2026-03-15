Résultat municipale 2026 à Fragnes-La Loyère (71530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fragnes-La Loyère a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fragnes-La Loyère, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fragnes-La Loyère [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence OLIVIER
Laurence OLIVIER (15 élus) Ensemble construisons demain 		380 53,67%
  • Laurence OLIVIER
  • Pascal GAUTHERON
  • Emilie LEGRAND
  • Sébastien WAETERLOOT
  • Patricia ROESLER
  • Patrick PIGNON
  • Cécile MARTIN
  • Didier PETIT
  • Marie-Laure LEJOT
  • Patrice SIREDEY
  • Annie Claude MC DONOUGH
  • Pierre MUTHELET
  • Nathalie GINDA
  • Emilien CHATOT
  • Elisabeth DADART
Fabienne PARIS
Fabienne PARIS (4 élus) Avec vous, pour vous 		328 46,33%
  • Fabienne PARIS
  • Pascal LETOURNEAU
  • Laure DESMARIS
  • Franck BERAUDIER
Participation au scrutin Fragnes-La Loyère
Taux de participation 59,90%
Taux d'abstention 40,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 732

Source : ministère de l’Intérieur

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