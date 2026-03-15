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19:17 - Francourville : élections municipales et dynamiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Francourville mettent en évidence des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 39% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,18%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (89,92%) met en relief le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (14,36%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 485 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,98%) révèle des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,12%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Francourville mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,52% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Quelle percée du RN à Francourville aux municipales 2026 ? Le RN n'était pas représenté pour la dernière bataille municipale à Francourville en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 38,45% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 57,03% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 36,74% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national réunissait 48,65% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 54,35% pour les européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 49,47% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il l'emportera d'ailleurs avec 55,39% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Philippe Vigier.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Francourville ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour du scrutin municipal à Francourville avait été marqué par une abstention de 49,42 %, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 50,58 %) alors que sévissait l'épidémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 19,48 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 51,30 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 28,15 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 45,19 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où l'abstention est contenue. À l'occasion de l'élection municipale, cette particularité pèsera en définitive sur les résultats de Francourville.

15:59 - Qui a dominé les votes il y a deux ans à Francourville ? Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Francourville avaient propulsé aux avants-postes Roger Pecout (Union de l'extrême droite) avec 49,47% au premier tour, devant Philippe Vigier (Majorité présidentielle) avec 33,68%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Roger Pecout culminant à 55,39% des votes dans la commune. Les élections européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Francourville avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (54,35%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 11,68% des votes. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi révélé que Francourville demeurait à l'époque un territoire bleu marine.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les habitants de Francourville ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Francourville soutenaient en priorité Virginia de Oliveira (RN) avec 36,74% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Philippe Vigier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,35% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Francourville choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 38,45% des voix, devant Emmanuel Macron qui recueillait 23,50%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en donnant 57,03% pour Marine Le Pen, contre 42,97% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Francourville un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Le point sur l'évolution de la pression fiscale à Francourville Du côté de la fiscalité locale de Francourville, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté environ 758 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 592 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 41,48 % en 2024 (contre 21,26 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 7 400 euros de recettes en 2024, bien en deçà des quelque 87 100 euros enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 11,90 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Francourville Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Francourville ont été très éclairants sur le paysage politique local. Dans la commune, le vote s'est opéré par candidatures à titre individuel à l'époque, en l'absence de liste, offrant ainsi aux votants la possibilité de sélectionner plusieurs candidats. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Lors de ce premier tour, Arnaud Bealay a recueilli le plus de bulletins avec 94,93% des suffrages. Juste derrière, Guillemette Cassina a rassemblé 277 bulletins valides (93,58%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Eric Moulin, rassemblant 274 voix (92,56%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les municipales 2026 à Francourville, les citoyens sont de nouveau invités à désigner leurs représentants dans cette configuration très spéciale. Il est à noter que la règle des candidatures sans liste n'est en revanche plus en vigueur dorénavant.