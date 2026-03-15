Résultat de l'élection municipale 2026 à Franconville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Franconville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Franconville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Franconville.
L'actu des élections municipales 2026 à Franconville
13:09 - La liste étiquetée Les Républicains grande gagnante de l'élection à Franconville
La lecture des résultats des municipales il y a six ans à Franconville est très révélatrice. Au soir du premier tour, Xavier Melki (Les Républicains) a fait la course en tête en rassemblant 60,76% des bulletins. Sur la seconde marche, Marc Schweitzer (Divers gauche) a engrangé 18,29% des voix. Le podium a été complété par Françoise Mendy-Lascot (La République en marche), avec 11,05% des électeurs. Cette victoire au premier tour du candidat Les Républicains a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Franconville, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Au vu de ce succès éclatant, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Bureaux de vote à Franconville : les horaires d'ouverture
Les 22 bureaux de vote de l'agglomération de Franconville seront ouverts jusqu'à 20 heures pour recevoir les habitants. Ce dimanche 15 mars, les 22 059 votants de Franconville sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. Pour rappel, le premier tour des élections municipales de 2020 s'est déroulé de façon controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. La liste des prétendants en 2026 est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Franconville
|Tête de listeListe
|
Xavier Melki
Liste divers droite
J'aime Franconville
|
|
Stéphane Auboin
Liste d'union à gauche
Franconville Ecologique et Solidaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Melki (32 élus) J'aime franconville
|4 056
|60,76%
|
|Marc Schweitzer (3 élus) Franconville ecologique et solidaire
|1 221
|18,29%
|
|Françoise Mendy-Lascot (2 élus) Franconville en action !
|738
|11,05%
|
|Sébastien Ustase (2 élus) Rassemblement pour franconville
|660
|9,88%
|
|Participation au scrutin
|Franconville
|Taux de participation
|31,96%
|Taux d'abstention
|68,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 849
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Delattre (30 élus) Franconville une ambition partagée
|5 682
|52,73%
|
|Antoine Raisseguier (7 élus) Vivre à franconville
|3 625
|33,64%
|
|Jean-Luc Mayenobe (2 élus) Faire front pour franconconville
|1 467
|13,61%
|
|Participation au scrutin
|Franconville
|Taux de participation
|52,21%
|Taux d'abstention
|47,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,01%
|Nombre de votants
|11 108
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Delattre Franconville une ambition partagée
|5 214
|48,93%
|Antoine Raisseguier Vivre à franconville
|3 029
|28,42%
|Jean-Luc Mayenobe Faire front pour franconconville
|1 721
|16,15%
|Michèle Auboin Pour franconville : l'humain d'abord !
|691
|6,48%
|Participation au scrutin
|Franconville
|Taux de participation
|51,87%
|Taux d'abstention
|48,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,46%
|Nombre de votants
|11 037
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