Résultat de l'élection municipale 2026 à Francheville : les infos en direct

Caroline Paris Liste divers centre

Vivre Francheville Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Caroline Paris Programme de Caroline Paris à Francheville (Vivre Francheville) Engagement collectif Le mouvement Vivre Francheville prône un engagement collectif apaisé et respectueux de la diversité. Dans un contexte politique difficile, il s'efforce de maintenir une ligne stable sans céder aux postures politiciennes. L'objectif est de servir la commune avec bienveillance et compétence, en répondant aux besoins des citoyens. Dynamisme économique La revitalisation des commerces et de la vie économique est une priorité pour Francheville. Un service municipal dédié sera mis en place pour accompagner les commerçants et les porteurs de projets. Des initiatives comme une charte Ville Commerçante et un plan de lutte contre les locaux vacants visent à renforcer l'attractivité économique de la commune. Sécurité et tranquillité La sécurité des citoyens est essentielle pour Vivre Francheville, avec un constat alarmant de la faiblesse des effectifs de la police municipale. Des mesures seront prises pour renforcer la présence policière dans tous les quartiers et assurer la sécurité des enfants, notamment lors des sorties d'écoles. L'accompagnement de la jeunesse par des éducateurs de rue est également prévu. Qualité de vie Améliorer le cadre de vie des Franchevillois est un enjeu majeur, surtout face à la chute du classement des villes où il fait bon vivre. Des projets innovants comme la restructuration de quartiers et la création d'une maison des associations sont envisagés. Des dispositifs de soutien aux familles et aux associations seront également mis en place pour renforcer la cohésion sociale.

Caroline Paris

César Deleuse

Anne Emmanuelle Le Chatelier

Guy Courbebaisse

Marine Nuzzo

Jean-Claude Boistard

Jacqueline Lebrun

Marc Bayet

Gillian Moinon

Alain Mercier

Sondes Hanachi

Thierry Michel

Chafiâ Ouasti

Bruno Chabert

Karine Fontan

Olivier Herbert

Monique Gaeta

Issa Sissoko

Christelle Noiré

Jean-Paul Mottet

Justine Abat

Frédéric Chanut

Leïla Bazile

Arnaud Bouve

Lauranne Mercier

Pierre Tabet

Justine Palmieri

Bruno Rivier

Nadine Roget

Régis Margain

Martine Bergoin

Jean-Paul Venuat

Suzanne Gardey

René Copeta

Aliénor Perrard Liste divers gauche

Francheville en commun Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Aliénor Perrard Programme de Aliénor Perrard à Francheville (Francheville en commun) Engagement citoyen La liste citoyenne de gauche, menée par Aliénor Perrard, prône une approche participative et solidaire pour Francheville. Elle met l'accent sur l'importance de la citoyenneté et de la diversité dans la prise de décision municipale. L'objectif est de redonner aux habitants le pouvoir de façonner leur commune. Protection de la ville Le projet inclut la création d'une cuisine centrale intercommunale pour fournir des repas bio et locaux aux établissements de la ville. Il prévoit également des maisons de santé pluridisciplinaires pour améliorer l'accès aux soins, notamment en santé mentale. Enfin, des efforts seront faits pour développer des logements sociaux de qualité et sécuriser les trajets vers les écoles. Rassemblement communautaire Un plan d'urgence pour le commerce de proximité sera lancé, visant à revitaliser les commerces locaux. Des conseils de quartier seront instaurés pour encourager la participation des jeunes et des citoyens dans les décisions locales. La ville proposera également une offre culturelle variée pour favoriser les échanges et les rencontres entre les habitants. Vision pour l'avenir Le programme inclut des projets de désenclavement, comme l'intégration du tram-train au réseau TCL et la création d'un tramway. Il vise à revenir à la gratuité des études scolaires et à repenser l'urbanisme pour favoriser les rencontres intergénérationnelles. La préservation de la vallée de l'Yzeron est également une priorité pour éviter toute construction nuisible à l'environnement.

