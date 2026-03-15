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19:20 - Franqueville-Saint-Pierre : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Franqueville-Saint-Pierre, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,98% et une densité de population de 710 habitants par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux important de cadres, représentant 33,66%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (11,58%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,28%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,53% à Franqueville-Saint-Pierre, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et au logement étudiant.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Franqueville-Saint-Pierre Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors des municipales à Franqueville-Saint-Pierre en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 17,96% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 29,38% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 15,01% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Franqueville-Saint-Pierre comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 27,28% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 26,91% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 32,65% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux de participation à Franqueville-Saint-Pierre aux dernières élections ? En ce jour d'élections municipales 2026 à Franqueville-Saint-Pierre, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention atteignait 56,13 % lors des dernières municipales (dans la moyenne nationale) alors que de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux en raison de l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 19,55 % des personnes inscrites. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 44,39 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 25,45 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 40,94 %. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune se révèle à l'arrivée comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Franqueville-Saint-Pierre : le vote des électeurs l'année de la dissolution Pour le tour unique des européennes de 2024 à Franqueville-Saint-Pierre, les votes s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (27,28%). Annie Vidal (Majorité présidentielle) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Franqueville-Saint-Pierre près d'un mois plus tard avec 35,33%. Vanessa Lancelot (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 26,91%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Annie Vidal culminant à 67,35% des voix sur place. La préférence des électeurs de Franqueville-Saint-Pierre a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Quels furent les suffrages locaux de Franqueville-Saint-Pierre lors de la dernière présidentielle ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Franqueville-Saint-Pierre s'inscrit comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Franqueville-Saint-Pierre choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 41,03% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 17,96%. Le second tour validait ensuite cette introduction en donnant 70,62% pour Emmanuel Macron, contre 29,38% pour de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Franqueville-Saint-Pierre plébiscitaient Annie Vidal (Ensemble !) avec 39,80% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Annie Vidal virant de nouveau en tête avec 65,84% des voix.

12:58 - Évolution de la pression fiscale : les chiffres clés de Franqueville-Saint-Pierre Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Franqueville-Saint-Pierre entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 14,00 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de près de 21 800 euros environ la même année, bien en deçà des quelque 1,30508 million d'euros (1 305 080 € très exactement) récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Franqueville-Saint-Pierre atteint désormais 51,27 % en 2024 (contre 23,91 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Franqueville-Saint-Pierre s'est chiffrée à 1 413 euros en 2024 (contre 1 030 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Franqueville-Saint-Pierre Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Franqueville-Saint-Pierre ont livré un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour, Bruno Guilbert (Divers droite) a fait la course en tête avec 1 075 voix (53,40%). Juste derrière, Hervé Chollois (Divers) a rassemblé 46,59% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ce scrutin de 2026 à Franqueville-Saint-Pierre, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité si large constituera une tâche colossale pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.