Résultat de l'élection municipale 2026 à Francheville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Francheville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Francheville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Francheville.
L'actu des élections municipales 2026 à Francheville
13:09 - Municipales 2020 : la victoire de Michel Rantonnet à Francheville
S'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Francheville peut être instructif. À l'issue du premier passage aux urnes, Michel Rantonnet (Les Républicains) a surclassé ses concurrents en récoltant 1 712 suffrages (43,02%). Sur la seconde marche, Bernard Legrand (Europe Ecologie-Les Verts) a recueilli 1 335 bulletins valides (33,55%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Caroline Paris (Divers centre), glanant 932 voix (23,42%). Un large retard. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Michel Rantonnet l'a finalement emporté avec 2 076 suffrages (50,88%), face à Bernard Legrand s'adjugeant 2 004 électeurs (49,11%). Le second tour s'est révélé au bout du compte très disputé, le retard de départ ayant été résorbé grâce à une bonne réserve de voix. Même si Bernard Legrand a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 669 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Le candidat étiqueté Les Républicains a sans doute bénéficié du transfert des voix des listes de droite. Pour cette municipale 2026 à Francheville, cette dynamique pose les bases.
09:57 - À quelle heure ferment les 12 bureaux de vote à Francheville ?
Ce dimanche 15 mars, les 10 201 votants de Francheville sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du coronavirus. Ci-dessous, vous pouvez vérifier la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Francheville. Pour voter, les électeurs de la commune seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Francheville. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Francheville
|Tête de listeListe
|
Caroline Paris
Liste divers centre
Vivre Francheville
|
|
Aliénor Perrard
Liste divers gauche
Francheville en commun
|
|
Philippe Filipiak
Liste divers gauche
NOTRE FRANCHEVILLE POPULAIRE
|
|
Claire Pouzin
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR FRANCHEVILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Rantonnet (25 élus) Francheville naturellement
|2 076
|50,88%
|
|Bernard Legrand (8 élus) Demain francheville respire, avec vivre francheville
|2 004
|49,11%
|
|Participation au scrutin
|Francheville
|Taux de participation
|42,80%
|Taux d'abstention
|57,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 149
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Rantonnet Francheville naturellement
|1 712
|43,02%
|Bernard Legrand Demain francheville respire
|1 335
|33,55%
|Caroline Paris Vivre francheville
|932
|23,42%
|Participation au scrutin
|Francheville
|Taux de participation
|41,98%
|Taux d'abstention
|58,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 066
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Rantonnet (26 élus) Francheville autrement 2014
|3 308
|53,89%
|
|René Lambert (7 élus) Francheville au coeur - francheville ecologie
|2 830
|46,10%
|
|Participation au scrutin
|Francheville
|Taux de participation
|67,28%
|Taux d'abstention
|32,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,26%
|Nombre de votants
|6 280
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Rantonnet Francheville autrement 2014
|2 782
|47,20%
|René Lambert Francheville au coeur 2014-2020
|2 355
|39,96%
|Cyril Kretzschmar Francheville ecologie
|756
|12,82%
|Participation au scrutin
|Francheville
|Taux de participation
|64,70%
|Taux d'abstention
|35,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Nombre de votants
|6 039
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