Résultat de l'élection municipale 2026 à Francheville : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Francheville

Tête de listeListe
Caroline Paris
Caroline Paris Liste divers centre
Vivre Francheville
  • Caroline Paris
  • César Deleuse
  • Anne Emmanuelle Le Chatelier
  • Guy Courbebaisse
  • Marine Nuzzo
  • Jean-Claude Boistard
  • Jacqueline Lebrun
  • Marc Bayet
  • Gillian Moinon
  • Alain Mercier
  • Sondes Hanachi
  • Thierry Michel
  • Chafiâ Ouasti
  • Bruno Chabert
  • Karine Fontan
  • Olivier Herbert
  • Monique Gaeta
  • Issa Sissoko
  • Christelle Noiré
  • Jean-Paul Mottet
  • Justine Abat
  • Frédéric Chanut
  • Leïla Bazile
  • Arnaud Bouve
  • Lauranne Mercier
  • Pierre Tabet
  • Justine Palmieri
  • Bruno Rivier
  • Nadine Roget
  • Régis Margain
  • Martine Bergoin
  • Jean-Paul Venuat
  • Suzanne Gardey
  • René Copeta
Aliénor Perrard
Aliénor Perrard Liste divers gauche
Francheville en commun
  • Aliénor Perrard
  • Andreu Calvo Huguet
  • Hélène Duvivier
  • Côme Tong Cuong
  • Charlotte Dolez
  • Mathieu Lagrange
  • Patricia Grange Piras
  • Bernard Legrand
  • Marie-Claire Gerland
  • Emmanuel Boissieu
  • Cyrille Novet
  • Pierre Jolivet
  • Irène Brossier
  • Etienne Ghewy
  • Mireille Madeleine Vandenbemden Collet
  • Richard Cartailler
  • Florence Giraudet
  • Aurélien Christophe
  • Elise Marie Thivolle-Cazat
  • Eric Forel
  • Odile Margain
  • Bernard Robert Jacquet
  • Pauline Reybier
  • Guillaume Porte
  • Elke Hallez
  • Vincent Plazy
  • Magali Silvestre
  • Eric Philippe Revel
  • Agnès Bruce
  • Yann Leocmach
  • Marie Beaugnot
  • Gabriel Laurenceau
  • Elyane Festaz
  • Nicolas Damon
  • Julie Cartailler
Philippe Filipiak
Philippe Filipiak Liste divers gauche
NOTRE FRANCHEVILLE POPULAIRE
  • Philippe Filipiak
  • Myriam El Ghomeri
  • Mehdi Rouina
  • Farida Priam
  • Guillaume Carrel
  • Nehla Rouina
  • Michel Myc
  • Samira Benichou
  • Julien Levraud
  • Kenza Baa
  • Pierre-Eric Monin
  • Nadia Faid
  • Ayoub Boussaid
  • Julie Variot
  • Lyed Salem
  • Loanne Gascuel
  • Vincent Jallud
  • Lina de Latouche
  • Clément Besson
  • Samia Raffaoui
  • Pierre Bernard Raymond Vericel
  • Martha Cueva Fernandez
  • Saad Raffaoui
  • Danielle Gentil
  • Eric Antoine René de Latouche de Grandmaison
  • Hafssa-Zohra Kremmar
  • Abdelaziz Boussaïd
  • Méline Gascuel
  • Abdelkrim Kremmar
  • Manon Jallud
  • Edicto Garay
  • Emilie Pinto Das Neves
  • Jean-Jacques Léogier
  • Hafida Amllal
  • Romain Jallud
Claire Pouzin
Claire Pouzin Liste divers droite
ENSEMBLE POUR FRANCHEVILLE
  • Claire Pouzin
  • Christophe Certin
  • Sophie Pagnoud
  • Daniel Audiffren
  • Claire Ben Slimane
  • Loïc Jospin
  • Patricia Morin
  • Xavier Echaniz
  • Emilie Mammar
  • Francis Trembleau
  • Anne-Sophie Zeitoun
  • Arnaud Devilder
  • Marie-Christine Bille
  • Benoît Astier
  • Jade Arbey
  • Bertrand Jospin
  • Laetitia Seris
  • Philippe Saroli
  • Rosalie Douyon
  • Baudouin Lacheteau
  • Géraldine Lemal
  • Olivier de Parisot
  • Dominique Li-Vigni
  • Benjamin Sagardoy
  • Marie Moniot
  • Laurent Pierre Bouchet
  • Isabelle Gaillard
  • Olivier Grange
  • Emmanuelle Mear
  • Franck Bowe
  • Laurence Laverlochère
  • Marc Vincent
  • Claire Précloux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Rantonnet
Michel Rantonnet (25 élus) Francheville naturellement 		2 076 50,88%
  • Michel Rantonnet
  • Laurence Marcasse
  • Claude Gourrier
  • Christine Barbier
  • Daniel Audiffren
  • Emilie Mammar
  • Michel Gressot
  • Sophie Pagnoud
  • Olivier De Parisot
  • Claire Pouzin
  • Francis Trembleau
  • Marie D'honneur
  • Philippe Sadot
  • Patricia Morin
  • Jean-Paul Vernat
  • Blandine Schmitt
  • Gaëtan Verney
  • Georgette Barbet
  • Vincent Chagneau
  • Claire Precloux
  • Christophe Vioux
  • Audrey Bonduelle
  • Pascal Ardilly
  • Marie-Christine Bille
  • Marc Vincent
Bernard Legrand
Bernard Legrand (8 élus) Demain francheville respire, avec vivre francheville 		2 004 49,11%
  • Bernard Legrand
  • Caroline Paris
  • Cyril Kretzschmar
  • Hélène Dromain
  • Jean-Claude Boistard
  • Elké Hallez
  • Marc Bayet
  • Jacqueline Lebrun
Participation au scrutin Francheville
Taux de participation 42,80%
Taux d'abstention 57,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 149

