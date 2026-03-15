Démocratie locale

La démocratie locale à Franconville est perçue comme affaiblie, avec une concertation souvent absente. Les citoyens ressentent un manque d'écoute de la part des autorités, ce qui nuit à l'engagement communautaire. Cette situation appelle à une révision des pratiques pour renforcer la participation des habitants dans les décisions locales.

Transition écologique

Un retard significatif a été constaté dans la transition écologique de la commune, suscitant des inquiétudes parmi les jeunes et les habitants sensibles à ces enjeux. Les choix budgétaires actuels ne protègent pas suffisamment les plus fragiles face aux défis environnementaux. Il est essentiel d'adopter des mesures audacieuses pour répondre aux exigences de durabilité et d'adaptation au changement climatique.

Services publics

Les services publics locaux sont sous tension, ce qui affecte la qualité de vie des citoyens. La paix sociale est mise à mal par des choix politiques qui ne répondent pas aux besoins de la population. Il est crucial de rétablir un équilibre pour garantir un accès équitable et de qualité aux services essentiels.

Logement et accessibilité

La question du logement à Franconville devient de plus en plus préoccupante, notamment pour les jeunes actifs et les plus démunis. Les politiques actuelles ne respectent pas les exigences en matière de logements sociaux, aggravant ainsi la crise du logement. Une approche inclusive et durable est nécessaire pour assurer l'accès au logement pour tous.