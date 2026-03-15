Résultat municipale 2026 à Freistroff (57320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Freistroff a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Freistroff, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Freistroff [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Carole HOPFNER
Carole HOPFNER (12 élus) FREISTROFF UNIS VERS DEMAIN 		325 54,81%
  • Carole HOPFNER
  • Vincent VENNER
  • Frédérique WEHR
  • Aloyse REINERT
  • Aurélie KIFFER
  • Sébastien SCHAAL
  • Gaëlle SCHOLLER
  • André SIBILLE
  • Sylvie SMRECNIK
  • Armand LEONARD
  • Marie Nöelle SOLTYSIAK
  • Paul STRUB
Daniel MULLER
Daniel MULLER (3 élus) AVEC VOUS 		268 45,19%
  • Daniel MULLER
  • Lauranne FIORINA
  • Jean Marie DA ROS
Participation au scrutin Freistroff
Taux de participation 69,77%
Taux d'abstention 30,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 607

Source : ministère de l’Intérieur

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