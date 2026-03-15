Résultat municipale 2026 à Francourville (28700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Francourville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Francourville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Francourville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain THIEBAULT
Alain THIEBAULT (12 élus) FRANCOURVILLE NOTRE VILLAGE 		236 51,87%
  • Alain THIEBAULT
  • Séverine THIROUIN
  • Gilles DUVAL
  • Isabelle LETARTRE
  • David RIMOUX
  • Anita ROUSSEAU
  • Xavier GENET
  • Laura BEZAULT
  • Loïc DE PARSCAU DU PLESSIX
  • Audrey LECAILLE
  • Arnaud BEALAY
  • Noémie DELAVIEZ
Stéphane DEYE
Stéphane DEYE (3 élus) ENSEMBLE FRANCOURVILLE 		219 48,13%
  • Stéphane DEYE
  • Marie-Line FAUQUET
  • Aurélien LAROCHE
Participation au scrutin Francourville
Taux de participation 67,20%
Taux d'abstention 32,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Nombre de votants 465

Source : ministère de l’Intérieur

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