Résultat de l'élection municipale 2026 à Franconville : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Franconville

Tête de listeListe
Xavier Melki
Xavier Melki Liste divers droite
J'aime Franconville
  • Xavier Melki
  • Marie-Christine Cavecchi
  • Xavier Dubourg
  • Sabrina Fortunato
  • Patrick Boullé
  • Claire Le Berre
  • Dominique Asaro
  • Gaëlle Kökçikaran
  • Frédéric Lépron
  • Nadine Sense
  • Franck Gaillard
  • Etiennette Le Béchec
  • Mohamed Bannou
  • Françoise Gonzalez
  • Patrick Halabi
  • Céline Hecquet
  • Jacques Ducrocq
  • Sophie Ferreira
  • Roland Chanudet
  • Rina Sattappane
  • Vathoulom Phinith
  • Michelle Schiderer
  • Alain Makoundia
  • Ginette Fifi-Loyale
  • Bruno de Carli
  • Florence Decourty
  • Anton Hildmann
  • Nathalie Païs
  • Salih Amash
  • Faïza Derfouf
  • Valentin Bartecki
  • Rokhaya Esnault
  • Marc Vasseur
  • Zuriñe Lopez Brasa
  • Jean-Marc Gayet
  • Norma Klein
  • Hicham Lamrabet
  • Irène Cornuau
  • Philippe Chaniaud
  • Françoise Colly
  • Rafael Da Silva
Stéphane Auboin
Stéphane Auboin Liste d'union à gauche
Franconville Ecologique et Solidaire
  • Stéphane Auboin
  • Pasionaria Enedaguila
  • Camille Prevost
  • Aurélie Manga
  • Gani Novruzov
  • Maryse Angles
  • Karim Hilem
  • Marina Mariathas
  • Raphaël Goma
  • Véronique Schweitzer
  • Youri Esparre
  • Anna Leroy--Manga
  • Xavier Duprat
  • Cécile Sellier
  • Sem Supré
  • Cécile Julien
  • Mohamed El Yaakabi
  • Coralie Garroui
  • Secou Mane
  • Zohra Yettou
  • Jonathan Delacroix
  • Leslie Thomas
  • Stephane Grouard
  • Anne Smadja
  • Ivan Kornoukoff
  • Françoise Cappry
  • Thomas Jean-Joseph
  • Marie-Josée Talec
  • Fabien Jeudy
  • Camila Grouard
  • Bernard Blanchet
  • Sirine Watni
  • Rayman Remtola
  • Michèle Auboin
  • Djamel Yettou
  • Aurélia Villeneuve
  • Ernest Bétoulières
  • Annie Teste
  • Youcef Guerbas
  • Colette Levaillant
  • Christian Koleci

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier Melki
Xavier Melki (32 élus) J'aime franconville 		4 056 60,76%
  • Xavier Melki
  • Marie-Christine Cavecchi
  • Xavier Dubourg
  • Sandrine Le Moing
  • Alain Verbrugghe
  • Claire Le Berre
  • Patrick Boullé
  • Sabrina Fortunato
  • Dominique Asaro
  • Nadine Sense
  • Frédéric Lépron
  • Jeanne Charrieres-Guigno
  • Henri Fernandez
  • Laurie Dodin
  • Roland Chanudet
  • Etiennette Le Béchec
  • Franck Gaillard
  • Florence Decourty
  • Bruno De Carli
  • Françoise Gonzalez
  • Thierry Billarand
  • Sophie Ferreira
  • Hervé Galichet
  • Maryem El Amrani
  • Stephane Vernerey
  • Ginette Fifi-Loyale
  • Mohamed Bannou
  • Michelle Schiderer
  • Jacques Ducrocq
  • Rachel Sabatier-Girault
  • Valentin Bartecki
  • Marion Werner
Marc Schweitzer
Marc Schweitzer (3 élus) Franconville ecologique et solidaire 		1 221 18,29%
  • Marc Schweitzer
  • Maya Sebaoun
  • Yohan Kajdan
Françoise Mendy-Lascot
Françoise Mendy-Lascot (2 élus) Franconville en action ! 		738 11,05%
  • Françoise Mendy-Lascot
  • Vincent Mulot
Sébastien Ustase
Sébastien Ustase (2 élus) Rassemblement pour franconville 		660 9,88%
  • Sébastien Ustase
  • Monique Plassin
Participation au scrutin Franconville
Taux de participation 31,96%
Taux d'abstention 68,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 849

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis Delattre
Francis Delattre (30 élus) Franconville une ambition partagée 		5 682 52,73%
  • Francis Delattre
  • Marie-Christine Cavecchi
  • Claude Bodin
  • Sabrina Fortunato
  • Alain Verbrugghe
  • Eva Hinaux-Pautard
  • Charles Souied
  • Anne Cristallin
  • Xavier Melki
  • Sandrine Le Moing
  • Emmanuel Elalouf
  • Monique Mavel-Maquenhem
  • Jean-Hubert Montout
  • Laurie Dodin
  • Joachim Cellier
  • Mauricette Merchie
  • Roland Chanudet
  • Nadine Sense
  • Grégory Chenin
  • Alda Bauge
  • Xavier Dubourg
  • Claire Le Berre
  • François Marchand
  • Catherine Moser
  • Franck Gaillard
  • Françoise Gonzalez
  • Henri Fernandez
  • Alexandra Sainten
  • Roger Landry
  • Florence Decourty
Antoine Raisseguier
Antoine Raisseguier (7 élus) Vivre à franconville 		3 625 33,64%
  • Antoine Raisseguier
  • Jeanne Charrieres-Guigno
  • Thierry Bournonville
  • Marie-Christine Carini
  • Samir Lamouri
  • Cathie Cousin
  • Jean-Claude Quivrin
Jean-Luc Mayenobe
Jean-Luc Mayenobe (2 élus) Faire front pour franconconville 		1 467 13,61%
  • Jean-Luc Mayenobe
  • Françoise Leymonie
Participation au scrutin Franconville
Taux de participation 52,21%
Taux d'abstention 47,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,01%
Nombre de votants 11 108

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis Delattre
Francis Delattre Franconville une ambition partagée 		5 214 48,93%
Antoine Raisseguier
Antoine Raisseguier Vivre à franconville 		3 029 28,42%
Jean-Luc Mayenobe
Jean-Luc Mayenobe Faire front pour franconconville 		1 721 16,15%
Michèle Auboin
Michèle Auboin Pour franconville : l'humain d'abord ! 		691 6,48%
Participation au scrutin Franconville
Taux de participation 51,87%
Taux d'abstention 48,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,46%
Nombre de votants 11 037

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