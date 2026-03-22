Résultat municipale 2026 à Fréhel (22240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fréhel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fréhel, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fréhel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier CHOLET
Didier CHOLET (14 élus) Expérience et renouveau pour Fréhel 		575 47,05%
  • Didier CHOLET
  • Nicole CHATELLIER
  • Laurent BULIEZ
  • Gaëlle LEGEMBLE
  • Pierre HILLION
  • Mélanie MAIGNAN- NABUCET
  • Cédric SERRANDOUR
  • Ghislaine COQUELIN
  • Philippe LE BOURDONNEC
  • Sandrine DURAND
  • Jean BLONDEL
  • Eloïse AMIOT
  • Cédric GREBERT
  • Frédérique PELLAN
Hélène BEAUVALLET
Hélène BEAUVALLET (4 élus) Nouveau souffle 		524 42,88%
  • Hélène BEAUVALLET
  • Rémy RAULT
  • Nathalie ROSSELOT
  • Jean-Pierre RAULT
Josiane MEHOUAS
Josiane MEHOUAS (1 élu) Fréhel un cap pour demain 		123 10,07%
  • Josiane MEHOUAS
Participation au scrutin Fréhel
Taux de participation 75,41%
Taux d'abstention 24,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 1 245

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Fréhel - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier CHOLET
Didier CHOLET (Ballotage) Expérience et renouveau pour Fréhel 		505 42,76%
Hélène BEAUVALLET
Hélène BEAUVALLET (Ballotage) Nouveau souffle 		458 38,78%
Josiane MEHOUAS
Josiane MEHOUAS (Ballotage) Fréhel un cap pour demain 		218 18,46%
Participation au scrutin Fréhel
Taux de participation 73,65%
Taux d'abstention 26,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 1 216

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