Résultat municipale 2026 à Franconville (95130) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Franconville. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Franconville, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Franconville [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Xavier MELKI
Xavier MELKI J'aime Franconville 		6 176 75,82%
Stéphane AUBOIN
Stéphane AUBOIN Franconville Ecologique et Solidaire 		1 970 24,18%
Participation au scrutin Franconville Partiels *
Taux de participation 45,02%
Taux d'abstention 54,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 8 377

* Résultats partiels sur 86% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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