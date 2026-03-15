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19:21 - Francheville et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Francheville regorge de diversité et d'activités. Avec ses 27,01% de cadres supérieurs pour 15 664 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 1 262 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (86,43%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Avec 1 051 résidents étrangers, Francheville se classe comme un exemple de multiculturalisme. Dans cette diversité sociale, près de 39,17% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 343,71 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Francheville, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Quels scores du RN à Francheville avant les élections de 2026 ? Le parti à la flamme était resté en retrait lors des élections locales à Francheville en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 14,26% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 28,52% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 10,94% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Francheville comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 21,13% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier tour, un résultat de 24,76% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 26,42% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Francheville ? En ce jour d'élection municipale à Francheville, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le tour de chauffe des élections municipales avait été marqué par une abstention de 58,02 %, un score dans la norme (la participation se limitant à 41,98 %), le coronavirus ayant créé un contexte défavorable pour le vote. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été accompagnée d'une abstention à 17,44 % dans la ville (la participation grimpant à 82,56 %). Bien que ces élections nationales soient de nature distincte par rapport aux échéances locales, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mises en perspective. L'abstention aux législatives, mesurée à 44,64 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 23,87 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 38,93 %. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville se révèle donc résolument comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Des résultats tranchés à gauche pour Francheville en 2024 Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Francheville avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (21,13%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 20,27% des votes. Les élections des députés à Francheville une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Cyrille Isaac-Sibille (Majorité présidentielle) en tête avec 32,57% au premier tour, devant Lucie Gaillot Durand (Union de la gauche) avec 29,06%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Cyrille Isaac-Sibille culminant à 42,06% des suffrages exprimés dans la localité. Le paysage politique de Francheville a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un fief macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Francheville : les points à comprendre La physionomie politique de Francheville laisse apparaître une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Francheville privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (37,49%), devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 17,97%. Le duel final se soldait finalement par un score de 71,48% pour Emmanuel Macron, contre 28,52% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Francheville portaient leur choix sur Cyrille Isaac-Sibille (Ensemble !) avec 35,47% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Cyrille Isaac-Sibille virant de nouveau en tête avec 65,89% des voix.

12:58 - Tendance clé avant les municipales 2026 : des impôts en baisse à Francheville À Francheville, sur le plan de la fiscalité locale, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 954 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 1 127 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à un peu moins de 31,54 % en 2024 (contre 20,51 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 183 100 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 4,75987 millions d'euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 17,43 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Michel Rantonnet à Francheville S'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Francheville peut être instructif. À l'issue du premier passage aux urnes, Michel Rantonnet (Les Républicains) a surclassé ses concurrents en récoltant 1 712 suffrages (43,02%). Sur la seconde marche, Bernard Legrand (Europe Ecologie-Les Verts) a recueilli 1 335 bulletins valides (33,55%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Caroline Paris (Divers centre), glanant 932 voix (23,42%). Un large retard. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Michel Rantonnet l'a finalement emporté avec 2 076 suffrages (50,88%), face à Bernard Legrand s'adjugeant 2 004 électeurs (49,11%). Le second tour s'est révélé au bout du compte très disputé, le retard de départ ayant été résorbé grâce à une bonne réserve de voix. Même si Bernard Legrand a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 669 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Le candidat étiqueté Les Républicains a sans doute bénéficié du transfert des voix des listes de droite. Pour cette municipale 2026 à Francheville, cette dynamique pose les bases.