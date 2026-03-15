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19:19 - Freistroff : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Freistroff mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'impacter les résultats des municipales. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,24% de plus de 75 ans. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (15,38%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 524 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,50%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,28%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Freistroff mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,41% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Freistroff Le Rassemblement national n'était pas représenté lors de la dernière campagne municipale à Freistroff en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 41,20% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 63,01% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 35,62% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste réunissait 62,28% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 57,49% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 62,20% pour le mouvement nationaliste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandre Loubet.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Freistroff au crible Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 76,14 % à Freistroff lors des municipales de 2020, un chiffre exceptionnellement haut alors qu'à cause du Covid-19, bon nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux. La course à l'Élysée en 2022 avait encore une fois provoqué un fort engouement, avec 73,00 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 27,00 %). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 50,84 % des électeurs (soit environ 416 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 62,75 %, bien au-delà des 37,85 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone civiquement engagée. Pour ces municipales 2026, cette particularité à Freistroff sera en définitive déterminante dans l'issue du scrutin.

15:59 - Que retenir pour 2024 à Freistroff ? Lors des dernières élections européennes, le résultat à Freistroff s'était cristallisé autour de Jordan Bardella (57,49%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,58%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (6,14%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Freistroff avaient ensuite propulsé aux avants-postes Alexandre Loubet (Rassemblement National) avec 62,20% au premier tour, devant Yasmine Selmani (Majorité présidentielle) avec 16,60%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - À Freistroff, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour l'extrême droite L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Freistroff s'inscrit comme une commune acquise au camp nationaliste. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Freistroff voyait en effet Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 41,20% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 18,80%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,01% pour Marine Le Pen, contre 36,99% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Freistroff portaient leur choix sur Alexandre Loubet (RN) avec 35,62% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alexandre Loubet virant de nouveau en tête avec 62,28% des voix.

12:58 - À Freistroff, le niveau des impôts locaux est en hausse Si l'on regarde de près la fiscalité de Freistroff, la taxe d'habitation a affiché un taux à 10,62 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de près de 3 400 euros environ la même année. Une recette bien loin des quelque 96 900 euros engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Freistroff atteint désormais près de 25,42 % en 2024 (contre 11,16 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Freistroff a représenté environ 453 euros en 2024 (contre 374 € en 2020).

11:59 - Les résultats de la liste "Bien Vivre À Freistroff" à l'élection de 2020 à Freistroff Les résultats des dernières élections municipales à Freistroff ont offert un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Christian Schwartz a dominé le scrutin avec 53,22% des suffrages. À ses trousses, Daniel Muller a capté 297 voix (46,77%). Ce triomphe au premier tour de Christian Schwartz a rendu tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Freistroff, cette répartition historique des voix pose les bases. La minorité devra déplacer des montagnes ce dimanche pour contester cette mainmise, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.