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Rantonnet
Michel Rantonnet Francheville naturellement 		1 712 43,02%
Bernard Legrand
Bernard Legrand Demain francheville respire 		1 335 33,55%
Caroline Paris
Caroline Paris Vivre francheville 		932 23,42%
Participation au scrutin Francheville
Taux de participation 41,98%
Taux d'abstention 58,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 066

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Rantonnet
Michel Rantonnet (26 élus) Francheville autrement 2014 		3 308 53,89%
  • Michel Rantonnet
  • Arielle Petit
  • Olivier Laverlochere
  • Isabel Santos Malsch
  • Claude Gourrier
  • Isabelle Quiblier
  • Serge Calabre
  • Christine Barbier
  • Gilles Dassonville
  • Josiane Salembier-Michel
  • Francis Bonneman
  • Lucette Rey
  • Olivier De Parisot
  • Dominique Jauffret
  • Michel Roux
  • Anne-Marie Prunaret
  • Philippe Sadot
  • Marie D'honneur
  • Gilles Cortial
  • Anita Rodamel
  • Francis Trembleau
  • Christelle Poulard
  • Alain Guillon
  • Georgette Barbet
  • Maurice Gotteland
  • Renée Ellenberger
René Lambert
René Lambert (7 élus) Francheville au coeur - francheville ecologie 		2 830 46,10%
  • René Lambert
  • Odile Dumont
  • Cyril Kretzschmar
  • Claire Fay
  • Maurice Guibert
  • Annie Jambon
  • Bruno Rivier
Participation au scrutin Francheville
Taux de participation 67,28%
Taux d'abstention 32,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,26%
Nombre de votants 6 280

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Rantonnet
Michel Rantonnet Francheville autrement 2014 		2 782 47,20%
René Lambert
René Lambert Francheville au coeur 2014-2020 		2 355 39,96%
Cyril Kretzschmar
Cyril Kretzschmar Francheville ecologie 		756 12,82%
Participation au scrutin Francheville
Taux de participation 64,70%
Taux d'abstention 35,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Nombre de votants 6 039

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