Aliénor Perrard

Andreu Calvo Huguet

Hélène Duvivier

Côme Tong Cuong

Charlotte Dolez

Mathieu Lagrange

Patricia Grange Piras

Bernard Legrand

Marie-Claire Gerland

Emmanuel Boissieu

Cyrille Novet

Pierre Jolivet

Irène Brossier

Etienne Ghewy

Mireille Madeleine Vandenbemden Collet

Richard Cartailler

Florence Giraudet

Aurélien Christophe

Elise Marie Thivolle-Cazat

Eric Forel

Odile Margain

Bernard Robert Jacquet

Pauline Reybier

Guillaume Porte

Elke Hallez

Vincent Plazy

Magali Silvestre

Eric Philippe Revel

Agnès Bruce

Yann Leocmach

Marie Beaugnot

Gabriel Laurenceau

Elyane Festaz

Nicolas Damon

Julie Cartailler

Philippe Filipiak Liste divers gauche

NOTRE FRANCHEVILLE POPULAIRE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Filipiak Programme de Philippe Filipiak à Francheville (NOTRE FRANCHEVILLE POPULAIRE) Démocratie participative La démocratie est conçue comme un engagement actif plutôt que comme un simple spectacle. Il est essentiel que chaque citoyen participe pour maintenir une véritable démocratie. Des initiatives comme le conseil citoyen et le budget participatif sont mises en avant pour encourager cette participation. Économie solidaire Une économie locale, sociale et solidaire est proposée pour bénéficier à tous les citoyens. Cela inclut des initiatives telles que des distributeurs solidaires et la gratuité de la cantine scolaire. L'accent est mis sur l'importance de circuits courts et de produits locaux pour soutenir l'économie de la région. Bifurcation écologique La protection de l'environnement est au cœur des préoccupations avec des actions pour promouvoir une cuisine bio et des jardins partagés. Des projets comme l'installation de stations Vélo’v et de panneaux solaires sont envisagés pour améliorer la durabilité. L'objectif est de créer un cadre de vie sain et respectueux de l'environnement pour tous. Services publics et justice sociale La priorité est donnée aux besoins des citoyens à travers la création de places en crèches et l'amélioration de l'accès à la culture. Des moyens supplémentaires seront alloués aux centres sociaux pour lutter contre l'isolement et la fracture numérique. L'engagement est de favoriser les échanges intergénérationnels et de répondre aux besoins de la communauté.

Philippe Filipiak

Myriam El Ghomeri

Mehdi Rouina

Farida Priam

Guillaume Carrel

Nehla Rouina

Michel Myc

Samira Benichou

Julien Levraud

Kenza Baa

Pierre-Eric Monin

Nadia Faid

Ayoub Boussaid

Julie Variot

Lyed Salem

Loanne Gascuel

Vincent Jallud

Lina de Latouche

Clément Besson

Samia Raffaoui

Pierre Bernard Raymond Vericel

Martha Cueva Fernandez

Saad Raffaoui

Danielle Gentil

Eric Antoine René de Latouche de Grandmaison

Hafssa-Zohra Kremmar

Abdelaziz Boussaïd

Méline Gascuel

Abdelkrim Kremmar

Manon Jallud

Edicto Garay

Emilie Pinto Das Neves

Jean-Jacques Léogier

Hafida Amllal

Romain Jallud

Claire Pouzin Liste divers droite

ENSEMBLE POUR FRANCHEVILLE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Claire Pouzin Programme de Claire Pouzin à Francheville (ENSEMBLE POUR FRANCHEVILLE) Engagements pour la sécurité La sécurité des citoyens est une priorité pour la commune de Francheville. Cela inclut le renforcement de la police municipale et le développement de la vidéoprotection pour assurer une couverture optimale du territoire. Des actions de prévention et des ateliers sont également organisés pour sensibiliser la population aux risques tels que les arnaques et les agressions. Événements et dynamisme La commune souhaite pérenniser et développer des événements populaires et familiaux pour renforcer le lien social. Des initiatives commerciales sont également mises en place pour soutenir les commerçants et revitaliser les centres-bourgs. La création de concours de fleurissement vise à embellir les quartiers et à encourager l'implication des habitants. Infrastructures et services La nouvelle école de Bel Air sera un élément central du réaménagement urbain, servant de lieu de vie moderne et durable. Des services scolaires de qualité seront garantis pour toutes les familles, tout en luttant contre l'isolement des seniors. Le développement de partenariats intergénérationnels est également prévu pour favoriser les échanges entre les différentes tranches d'âge. Protection de l'environnement La préservation de l'environnement est au cœur des préoccupations de la commune. Cela passe par la rénovation énergétique des bâtiments municipaux et le développement de l'énergie photovoltaïque. Des mesures ambitieuses sont mises en place pour protéger l'environnement naturel tout en répondant aux besoins des citoyens.