Résultat municipale 2026 à Frahier-et-Chatebier (70400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Frahier-et-Chatebier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Frahier-et-Chatebier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Frahier-et-Chatebier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine FRANÇOIS
Karine FRANÇOIS (13 élus) UNIS POUR FRAHIER ET CHATEBIER 		538 69,24%
  • Karine FRANÇOIS
  • Jean-Baptiste REMOND
  • Sylvie TREPPO
  • Romuald STOLL
  • Véronique PRAX
  • David ROGALA
  • Stéphanie GUERVILLE
  • Nicolas COUTERET
  • Ephrussie JEANNEY
  • Philippe TRAN
  • Adeline PECHERY
  • Thibault COURTALIN
  • Sandrine WATEL
Daniel PICHETTO
Daniel PICHETTO (2 élus) FRAHIER UN NOUVEL ELAN 		239 30,76%
  • Daniel PICHETTO
  • Marie-Myriam BRUEY
Participation au scrutin Frahier-et-Chatebier
Taux de participation 68,20%
Taux d'abstention 31,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 787

Source : ministère de l’Intérieur

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