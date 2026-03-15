Résultat municipale 2026 à Francheville (69340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Francheville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Francheville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Francheville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claire POUZIN
Claire POUZIN (28 élus) ENSEMBLE POUR FRANCHEVILLE 		3 928 64,47%
  • Claire POUZIN
  • Christophe CERTIN
  • Sophie PAGNOUD
  • Daniel AUDIFFREN
  • Claire BEN SLIMANE
  • Loïc JOSPIN
  • Patricia MORIN
  • Xavier ECHANIZ
  • Emilie MAMMAR
  • Francis TREMBLEAU
  • Anne-Sophie ZEITOUN
  • Arnaud DEVILDER
  • Marie-Christine BILLE
  • Benoît ASTIER
  • Jade ARBEY
  • Bertrand JOSPIN
  • Laetitia SERIS
  • Philippe SAROLI
  • Rosalie DOUYON
  • Baudouin LACHETEAU
  • Géraldine LEMAL
  • Olivier DE PARISOT
  • Dominique LI-VIGNI
  • Benjamin SAGARDOY
  • Marie MONIOT
  • Laurent Pierre BOUCHET
  • Isabelle GAILLARD
  • Olivier GRANGE
Aliénor PERRARD
Aliénor PERRARD (3 élus) Francheville en commun 		988 16,22%
  • Aliénor PERRARD
  • Andreu CALVO HUGUET
  • Hélène DUVIVIER
Caroline PARIS
Caroline PARIS (2 élus) Vivre Francheville 		871 14,30%
  • Caroline PARIS
  • César DELEUSE
Philippe FILIPIAK
Philippe FILIPIAK NOTRE FRANCHEVILLE POPULAIRE 		306 5,02%
Participation au scrutin Francheville
Taux de participation 59,51%
Taux d'abstention 40,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 6 175

Source : ministère de l’Intérieur

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