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19:21 - Franconville : municipales et dynamiques démographiques A mi-chemin des municipales, Franconville foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 38 024 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 981 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 21 980 foyers fiscaux. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (22,27%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 5 373 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 925 € par an, la commune est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. À Franconville, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Franconville Le parti à la flamme récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Franconville il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 17,26% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 33,38% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 14,89% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Franconville comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,27% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 27,56% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il était ensuite sorti des premières places le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Franconville ? La participation s'élevait à 31,96 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Franconville, en deçà de la moyenne nationale, beaucoup d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause du coronavirus. N'oublions pas que les élections municipales sont pourtant historiquement, avec la présidentielle, celles où les Français votent le plus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 72,88 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 46,30 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 63,12 % au premier tour, contre 43,91 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le territoire s'affiche donc résolument comme une contrée moins participative que la moyenne. La participation des électeurs de Franconville constituera en tout cas un enjeu majeur pour ces élections municipales.

15:59 - Le choc de la dernière séquence électorale à Franconville Les Européennes 2024 à Franconville avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,27%), avec derrière elle Manon Aubry qui avait récolté 21,85% des votes. Karine Lacouture (Union de la gauche) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à Franconville après la dissolution avec 37,67%. Sébastien Meurant (Union de l'extrême droite) échouait à la deuxième place avec 27,56%. Mais c'est pourtant Naïma Moutchou (Majorité présidentielle) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 50,21% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Franconville a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire très à gauche, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Les électeurs de Franconville avaient clairement privilégié la gauche il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Franconville accordaient leurs suffrages à Karine Lacouture (Nupes) avec 31,71% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,49% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Franconville quelques semaines plus tôt plaçait Jean-Luc Mélenchon en tête avec 31,92% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 26,62%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 66,62%, contre 33,38% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Franconville une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Franconville Témoignage d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Franconville, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 17,25 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de près de 351 700 euros environ la même année, contre 12 619 700 € récoltés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Franconville s'est établi à 41,14 % en 2024 (contre 17,10 % en 2020). Par comparaison, la moyenne atteint près de 40 % à l'échelle nationale. Mais attention : cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Franconville s'est établi à 1 153 euros en 2024 (contre 1 015 € en 2020).

11:59 - La liste étiquetée Les Républicains grande gagnante de l'élection à Franconville La lecture des résultats des municipales il y a six ans à Franconville est très révélatrice. Au soir du premier tour, Xavier Melki (Les Républicains) a fait la course en tête en rassemblant 60,76% des bulletins. Sur la seconde marche, Marc Schweitzer (Divers gauche) a engrangé 18,29% des voix. Le podium a été complété par Françoise Mendy-Lascot (La République en marche), avec 11,05% des électeurs. Cette victoire au premier tour du candidat Les Républicains a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Franconville, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Au vu de ce succès éclatant, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.