Résultat municipale 2026 à Franqueville-Saint-Pierre (76520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Franqueville-Saint-Pierre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Franqueville-Saint-Pierre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Franqueville-Saint-Pierre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno GUILBERT
Bruno GUILBERT (22 élus) Ecouter, s'engager, partager pour Franqueville Saint Pierre 		1 470 51,87%
  • Bruno GUILBERT
  • Valérie FISSET
  • Thierry LARIDON
  • Nathalie VALEUX VAN-HOVE
  • Victor QUESNEL
  • Nathalie GOUARDOS
  • Francis DEHAYS
  • Marie-Christine DELATTRE
  • Pascal MALLET
  • Corinne LE BLEIZ-CHATELAIN
  • Denis FABULET
  • Armelle DÉNOUETTE-RENOU
  • Christophe DELAHAYE
  • Martine CARABY
  • Luc SENENTE
  • Dominique PARA
  • Sylvain DELVALLEE
  • Céline LE COQ
  • Jean-Michel LEJEUNE
  • Elena COMTE
  • Bertrand RIOULT
  • Laetitia MASSON
Cyrille DEVOS
Cyrille DEVOS (7 élus) Ensemble pour Franqueville-Saint-Pierre 		1 364 48,13%
  • Cyrille DEVOS
  • Aurélie LEBRET
  • David DERISBOURG
  • Sophie LAMY
  • Antonin ROUET
  • Sabine MEVEL
  • Stéphane DESMOUCEAUX
Participation au scrutin Franqueville-Saint-Pierre
Taux de participation 58,40%
Taux d'abstention 41,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 2 943

Source : ministère de l’Intérieur

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