En direct

19:19 - Élections à Frahier-et-Chatebier : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Frahier-et-Chatebier, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 623 logements pour 1 377 habitants, la densité de la commune est de 79 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 73 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 729 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (89,25%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 34,74% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,96% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 372,69 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Frahier-et-Chatebier démontre l'attachement des habitants aux idées de la France.

17:57 - Quel score pour le RN à Frahier-et-Chatebier aux élections de 2026 ? Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru pour la dernière élection municipale à Frahier-et-Chatebier en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 36,21% des voix lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 56,85% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 31,77% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN sécurisait 51,67% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 45,29% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 51,15% pour le RN. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emeric Salmon.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 60,47 % d'abstention La mobilisation atteignait 39,53 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Frahier-et-Chatebier, un score dans la norme, de nombreux électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de la pandémie du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 916 personnes qui ont voté au premier tour, soit 79,10 % de participation. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les élections législatives de 2022 et 2024 constituent une base de comparaison tout à fait pertinente. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 46,94 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation s'élever très nettement à 70,53 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait rassemblé 59,11 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée relativement attachée au vote. En marge de ces municipales 2026, l'état de la participation jouera en tout cas sur les résultats de Frahier-et-Chatebier.

15:59 - Comment a voté Frahier-et-Chatebier lors de la dernière année électorale ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Frahier-et-Chatebier avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 45,29% des votes. Les élections législatives à Frahier-et-Chatebier quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Emeric Salmon (Rassemblement National) en tête du peloton avec 51,15% au premier tour, devant Eric Houlley (Union de la gauche) avec 23,47%. La décision des urnes était d'ailleurs acquise sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Frahier-et-Chatebier ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Frahier-et-Chatebier portaient leur choix sur Emeric Salmon (RN) avec 31,77% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,67%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Frahier-et-Chatebier quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 36,21% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 21,34%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,85% pour Marine Le Pen, contre 43,15% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Frahier-et-Chatebier comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - La municipalité de Frahier-et-Chatebier a généralement augmenté les impôts locaux À Frahier-et-Chatebier, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne réglée par ménage imposable a représenté 542 euros en 2024 (année des dernières données) contre 312 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été maintenu à 30,36 % en 2024, comme en 2020. Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 3 600 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 134 400 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 8,20 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Frahier-et-Chatebier Les résultats des précédentes élections municipales à Frahier-et-Chatebier ont fourni un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Unique liste en présence, 'Frahier et chatebier vers l'avenir' menée par Karine François a sans surprise obtenu 409 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Frahier-et-Chatebier, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. Cette année, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité. La liste des candidats (voir ci-dessous) donne certainement d'ores et déjà une première réponse.