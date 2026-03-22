Résultat municipale 2026 à Fréhel (22240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fréhel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fréhel, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fréhel [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier CHOLET (14 élus) Expérience et renouveau pour Fréhel
|575
|47,05%
|
|Hélène BEAUVALLET (4 élus) Nouveau souffle
|524
|42,88%
|
|Josiane MEHOUAS (1 élu) Fréhel un cap pour demain
|123
|10,07%
|
|Participation au scrutin
|Fréhel
|Taux de participation
|75,41%
|Taux d'abstention
|24,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Nombre de votants
|1 245
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Fréhel - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier CHOLET (Ballotage) Expérience et renouveau pour Fréhel
|505
|42,76%
|Hélène BEAUVALLET (Ballotage) Nouveau souffle
|458
|38,78%
|Josiane MEHOUAS (Ballotage) Fréhel un cap pour demain
|218
|18,46%
|Participation au scrutin
|Fréhel
|Taux de participation
|73,65%
|Taux d'abstention
|26,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Nombre de votants
|1 216
Election municipale 2026 à Fréhel [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fréhel sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fréhel.
L'actu des élections municipales 2026 à Fréhel
18:36 - Fréhel : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans
À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Fréhel avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 26,85% des inscrits. Hervé Berville (Majorité présidentielle) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Fréhel quelques semaines plus tard avec 34,42%. Antoine Kieffer (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 29,72%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Hervé Berville culminant à 67,12% des votes sur place. Le paysage politique de Fréhel a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Fréhel ?
Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Fréhel ont fourni un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Seule en lice, la liste menée par Michèle Moisan a logiquement obtenu 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour cette élection de 2026 à Fréhel, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. L'attention cette fois se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger. La publication des candidats (voir ci-dessous) donne déjà un élément de réponse significatif.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour de l'élection de Fréhel
Sont officiellement qualifiés pour ce nouveau passage aux urnes ce dimanche : Hélène Beauvallet, Didier Cholet et Josiane Mehouas, comme l'indique la liste des candidats au deuxième tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Pour faire leur choix, les 1 651 électeurs de la commune ont la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Fréhel.
11:59 - Quels étaient les résultats des municipales à Fréhel il y a une semaine ?
Didier Cholet a terminé en tête du premier tour des municipales 2026 à Fréhel la semaine dernière, avec 42,76 % des votes. Derrière, Hélène Beauvallet s'est classée deuxième avec 38,78 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Josiane Mehouas pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Fréhel, l'élection a enregistré une participation de 73,65 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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